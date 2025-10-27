Θεσσαλονίκη: Βίντεο ντοκουμέντο από την αιματηρή συμπλοκή στην Περαία

Κατά τη διάρκεια της συμπλοκής, ένας 20χρονος τραυματίστηκε σοβαρά από μαχαίρι και νοσηλεύεται φρουρούμενος

Θεσσαλονίκη: Βίντεο ντοκουμέντο από την αιματηρή συμπλοκή στην Περαία
Η αιματηρή συμπλοκή στην Περαία της Θεσσαλονίκης, που φέρεται να ξεκίνησε για τα μάτια μιας γυναίκας, καταγράφεται καρέ-καρέ σε βίντεο-ντοκουμέντο.

Στις σκηνές του βίντεο που έφερε στη δημοσιότητα η ΕΡΤ, καταγράφονται νεαροί να παλεύουν σώμα με σώμα, επιστρατεύοντας μαδέρια, λοστάρια, μαχαίρια και ό,τι άλλο μπορούσαν να βρουν για να επιτεθούν στη αντίπαλη ομάδα. Η βιαιότητα που αποτυπώνεται στο βίντεο προκαλεί αποτροπιασμό.

Οι Αρχές εξετάζουν την εκδοχή του ερωτικού κινήτρου, ωστόσο δεν αποκλείουν να κρύβονται και άλλοι λόγοι πίσω από τον άγριο καβγά. Η εισαγγελέας Θεσσαλονίκης άσκησε βαριές ποινικές διώξεις σε πέντε εμπλεκόμενους, μεταξύ των οποίων νεαροί ηλικίας 18-21 ετών και ένας 47χρονος αλλοδαπός, για κακουργηματική συμπλοκή, επικίνδυνη σωματική βλάβη, οπλοφορία, οπλοχρησία και απόπειρα ανθρωποκτονίας.​

Το αιματηρό περιστατικό σημειώθηκε το απόγευμα της Κυριακής. Κατά τη διάρκεια της συμπλοκής, ένας 20χρονος τραυματίστηκε σοβαρά από μαχαίρι και νοσηλεύεται φρουρούμενος, αφού υπεβλήθη σε χειρουργική επέμβαση λόγω χτυπημάτων σε ζωτικά όργανα.

Ο 47χρονος φέρεται να αντεπιτέθηκε με αιχμηρό αντικείμενο όταν δέχθηκε επίθεση από ομάδα ατόμων με ξύλα και ρόπαλα, τραυματίζοντας τον 20χρονο και έναν ακόμη 21χρονο.​

