Νέα τραγωδία στην Κρήτη: Αυτοκίνητο έπεσε σε γκρεμό 300 μέτρων – Νεκρός ο οδηγός

Τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε το πρωί της Δευτέρας (27/10) στον Άγιο Νικόλαο, στο Επάνω Μεραμβέλλο.

Το αυτοκίνητο, υπό αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, εξετράπη της πορείας του και έπεσε σε γκρεμό 300 μέτρων, με αποτέλεσμα να σκοτωθεί ο οδηγός, ένας ηλικιωμένος άνδρας.

Στο σημείο βρίσκεται το ΕΚΑΒ, αλλά και η Πυροσβεστική Υπηρεσία και η Αστυνομία που διεξαγάγουν έρευνα για το τραγικό περιστατικό.