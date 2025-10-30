Διακοπές ρεύματος την Πέμπτη (30/10) στην Αττική - Δείτε τις περιοχές
Πού θα σημειωθούν σήμερα Πέμπτη 30 Οκτωβρίου, διακοπές στην ηλεκτροδότηση.
Διακοπές ρεύματος σύμφωνα με τις ανακοινώσεις του ΔΕΔΔΗΕ θα πραγματοποιηθούν σήμερα Πέμπτη, σε αρκετές περιοχές της Αττικής.
Δείτε στον πίνακα του newsbomb.gr, τις περιοχές της Αττικής και τις ώρες που θα σημειωθεί διακοπή ρεύματος:
Από ημ/νία και ώρα
Έως ημ/νία και ώρα
Δήμος/κοινότητα
Περιγραφή περιοχής
Αριθμός Σημειώματος
Σκοπός διακοπής
30/10/2025 8:00:00 πμ
30/10/2025 10:00:00 πμ
ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ
Μονά οδός:ΚΡΕΜΟΥ απο κάθετο: ΑΓ.ΠΑΝΤΩΝ έως κάθετο: ΧΑΡΟΚΟΠΟΥ από: 08:00 πμ έως: 10:00 πμ Μονά οδός:ΧΑΡΟΚΟΠΟΥ απο κάθετο: ΚΡΕΜΟΥ έως κάθετο: ΧΑΡΟΚΟΠΟΥ ΝΟ 129 από: 08:00 πμ έως: 10:00 πμ Μονά/Ζυγά οδός:ΜΠΡΙΖΑΝΙΟΥ απο κάθετο: ΚΡΕΜΟΥ έως κάθετο: ΛΑΣΚΑΡΙΔΟΥ από: 08:00 πμ έως: 10:00 πμ Ζυγά οδός:ΛΑΣΚΑΡΙΔΟΥ απο κάθετο: ΜΠΡΙΖΑΝΙΟΥ έως κάθετο: ΛΑΣΚΑΡΙΔΟΥ ΝΟ 38 από: 08:00 πμ έως: 10:00 πμ Μονά οδός:ΚΡΕΜΟΥ ΝΟ 31 από: 08:00 πμ έως: 01:00 μμ
1369
Κατασκευές
30/10/2025 8:00:00 πμ
30/10/2025 10:00:00 πμ
ΠΑΛ.ΦΑΛΗΡΟΥ
Μονά/Ζυγά οδός:ΑΓΗΣΙΛΑΟΥ ΝΟ 10 απο κάθετο: έως κάθετο: ΤΕΛΟΣ από: 08:00 πμ έως: 10:00 πμ Μονά/Ζυγά οδός:ΠΛΟΥΤΑΡΧΟΥ απο κάθετο: ΑΓΗΣΙΛΑΟΥ έως κάθετο: ΟΔΥΣΣΕΩΣ από: 08:00 πμ έως: 10:00 πμ
1375
Κατασκευές
30/10/2025 8:00:00 πμ
30/10/2025 11:00:00 πμ
ΠΑΙΑΝΙΑΣ
ΠΑΙΑΝΙΑ - ΠΑΛΑΙΟΠΑΝΑΓΙΑ - Λ.ΠΑΛΑΙΟΠΑΝΑΓΙΑΣ - ΣΟΥΛΙΟΥ - ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΤΗΝΟΥ - ΑΜΑΛΙΑΣ - ΑΝΘΥΠΑΣΤΥΝΟΜΟΥ ΤΣΙΜΠΟΥΡΑ ΝΙΚ - ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΣ - ΟΛΥΜΠΟΥ - ΑΝΟΙΞΗΣ - ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ - ΨΑΡΡΩΝ - ΚΡΗΤΗΣ - ΠΕΝΤΕΛΗΣ - ΑΝΑΤΟΛΗΣ - ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΑΣ - ΑΜΑΛΙΑΣ - ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΑΡΧΗ ΔΑΒΑΚΗ - ΑΓ.ΒΑΡΒΑΡΑΣ - ΠΛΗΘΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΟΔΩΝ - ΑΔΙΕΞΟΔΑ
1491
Λειτουργία
30/10/2025 8:00:00 πμ
30/10/2025 11:00:00 πμ
ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ
Μονά οδός:ΛΑΣΚΑΡΙΔΟΥ απο κάθετο: ΜΕΝΕΛΑΟΥ έως κάθετο: ΜΑΝΗΣ από: 08:00 πμ έως: 11:00 πμ Μονά οδός:ΛΑΣΚΑΡΙΔΟΥ ΝΟ 55 από: 08:00 πμ έως: 03:00 μμ Μονά οδός:ΛΑΣΚΑΡΙΔΟΥ ΝΟ 53 από: 08:00 πμ έως: 03:00 μμ
1376
Κατασκευές
30/10/2025 8:00:00 πμ
30/10/2025 12:00:00 μμ
ΑΓ.ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ
ΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΠΑΡΟΧΕΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΥΜΟΥΝΔΟΥΡΟΥ.
865
Κατασκευές
30/10/2025 8:00:00 πμ
30/10/2025 12:00:00 μμ
Ν.ΣΜΥΡΝΗΣ
Ζυγά οδός:ΝΙΚ.ΠΛΑΣΤΗΡΑ απο κάθετο: ΠΕΓΡΑΜΟΥ έως κάθετο: ΝΙΚ.ΠΛΑΣΤΗΡΑ ΝΟ 26 από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ Μονά οδός:ΠΕΓΡΑΜΟΥ απο κάθετο: ΝΙΚ.ΠΛΑΣΤΗΡΑ έως κάθετο: ΛΕΩΦ.Α.ΣΥΓΓΡΟΥ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ Μονά οδός:ΛΕΩΦ.Α.ΣΥΓΓΡΟΥ ΝΟ 163 απο κάθετο: έως κάθετο: ΛΕΩΦ.Α.ΣΥΓΓΡΟΥ ΝΟ 157 από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ
1377
Κατασκευές
30/10/2025 8:00:00 πμ
30/10/2025 12:30:00 μμ
ΑΘΗΝΑΙΩΝ
Μονά οδός:ΚΡΗΣΙΛΑ απο κάθετο: ΠΑΣΙΤΕΛΟΥΣ έως κάθετο: ΠΛΑΤΕΙΑ ΠΑΓΚΡΑΤΙΟΥ από: 08:00 πμ έως: 12:30 μμ
1197
Λειτουργία
30/10/2025 8:00:00 πμ
30/10/2025 12:30:00 μμ
ΑΘΗΝΑΙΩΝ
Μονά οδός:ΠΡΩΤΕΩΣ απο κάθετο: ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ έως κάθετο: ΛΕΣΒΟΥ από: 08:00 πμ έως: 12:30 μμ
1220
Λειτουργία
30/10/2025 8:00:00 πμ
30/10/2025 1:00:00 μμ
ΑΘΗΝΑΙΩΝ
Ζυγά οδός:ΤΣΙΚΛΗΤΗΡΑ απο κάθετο: ΕΡΑΤΟΣΘΕΝΟΥΣ έως κάθετο: ΑΓΡΑΣ από: 08:00 πμ έως: 01:00 μμ
1221
Λειτουργία
30/10/2025 8:00:00 πμ
30/10/2025 2:00:00 μμ
ΑΓ.Ι.ΡΕΝΤΗ
Μονά/Ζυγά οδός:28ΗΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ & ΠΙΝΔΟΥ απο κάθετο: έως κάθετο: από: 08:00 πμ έως: 02:00 μμ
Κατασκευές
30/10/2025 8:00:00 πμ
30/10/2025 3:00:00 μμ
ΑΙΓΑΛΕΩ
ΡΙΜΙΝΙ - ΣΚΟΥΦΑ - ΗΡΑΚΛΕΙΤΟΥ - ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ - ΖΩΣΙΜΑΔΩΝ
489
Κατασκευές
30/10/2025 8:00:00 πμ
30/10/2025 4:00:00 μμ
ΚΡΩΠΙΑΣ
ΚΟΡΩΠΙ - ΑΓ.ΜΑΡΙΝΑ - ΧΡΥΣΑΝΘΕΜΩΝ - ΚΡΙΕΖΗ - ΡΕΘΥΜΝΟΥ - ΣΥΜΕΩΝΙΔΗ - ΠΛΗΘΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΟΔΩΝ - ΑΔΙΕΞΟΔΑ
278
Λειτουργία
30/10/2025 8:00:00 πμ
30/10/2025 4:00:00 μμ
ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ
ΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΠΑΡΟΧΕΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΚΡΙΕΖΗ ΚΑΙ ΠΡΟΦ.ΗΛΙΑ.
862
Κατασκευές
30/10/2025 8:00:00 πμ
30/10/2025 4:00:00 μμ
ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ
ΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΠΑΡΟΧΕΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΚΟΡΑΗ, ΕΛΠΙΔΟΣ, ΚΟΡΙΝΗΣ, ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΗ, ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ, ΚΑΡΑΙΣΚΑΚΗ, ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ, ΤΣΑΚΑΛΩΦ, ΥΨΗΛΑΝΤΟΥ, ΠΑΠΑΦΛΕΣΣΑ, ΞΑΝΘΟΥ.
864
Κατασκευές
30/10/2025 8:00:00 πμ
30/10/2025 4:00:00 μμ
ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ
ΚΝΩΣΣΟΥ - ΑΓΗΣΙΛΑΟΥ - ΚΕΡΚΗΣ - ΑΚΡΟΠΟΛΕΩΣ - ΚΟΝΔΥΛΗ - ΜΕΤΕΩΡΩΝ - ΔΙΓΕΝΗ ΑΚΡΙΤΑ - Π.ΜΕΛΑ - ΣΟΥΛΙΟΥ - ΑΓΗΣΙΛΑΟΥ - ΗΦΑΙΣΤΟΥ - ΘΗΣΕΩΣ - ΜΥΚΗΝΩΝ - ΗΡΑΚΛΕΟΥΣ - ΧΑΙΡΩΝΕΙΑΣ
490
Κατασκευές
30/10/2025 8:00:00 πμ
30/10/2025 5:00:00 μμ
ΑΓΚΙΣΤΡΙΟΥ
Μονά/Ζυγά οδός:ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΚΛΗΡΗ ΣΠΟΡΤΕΖΑ απο κάθετο: έως κάθετο: από: 08:00 πμ έως: 05:00 μμ
Κατασκευές
30/10/2025 8:30:00 πμ
30/10/2025 10:30:00 πμ
Ν.ΣΜΥΡΝΗΣ
Μονά/Ζυγά οδός:ΜΗΤΡ.ΕΥΘΥΒΟΥΛΗ απο κάθετο: ΠΛ.ΗΡ.ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ έως κάθετο: ΑΙΓΑΙΟΥ από: 08:30 πμ έως: 10:30 πμ Μονά/Ζυγά οδός:Γ.ΣΩΤΗΡΙΟΥ απο κάθετο: Α.ΚΙΟΥΠΕΤΖΟΓΛΟΥ έως κάθετο: ΠΕΣΜΑΛΟΓΛΟΥ από: 08:30 πμ έως: 10:30 πμ
1371
Λειτουργία
30/10/2025 8:30:00 πμ
30/10/2025 11:30:00 πμ
ΑΘΗΝΑΙΩΝ
Μονά οδός:ΒΑΛΤΟΥ απο κάθετο: ΣΕΒΑΣΤΟΥΠΟΛΕΩΣ έως κάθετο: ΠΛΑΤΕΙΑ ΒΑΛΤΟΥ από: 08:30 πμ έως: 11:30 πμ Μονά/Ζυγά οδός:ΠΛΑΤΕΙΑ ΒΑΛΤΟΥ απο κάθετο: ΒΑΛΤΟΥ έως κάθετο: ΑΔΙΕΞΟΔΟ από: 08:30 πμ έως: 11:30 πμ
1219
Λειτουργία
30/10/2025 9:00:00 πμ
30/10/2025 11:00:00 πμ
Ν.ΣΜΥΡΝΗΣ
Ζυγά οδός:ΙΩΝΙΑΣ ΝΟ 20 από: 09:00 πμ έως: 01:00 μμ Μονά οδός:ΠΕΓΡΑΜΟΥ ΝΟ 19 από: 09:00 πμ έως: 11:00 πμ
1373
Κατασκευές
30/10/2025 9:00:00 πμ
30/10/2025 12:30:00 μμ
ΒΟΥΛΑΣ
Μονά/Ζυγά οδός:ΔΙΓΕΝΗ απο κάθετο: ΓΕΩΡ.ΚΟΝΔΥΛΗ έως κάθετο: ΣΜΥΡΝΗΣ από: 09:00 πμ έως: 12:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΕΛΛΗΣΠΟΝΤΟΥ απο κάθετο: ΔΙΓΕΝΗ έως κάθετο: ΑΝΤΙΟΧΕΙΑΣ από: 09:00 πμ έως: 12:30 μμ
1332
Κατασκευές
30/10/2025 10:00:00 πμ
30/10/2025 12:00:00 μμ
Ν.ΣΜΥΡΝΗΣ
Μονά οδός:ΑΙΓΑΙΟΥ απο κάθετο: ΚΑΡΑΜΠΛΙΑ έως κάθετο: ΔΗΛΜΠΟΗ από: 10:00 πμ έως: 12:00 μμ Μονά οδός:ΔΗΛΜΠΟΗ απο κάθετο: ΑΙΓΑΙΟΥ έως κάθετο: ΚΡΑΤΗΤΟΣ από: 10:00 πμ έως: 12:00 μμ Μονά οδός:ΔΗΛΜΠΟΗ ΝΟ 11 - 13 από: 08:00 πμ έως: 03:00 μμ
1370
Κατασκευές
30/10/2025 10:00:00 πμ
30/10/2025 2:00:00 μμ
ΠΑΛ.ΦΑΛΗΡΟΥ
Μονά/Ζυγά οδός:ΦΟΙΝΙΚΩΝ απο κάθετο: ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ έως κάθετο: ΑΡΙΣΤΕΙΔΟΥ από: 10:00 πμ έως: 02:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΑΡΙΣΤΕΙΔΟΥ απο κάθετο: ΦΟΙΝΙΚΩΝ έως κάθετο: ΑΓΗΣΙΛΑΟΥ από: 10:00 πμ έως: 02:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΥ απο κάθετο: ΑΡΙΣΤΕΙΔΟΥ έως κάθετο: ΤΕΛΟΣ από: 10:00 πμ έως: 02:00 μμ
1374
Κατασκευές
30/10/2025 11:00:00 πμ
30/10/2025 2:00:00 μμ
ΚΡΩΠΙΑΣ
ΚΟΡΩΠΙ - ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ - ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ - ΕΥΡΙΠΙΔΟΥ - ΝΑΞΟΥ - ΜΙΑΟΥΛΗ - ΘΗΡΑΣ - ΠΛΑΤΩΝΟΣ - ΔΗΜΑ ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ - ΣΠΑΡΤΗΣ - ΛΕΙΨΩΝ - ΑΡΚΑΔΙΑΣ - ΣΕΡΙΦΟΥ - ΩΡΟΠΟΥ - ΚΥΘΝΟΥ - ΚΙΜΩΛΟΥ - ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑΣ - ΠΙΝΔΟΥ - ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ - ΑΝΔΡΟΥ - ΑΘΗΝΑΣ - ΣΙΦΝΟΥ - ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗ - ΕΛΒΕΤΙΑΣ - ΦΑΡΑΖΗ - ΠΛΗΘΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΟΔΩΝ - ΑΔΙΕΞΟΔΑ
1492
Λειτουργία
30/10/2025 12:00:00 μμ
30/10/2025 2:00:00 μμ
ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ
Μονά οδός:ΚΡΕΜΟΥ απο κάθετο: ΜΕΝΕΛΑΟΥ έως κάθετο: ΑΓ.ΠΑΝΤΩΝ από: 12:00 μμ έως: 02:00 μμ Μονά οδός:ΚΡΕΜΟΥ ΝΟ 45 από: 11:00 πμ έως: 04:00 μμ
1372
Κατασκευές
30/10/2025 2:00:00 μμ
30/10/2025 4:00:00 μμ
ΑΘΗΝΑΙΩΝ
Μονά οδός:ΥΠΑΤΙΑΣ απο κάθετο: ΑΠΌΛΛΩΝΟΣ έως κάθετο: ΜΗΤΡΟΠΌΛΕΩΣ από: 02:00 μμ έως: 04:00 μμ Ζυγά οδός:ΑΠΌΛΛΩΝΟΣ απο κάθετο: ΥΠΑΤΙΑΣ έως κάθετο: ΠΑΤΡΩΟΥ από: 02:00 μμ έως: 04:00 μμ
1222
Λειτουργία
Ο σχολιασμός είναι απενεργοποιημένος