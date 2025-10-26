Μαγνησία: Νεκρός άνδρας στο Πήλιο - Πήγε να μαζέψει ελιές και πέθανε

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο άνδρας αισθάνθηκε ξαφνική αδιαθεσία και κατέρρευσε αμέσως

Μαγνησία: Νεκρός άνδρας στο Πήλιο - Πήγε να μαζέψει ελιές και πέθανε
Μια ήρεμη ημέρα στο κτήμα μετατράπηκε σε θλίψη για την οικογένεια ενός 54χρονου άνδρα από το Νότιο Πήλιο, όταν ο άτυχος άνδρας κατέρρευσε ξαφνικά ενώ μάζευε ελιές με συγγενικά του πρόσωπα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο άνδρας αισθάνθηκε ξαφνική αδιαθεσία και κατέρρευσε αμέσως. Η οικογένειά του κινητοποιήθηκε αμέσως, καλώντας βοήθεια, ενώ τα συγγενικά του πρόσωπα προσπαθούσαν να τον στηρίξουν έως την άφιξη του ασθενοφόρου του ΕΚΑΒ.

Δυστυχώς, όταν οι διασώστες έφτασαν στο σημείο, ο 54χρονος είχε ήδη χάσει τις αισθήσεις του. Παρά τις προσπάθειες των διασωστών να τον επαναφέρουν και την άμεση παροχή πρώτων βοηθειών, δεν κατέστη δυνατό να σωθεί.

Ο άνδρας μεταφέρθηκε στο Κέντρο Υγείας, όπου και διαπιστώθηκε τυπικά ο θάνατός του, βυθίζοντας σε θλίψη τους οικείους και την τοπική κοινότητα.

