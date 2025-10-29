Χανιά: Βγήκε από την ΜΕΘ Παίδων ο 11χρονος που τραυματίστηκε σοβαρά μετά από πτώση με πατίνι

Καλά νέα για τον 11χρονο από τα Χανιά που νοσηλευόταν διασωληνωμένος στη ΜΕΘ Παίδων του ΠΑΓΝΗ μετά από πτώση με πατίνι.

Ο Διοικητής του ΠΑΓΝΗ Γιώργος Χαλκιαδάκης σε δηλώσεις του στο zarpanews.gr ανέφερε ότι ο 11χρονος αποσωληνώθηκε χθες Τρίτη (28/10) από τη ΜΕΘ Παίδων και νοσηλεύεται στην Παιδοχειρουργκή κλινική του ΠΑΓΝΗ με την κατάσταση της υγείας του να κρίνεται βελτιωμένη.

Υπενθυμίζεται πως το περιστατικό είχε σημειωθεί το απόγευμα του Σαββάτου όταν το παιδί έπεσε από πατίνι με αποτέλεσμα να τραυματιστεί σοβαρά στο κεφάλι, έχοντας επισκληρίδιο αιμάτωμα.

Στο Νοσοκομείο Χανίων ο 11χρονος χειρουργήθηκε στο κεφάλι και στη συνέχεια μεταφέρθηκε στη ΜΕΘ Παίδων του ΠΑΓΝΗ για νοσηλεία, καθώς στο νοσηλευτικό ίδρυμα των Χανίων δεν υπάρχει τέτοια μονάδα.

