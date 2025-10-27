Νέα τραγωδία στην Κρήτη: Αυτοκίνητο έπεσε σε γκρεμό 300 μέτρων – Νεκρός ο οδηγός
Ο άτυχος άνδρας εντοπίστηκε εκτός του οχήματος
Τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε το πρωί της Δευτέρας (27/10) στον Άγιο Νικόλαο, στο Επάνω Μεραμβέλλο.
Το αυτοκίνητο, υπό αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, εξετράπη της πορείας του και έπεσε σε γκρεμό 300 μέτρων, με αποτέλεσμα να σκοτωθεί ο οδηγός, ένας ηλικιωμένος άνδρας.
Στο σημείο βρίσκεται το ΕΚΑΒ, αλλά και η Πυροσβεστική Υπηρεσία και η Αστυνομία που διεξαγάγουν έρευνα για το τραγικό περιστατικό.
