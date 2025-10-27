Φωτιά τώρα σε υπόγειο χώρο στον Πύργο των Αθηνών
Άμεση κινητοποίηση της Πυροσβεστικής για πυρκαγιά σε υπόγειο χώρο στον Πύργο των Αθηνών – Το κτήριο εκκενώθηκε προληπτικά
Συναγερμός σήμανε στην Πυροσβεστική το πρωί της Δευτέρας (27/10), έπειτα από ειδοποίηση για φωτιά στον Πύργο των Αθηνών.
Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η πυρκαγιά εκδηλώθηκε σε υπόγειο χώρο του β’ κτηρίου. Στο σημείο έσπευσαν και επιχειρούν 18 πυροσβέστες με 4 οχήματα, ενώ, οι Αρχές έδωσαν εντολή για εκκένωση του κτηρίου.
