Θρίλερ στην Άρτα: 74χρονος εντοπίστηκε νεκρός σε ξενοδοχείο

Νεκρός στο ξενοδοχείο που διέμενε κατά την ολιγοήμερη επίσκεψη που πραγματοποιούσε στην Άρτα βρέθηκε ένας 74χρονος.

Όπως αναφέρει το epiruspost.gr, τον ηλικιωμένο εντόπισε υπάλληλος του ξενοδοχείου και άμεσα ενημερώθηκε το ΕΚΑΒ και η Αστυνομία.

Ο 74χρονος διακομίστηκε στο νοσοκομείο όπου επιβεβαιώθηκε ο θάνατός του ενώ από την έρευνα που διενήργησαν οι αστυνομικοί δεν προέκυψαν ενδείξεις εγκληματικής ενέργειας.

Τα ακριβή αίτια θα προκύψουν από τη νεκροψία-νεκροτομή που θα γίνει.







