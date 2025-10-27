Θεσσαλονίκη: Συνελήφθη 19χρονος για τροχαίο με εγκατάλειψη – Οδηγούσε μεθυσμένος

Ένας 19χρονος συνελήφθη στη Θεσσαλονίκη για τροχαίο με εγκατάλειψη, καθώς ενώ οδηγούσε αυτοκίνητο παρέσυρε γυναίκα και την εγκατέλειψε αιμόφυρτη στην άσφαλτο.

Όπως αναφέρει το thestival.gr, το τροχαίο έγινε γύρω στις 23:15 στη Λεωφόρο Νίκης, στο ύψος της Αριστοτέλους. Ο 19χρονος οδηγώντας αυτοκίνητο παρέσυρε και τραυμάτισε 27χρονη πεζή και στη συνέχεια απομακρύνθηκε από το σημείο του ατυχήματος.

Μετά από αναζητήσεις από αστυνομικούς της Διεύθυνσης Άμεσης Δράσης Θεσσαλονίκης, ο νεαρός εντοπίστηκε και συνελήφθη.

Επιπλέον, σε έλεγχο που διενεργήθηκε μετά τον εντοπισμό του, προέκυψε ότι οδηγούσε το εν λόγω όχημα υπό την επήρεια οινοπνεύματος.

Ο συλληφθείς, με τη δικογραφία που σχηματίσθηκε σε βάρος του από την Υποδιεύθυνση Τροχαίας Θεσσαλονίκης, θα οδηγηθεί στον κ. Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Θεσσαλονίκης.

