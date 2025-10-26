Ε.Σ.Α.μεΑ.: Να διερευνήσει το υπουργείο Παιδείας την καταγγελία για αποκλεισμό μαθητή με αυτισμό

Την πλήρη διαλεύκανση και διερεύνηση τυχόν ευθυνών ζητά η Eθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία

Ε.Σ.Α.μεΑ.: Να διερευνήσει το υπουργείο Παιδείας την καταγγελία για αποκλεισμό μαθητή με αυτισμό
Η Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία (ΕΣΑμεΑ) ζητά από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων την πλήρη διερεύνηση της υπόθεσης και την απόδοση ευθυνών, εφόσον επιβεβαιωθεί ότι μαθητής με αυτισμό αποκλείστηκε από την κλήρωση για σημαιοφόρος ή παραστάτης, λόγω της αναπηρίας του.

Η παρέμβαση της Συνομοσπονδίας έρχεται ύστερα από αναφορά που υπέβαλαν οι γονείς του μαθητή στη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Αθήνας, όπως δήλωσαν σε ηλεκτρονικό μέσο ενημέρωσης.

Όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή της η Συνομοσπονδία: «Σύμφωνα με το δημοσίευμα, ενώ ο μαθητής είχε κληρωθεί ως σημαιοφόρος, η κλήρωση πραγματοποιήθηκε εκ νέου, ώστε να αποκλειστεί, ενώ και το αποτέλεσμα του αποκλεισμού και της διάκρισης ανακοινώθηκε στον μαθητή με τον πλέον αντιπαιδαγωγικό και απαράδεκτο τρόπο, σύμφωνα με τα λεγόμενα των γονιών του.

Οι μαθητές με αναπηρία, χρόνιες ή/και σπάνιες παθήσεις και με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες έχουν να αντιμετωπίσουν τεράστια προβλήματα στα σχολεία τους: νομοθεσία που αλλάζει κάθε χρόνο, κενά σε εκπαιδευτικούς, ΕΒΠ, σχολικούς νοσηλευτές, εκπαιδευτικούς παράλληλης στήριξης, ανύπαρκτα δρομολόγια σχολικών λεωφορείων, ακατάλληλα και μη προσβάσιμα κτίρια, μη προσβάσιμο εκπαιδευτικό υλικό, γραφειοκρατία».

Στην ίδια ανακοίνωση επισημαίνεται ότι: «Ο αγώνας για ένα συμπεριληπτικό σχολείο που θα σέβεται και θα μορφώνει όλους τους μαθητές δίχως αποκλεισμούς είναι συνεχής και αδιάκοπος.

Ταυτόχρονα η ΕΣΑμεΑ ζητά να γίνει σεβαστή από τα ΜΜΕ η απόφαση των γονέων να διατηρηθεί η ανωνυμία της οικογένειας, προκειμένου να προστατευθούν τόσο η ιδιωτικότητα όσο και η ψυχική υγεία του παιδιού».

