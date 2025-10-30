Μπήκε το νερό στο αυλάκι για να μην διψάσουμε: Όλα τα μέτρα για τη λειψυδρία

Ο πρωθυπουργός παραδέχτηκε ότι η  Αττική αντιμετωπίζει ένα ενδεχόμενο πολύ μεγάλο πρόβλημα υδροδότησης αν δεν ληγθούν μέτρα

Μάνος Χατζηγιάννης

Μπήκε το νερό στο αυλάκι για να μην διψάσουμε: Όλα τα μέτρα για τη λειψυδρία
Ομιλία του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στην εκδήλωση εορτασμού των 100 χρόνων της ΕΥΔΑΠ, στο Εθνικό Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Γουλανδρή
Eurokinissi
ΕΛΛΑΔΑ
3'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Το…νερό στο αυλάκι βάζει η κυβέρνηση προκειμένου να αντιμετωπίσει το ολοένα και αυξανόμενο πρόβλημα της λειψυδρίας, κυρίως για την Αθήνα, αλλά και για άλλες περιοχές της χώρας.

Σήμερα σε εκδήλωση για τα 100 χρόνια της ΕΥΔΑΠ ανακοινώθηκαν 7 βασικές κυβερνητικές πρωτοβουλίες προκειμένου να θωρακιστεί η Ελλάδα και να εξασφαλιστούν τα απαραίτητα αποθέματα νερού για τα επόμενα χρόνια.

«Η χώρα μας είναι 19η στον κόσμο σε κίνδυνο λειψυδρίας. Η Αττική και η Θεσσαλονίκη βρίσκονται στο επίκεντρο της κρίσης» ανέφερε στην εκδήλωση ο υπουργός Περιβάλλοντος, Σταύρος Παπασταύρου σημειώνοντας πως τα στοιχεία δείχνουν ότι η λειψυδρία εντείνεται κάνοντας λόγο για 7 άξονες, μέτρα που θωρακίζουν την ύδρευση. Ειδική αναφορά έκανε στο Έργο «Εύρητος», που προβλέπει τη μερική εκτροπή του Κρικελιώτη και του Καρπενησιώτη προς τον Εύηνο, με ορίζοντα ολοκλήρωσης το α' εξάμηνο του 2029.

Επιπλέον, προανήγγειλε διασύνδεση με αφαλάτωση και γεωγραφική επέκταση των ΕΥΔΑΠ και ΕΥΑΘ, αλλά και επέκταση της αρμοδιότητας στην άρδευση. Γι' αυτό θα υπάρξει εκσυγχρονισμός των διατάξεων. «Ο τρόπος λειτουργίας δεν μπορεί 45 χρόνια μετά να παραμένει ίδιος», είπε και έκανε λόγο για εργασιακές και μισθολογικές ευελιξίες, που θα προσελκύσουν στελέχη και θα δώσουν δυναμικές στους εργαζόμενους.

Παπασταύρου ευδαπ

Ο υπουργός Περιβάλλοντος, Σταύρος Παπασταύρου

Eurokinissi
1.jpg
2.jpg

Ο διευθύνων σύμβουλος της ΕΥΔΑΠ Χάρης Σαχίνης είπε ότι το δίκτυο ύδρευσης είναι ίσο περίπου με την απόσταση Ελλάδας και Αυστραλίας.

Σύμφωνα με τον ίδιο το 2028 θα έχουμε 20πλάσια απορρόφηση.

«Θα σκάψουμε όλη τη Δροσοπούλου για να πάμε νερό από το Γαλάτσι στα νότια προάστια. Θα κάνουμε νέο αγωγό στη λεωφόρο Βουλιαγμένης», ανέφερε. «Η ΕΥΔΑΠ έχει και σκοπεύει να έχει το φθηνότερο τιμολόγιο στην Ευρώπη. Σκοπεύουμε να το κρατήσουμε εκεί», πρόσθεσε.

σαχινης

Ο διευθύνων σύμβουλος της ΕΥΔΑΠ Χάρης Σαχίνης

Eurokinissi

Μητσοτάκης: Η ΕΥΔΑΠ θα παραμείνει στο Δημόσιο

«Όλοι μας αισθανόμαστε μεγάλο το βάρος της ευθύνης, όταν αναλογιζόμαστε τις αποφάσεις που πήραν ηγέτες σε άλλους καιρούς για να εξασφαλίσουν ότι θα έχει η πρωτεύουσά μας επαρκές και φθηνό νερό», είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης ανεβαίνοντας στο βήμα τονίζοντας πως η εταιρεία ανήκει κατά 51% στο Δημόσιο και έτσι θα παραμείνει.

«Η Αττική αντιμετωπίζει ένα ενδεχόμενο πολύ μεγάλο πρόβλημα υδροδότησης αν δεν πάρουμε μέτρα. Μπορεί η επόμενη χρονιά να είναι καλή, να χιονίσει, να βρέξει, αλλά η ελπίδα δεν είναι στρατηγική. Εμείς πρέπει να είμαστε έτοιμοι για το χειρότερο σενάριο», είπε ο πρωθυπουργός.

«Στόχος να εξασφαλίσουμε για τα επόμενα 30 χρόνια ότι η Αθήνα δεν θα έχει πρόβλημα υδροδότησης», πρόσθεσε αναφερόμενος στα έργα που παρουσίασε νωρίτερα ο υπουργός Περιβάλλοντος.

«Θα είμαστε πολύ αυστηροί στην υλοποίηση των χρονοδιαγραμμάτων», επισήμανε ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Οι σημαντικότερες επισημάνσεις του πρωθυπουργού ήταν οι εξής:

-Δέσμευσή μας η ασφαλής τροφοδοσία της Αττικής με το καλύτερο και το φθηνότερο νερό

-Η κυβέρνηση διασφαλίζει το δημόσιο χαρακτήρα της ΕΥΔΑΠ

- Η ΕΥΔΑΠ ανήκει κατά 51% στο Δημόσιο και αυτό δεν πρόκειται να αλλάξει

- Οι μετοχές της ΕΥΔΑΠ που επί ΣΥΡΙΖΑ είχαν μεταβιβαστεί στο Υπερταμείο, με απόφαση αυτής της κυβέρνησης επέστρεψαν στο Δημόσιο

-Στόχος μας να διασφαλίσουμε ότι η Αττική δεν θα έχει πρόβλημα νερού τα επόμενα 30 χρόνια

- Eπενδυτικό πρόγραμμα 2,5 δισ. ευρώ για τη λειψυδρία

Αναλυτικά τα μέτρα για τη λειψυδρία έχουν ως εξής:

3.jpg
4.jpg
1761821344174-955836912-1.jpg
1761821355955-437088236-2.jpg
1761821368384-833111813-3.jpg
1761821378915-782035429-4.jpg
1761821547059-643933469-1.jpg
1761821557097-447045846-2.jpg
1761821571809-357311135-3.jpg
1761821586654-142144183-4.jpg
7.jpg

Διαβάστε επίσης

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
13:11LIFESTYLE

Anne Hathaway: Έκλεψε τις εντυπώσεις στο κόκκινο χαλί με vintage Valentino - Εικόνες

13:08ΚΟΣΜΟΣ

Σαρκοζί: Ο υπουργός Δικαιοσύνης τον επισκέφθηκε στη φυλακή - «Προσοχή στην ασφάλειά του»

13:05ΕΛΛΑΔΑ

Μπήκε το νερό στο αυλάκι για να μην διψάσουμε: Όλα τα μέτρα για τη λειψυδρία

13:04ΚΟΣΜΟΣ

Ρουμανία:«Το πιο στοιχειωμένο δάσος του κόσμου»: Παραμορφωμένα δέντρα, UFO και ανατριχιαστικές ιστορίες

12:54ΜΠΑΣΚΕΤ

Αταμάν: «Να κρατήσουμε ισορροπία αμυντικά σ’ όλο το παιχνίδι»

12:52ΚΟΣΜΟΣ

Ταξί χωρίς οδηγό στην Ευρώπη: «Πολύ πιο σύντομα από ό,τι περιμέναμε»

12:48ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Χειροπέδες σε 26χρονο που έτρεχε με 174 χιλιόμετρα την ώρα στην Περιφερειακή Υμηττού - Οδηγούσε χωρίς δίπλωμα

12:45ΕΘΝΙΚΑ

Κίμπερλι Γκίλφοϊλ: Το πολυτελές ελληνικό πάρτι με τον Αργυρό, καλλονές και δισεκατομμυριούχους και οι αντιδράσεις διπλωματών

12:43ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Τρεις ανήλικοι πήγαν στην Αστυνομία με τους κηδεμόνες τους και ομολόγησαν ότι έκλεψαν αυτοκίνητο

12:36ΚΟΣΜΟΣ

Γάζα: Τούρκοι διασώστες περιμένουν το «πράσινο φως» από το Ισραήλ για να εισέλθουν στον θύλακα

12:34LIFESTYLE

Τηλεθέαση: Τα 20άρια της Καινούργιου και η μάχη Σκορδά - Λιάγκα

12:33ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Ψήφος εμπιστοσύνης από Fitch και S&P στη συνένωση Allwyn – ΟΠΑΠ: Οι προοπτικές που δημιουργεί ο νέος παγκόσμιος κολοσσός

12:25ΚΟΣΜΟΣ

Κρυμμένο σε κοινή θέα - Το καταφύγιο του Τραμπ σε περίπτωση πυρηνικής καταστροφής

12:22LIFESTYLE

Συγκλονίζει ο Οδυσσέας Σταμούλης για την απώλεια του γιου του - «Δεν υπάρχει στιγμή που δεν σκέφτεσαι ενοχικά»

12:16ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Νέα έφοδος στον ΟΠΕΚΕΠΕ για το αρχείο αιτήσεων του 2025

12:05ΚΟΣΜΟΣ

Βατικανό: Σε χέρια ιδιωτών τo «σούπερ μάρκετ του Πάπα» - Εκπτώσεις σε πολύτεκνους και ηλικωμένους

12:02ΚΟΣΜΟΣ

Πώς να εξασφαλίσεις 63 μέρες άδεια το 2026 χρησιμοποιώντας μόνο 28 ημέρες

11:59ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Φοινικούντα: Στο φως οι νέες κλήσεις του 22χρονου στην πρώτη απόπειρα δολοφονίας - Πότε έρχονται νέα εντάλματα σύλληψης

11:58ΚΟΣΜΟΣ

Λούβρο: Ίχνη DNA συνδέουν έναν από τους πέντε συλληφθέντες με την κλοπή - Οι αρχές «ξετυλίγουν το νήμα της Αριάδνης»

11:58ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Παναθηναϊκός: Επίσημα «πράσινοι» οι Τεττέη και Παντελίδης

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
08:50ΚΟΣΜΟΣ

Νεκροί σε δρόμους του Ρίο μετά την πιο αιματηρή επιχείρηση κατά των καρτέλ στην ιστορία της Βραζιλίας, με 132 νεκρούς - Δεν ήξερε ο Λούλα - Ποια είναι η εγκληματική οργάνωση «Κόκκινη Διοίκηση»

11:35ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ανακοινώθηκαν 7 άξονες για τη λειψυδρία - Μητσοτάκης: Η ΕΥΔΑΠ θα παραμείνει εταιρεία δημόσιου χαρακτήρα - Σαχίνης: Θα σκάψουμε όλη τη Δροσοπούλου

10:58ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Σάλος με τον Μητροπολίτη Δωδώνης: Έκανε παρατήρηση σε δάσκαλο για ένα... πουκάμισο - «Θύελλα» αντιδράσεων από εκπαιδευτικούς - Βίντεο

12:48ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Χειροπέδες σε 26χρονο που έτρεχε με 174 χιλιόμετρα την ώρα στην Περιφερειακή Υμηττού - Οδηγούσε χωρίς δίπλωμα

12:45ΕΘΝΙΚΑ

Κίμπερλι Γκίλφοϊλ: Το πολυτελές ελληνικό πάρτι με τον Αργυρό, καλλονές και δισεκατομμυριούχους και οι αντιδράσεις διπλωματών

11:19ΕΛΛΑΔΑ

Αποκλειστικό: Η αδελφή του 50χρονου που ξυλοκοπήθηκε μέχρι θανάτου έξω από μπαρ στο Ναύπλιο μιλά στο Newsbomb.gr

11:59ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Φοινικούντα: Στο φως οι νέες κλήσεις του 22χρονου στην πρώτη απόπειρα δολοφονίας - Πότε έρχονται νέα εντάλματα σύλληψης

07:16ΕΛΛΑΔΑ

Νέες ταυτότητες: Επεκτείνεται το ωράριο λειτουργίας σε επιπλέον 33 Γραφεία της ΕΛΑΣ σε όλη τη χώρα

08:13ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Επίδομα 250 ευρώ σε συνταξιούχους και επιστροφή ενοικίου - Ανακοινώθηκε η ημερομηνία

11:13ΚΟΣΜΟΣ

Γιατί ο Τραμπ έδωσε εντολή να ξαναρχίσουν αμέσως οι δοκιμές πυρηνικών όπλων: Οι χώρες με τα μεγαλύτερα οπλοστάσια, η τελευταία δοκιμή των ΗΠΑ και ο νέος «Ψυχρός Πόλεμος»

07:42ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συντάξεις: Ποιοι θα πάρουν αναδρομικά - Τι ισχύει για όσους δεν έκαναν αγωγές

11:22ΕΛΛΑΔΑ

Κυρανάκης: Οι πρώτες κλήσεις για τροχαίες παραβάσεις από κάμερες μέσω του gov.gr αποστέλλονται τις επόμενες ημέρες  

08:02ΚΑΙΡΟΣ

Αυτός θα είναι ο καιρός του Νοεμβρίου: Έρχονται εκπλήξεις και αστάθεια

07:48ΚΟΣΜΟΣ

Η Κίνα έχει φτιάξει νέα δάση σε έκταση ίση με αυτή του Τέξας

11:06ΠΟΛΙΤΙΚΗ

«Το αμάρτημα της Εύας»: Βιβλίο Ιταλών δημοσιογράφων «αθωώνει» την Καϊλή για τη διαφθορά

06:32ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Νυχτερινό ρεύμα: Πότε τίθεται σε εφαρμογή το χειμερινό ωράριο - Πώς θα εξοικονομήσετε ενέργεια

06:24ΕΛΛΑΔΑ

Στο «κυνήγι» των δραχμών οι Έλληνες: Τα νομίσματα που μπορεί να πουληθούν έως και 97.000 ευρώ

10:30ΚΟΣΜΟΣ

Νιου Τζέρσεϊ: «Βιαστείτε, είναι όλοι νεκροί»... - Στο φως τα πρώτα τηλεφωνήματα από την παράσυρση της 17χρονης Μαρίας Νιώτη

12:02ΚΟΣΜΟΣ

Πώς να εξασφαλίσεις 63 μέρες άδεια το 2026 χρησιμοποιώντας μόνο 28 ημέρες

13:05ΕΛΛΑΔΑ

Μπήκε το νερό στο αυλάκι για να μην διψάσουμε: Όλα τα μέτρα για τη λειψυδρία

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ