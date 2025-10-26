Εύβοια: Παππούς έπεσε νεκρός στο γλέντι για τη βάπτιση της εγγονής του

Τραγωδία σημειώθηκε σε γλέντι στους Στρόπωνες Εύβοιας το βράδυ του Σαββάτου (25/10).

Το γλέντι έγινε για βάπτιση ενός κοριτσιού και ο παππούς της έχασε τη ζωή του μετά από λιποθυμικό επεισόδιο την ώρα που χόρευε, σύμφωνα με το egnomi.gr.

Το περιστατικό έγινε στις 10:10 το βράδυ σε ταβέρνα του χωριού και αμέσως κλήθηκε ασθενοφόρο από το Κέντρο Υγείας Ψαχνών.

Κατά τη διάρκεια της αναμονής, ο 60χρονος δέχτηκε τις πρώτες βοήθειες από γιατρό που βρισκόταν στη βάπτιση, και όταν έφτασε το ασθενοφόρο ήταν ακόμη ζωντανός.

Την ώρα όμως που μεταφερόταν προς το Κέντρο Υγείας, άφησε την τελευταία του πνοή.