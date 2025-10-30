Κίνηση στους δρόμους: Χάος στον Κηφισό - Πάνω από 30΄ καθυστερήσεις στην Αττική Οδό

Στο «κόκκινο» είναι η κίνηση αυτή την ώρα σε κεντρικές οδικές αρτηρίες της Αττικής, με τα μεγαλύτερα προβλήματα να εντοπίζονται στη λεωφόρο Κηφισού και την Αττική Οδό, λόγω τροχαίου ατυχήματος που σημειώθηκε, νωρίτερα, στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο.

Μεγάλες καθυστερήσεις σημειώνονται αυτή την ώρα στην Λεωφόρο Αθηνών, την Βασιλέως Κωνσταντίνου, την Αρδηττού, την Λεωφόρο Κηφισίας και την Λεωφόρο Μεσογείων.

Με υπομονή πρέπει να οπλιστούν οι οδηγοί στην Αττική Οδό, στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο, με τις καθυστερήσεις να είναι:

άνω των 30' από κόμβο Φυλής έως κόμβο Κηφισίας,

5'-10' στην έξοδο για Λαμία.

Καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Ελευσίνα:

5΄-10΄στην έξοδο για Λαμία,

5΄-10΄ από κόμβο Πλακεντίας έως κόμβο Κηφισίας.

Τροχαίο με έναν τραυματία στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο

Νωρίς το πρωί της Πέμπτης, στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο οδηγός ΙΧ έχασε τον έλεγχο του οχήματός του, κάτω από άγνωστες μέχρι στιγμής συνθήκες και προσέκρουσε σε τοιχίο δίπλα στην ΛΕΑ.

Ο οδηγός τραυματίστηκε ελαφρώς, ενώ το όχημα έχει υποστεί εκτεταμένες υλικές ζημιές.

