Θανατηφόρο τροχαίο στη Λεωφόρο Λαυρίου - Νεκρός 23χρονος δικυκλιστής
Πιθανή η εμπλοκή και δεύτερου οχήματος
00.00/
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Θανατηφόρο τροχαίο σημειώθηκε το βράδυ της Τετάρτης στη Λεωφόρο Λαυρίου, στα Γλυκά Νερά, όταν μοτοσικλέτα την οποία οδηγούσε 23χρονος ημεδαπός, εξετράπη της πορείας της και ανετράπη, κάτω από άγνωστες μέχρι στιγμής συνθήκες, με αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό του.
Σύμφωνα με νεότερα στοιχεία, υπάρχει το ενδεχόμενο εμπλοκής και δεύτερου οχήματος.
Ο άτυχος άνδρας μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο Γεννηματάς, όπου παρά τις υπεράνθρωπες προσπάθειες των γιατρών υπέκυψε στα τραύματά του.
Διαβάστε επίσης
Σχόλια
Trending
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
08:06 ∙ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
Ferrari: «Οι πελάτες μας στραβώνουν λιγάκι με την μακροχρόνια αναμονή»
06:52 ∙ ΕΛΛΑΔΑ
Διακοπές νερού την Πέμπτη στην Αττική - Δείτε τις περιοχές
06:32 ∙ BOMBER
Το γαρ πολύ της θλίψεως γεννά παραφροσύνη
05:32 ∙ ΕΚΚΛΗΣΙΑ
Εορτολόγιο 30 Οκτωβρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα
07:48 ∙ ΚΟΣΜΟΣ