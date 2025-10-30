Θανατηφόρο τροχαίο στη Λεωφόρο Λαυρίου - Νεκρός 23χρονος δικυκλιστής

Θανατηφόρο τροχαίο σημειώθηκε το βράδυ της Τετάρτης στη Λεωφόρο Λαυρίου, στα Γλυκά Νερά, όταν μοτοσικλέτα την οποία οδηγούσε 23χρονος ημεδαπός, εξετράπη της πορείας της και ανετράπη, κάτω από άγνωστες μέχρι στιγμής συνθήκες, με αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό του.

Σύμφωνα με νεότερα στοιχεία, υπάρχει το ενδεχόμενο εμπλοκής και δεύτερου οχήματος.

Ο άτυχος άνδρας μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο Γεννηματάς, όπου παρά τις υπεράνθρωπες προσπάθειες των γιατρών υπέκυψε στα τραύματά του.

