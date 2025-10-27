Σοβαρό ατύχημα με πατίνι στο Ηράκλειο: Διασωληνωμένος 11χρονος στη ΜΕΘ Παίδων του ΠΑΓΝΗ

Διασωληνωμένο στην ΜΕΘ Παίδων του ΠΑΓΝΗ νοσηλεύεται τις τελευταίες ώρες ένα παιδάκι μόλις 11 ετών το οποίο το βράδυ της Κυριακής (26/10) είχε ατύχημα με το πατίνι που οδηγούσε.

Το περιστατικό σημειώθηκε σε περιοχή των Χανίων όταν κάτω από άγνωστες συνθήκες, το παιδί έπεσε από το πατίνι με συνέπεια να τραυματιστεί σοβαρά στο κεφάλι και να υποστεί αιμάτωμα.

Όπως σημείωσε στο ekriti, ο Διοικητής του Νοσοκομείου Χανίων, Γιώργος Μπέας, το παιδί χειρουργήθηκε από δύο Νευροχειρουργούς του Νοσοκομείου και εν συνεχεία αφού διασωληνώθηκε μεταφέρθηκε στην ΜΕΘ Παίδων του ΠΑΓΝΗ όπου και νοσηλεύεται διασωληνωμένο.

