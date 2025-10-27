Φωτιά στον Πύργο των Αθηνών: «Ακούσαμε την ανακοίνωση και βγήκαμε γρήγορα από το κτήριο»

Από βλάβη (πιθανό βραχυκύκλωμα) στα καλώδια του υπόγειου χώρου στο –3 «ξέσπασε» η φωτιά στον Πύργο των Αθηνών, προκαλώντας αναστάτωση σε εργαζόμενους και περαστικούς, το πρωί της Δευτέρας (27/10).

Φωτορεπορτάζ: Χάρης Γκίκας

Το κτήριο εκκενώθηκε προληπτικά και χωρίς να υπάρξει πανικός, σύμφωνα με ανθρώπους που βρίσκονταν εντός του Πύργου. «Όλα κύλησαν ήρεμα, σε 10 λεπτά θα επιστρέψουμε μέσα. Στο παρελθόν, έχουμε κάνει πολλές ασκήσεις (σ.σ. ετοιμότητας για αντιμετώπιση πυρκαγιάς)», περιγράφει εργαζόμενος.

Στο σημείο έσπευσαν άμεσα 18 πυροσβέστες με 4 οχήματα για την κατάσβεση της εστίας.

