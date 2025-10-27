Ηράκλειο: «Τρελή» πορεία μεθυσμένου οδηγού -Τράκαρε ταξί, τρεις μηχανές και ένα αυτοκίνητο

Ο 26χρονος οδηγός παραδέχθηκε ενώπιων της Δικαιοσύνης την υπαιτιότητά του και ζήτησε συγγνώμη

Ηράκλειο: «Τρελή» πορεία μεθυσμένου οδηγού -Τράκαρε ταξί, τρεις μηχανές και ένα αυτοκίνητο
Αναστάτωση προκάλεσε το απόγευμα του περασμένου Σαββάτου (25/10) στο Ηράκλειο ένας 26χρονος οδηγός που σε κατάσταση μέθης προκάλεσε μία σειρά από τροχαία ατυχήματα σε κεντρικούς δρόμους της πόλης.

Όπως αναφέρει το cretalive.gr, όλα ξεκίνησαν στην οδό Χρονάκη, με τον 26χρονο να συγκρούεται με ταξί και να προσπαθεί να διαφύγει. Ο επαγγελματίας οδηγός τον καταδίωξε για να του ζητήσει εξηγήσεις ωστόσο ο ίδιος δεν πτοήθηκε και συνέχισε την πορεία του.

Στη συνέχεια, ο 26χρονος οδηγός επί τις οδού Κορωναίου παρέσυρε τρεις σταθμευμένες μηχανές. Και σε αυτή την περίπτωση, ο ασυνείδητος οδηγός δεν σταμάτησε και συνέχισε την τρελή του πορεία.

Το κακό τρίτωσε στην οδό Μητσοτάκη όπου χτύπησε ένα ακόμη αυτοκίνητο και τελικά ακινητοποιήθηκε από αστυνομικούς. Όπως προέκυψε από το αλκοτέστ που του έγινε, ο 26χρονος οδηγούσε με επίπεδα αλκοόλ 1,55 και 1,58 mg/l, πολύ πάνω από το νόμιμο όριο των 0,60 mg/l, γεγονός που κατατάσσει τη συμπεριφορά του σε σοβαρό ποινικό αδίκημα!

Ο νεαρός οδηγός συνελήφθη, και σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία από την Τροχαία Ηρακλείου για επικίνδυνο οδήγηση, του επιβλήθηκαν και τα ανάλογα πρόστιμα ενώ της Υπηρερσιας το αυτοκίνητο.

Ο 26χρονος οδηγήθηκε ενώπιον της Δικαιοσύνης, του ασκήθηκε ποινική δίωξη για επικίνδυνη οδήγηση και παραπέμφθηκε στο Αυτόφωρο Μονομελές Πλημμελειοδικείο Ηρακλείο.

Προανακριτικά φέρεται να παραδέχθηκε την υπαιτιότητά του, ζητώντας συγνώμη για την συμπεριφορά του και τις ζημιές που προκάλεσε.

