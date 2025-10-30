Μπήκε το νερό στο αυλάκι για να μην διψάσουμε: Όλα τα μέτρα για τη λειψυδρία

Ομιλία του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στην εκδήλωση εορτασμού των 100 χρόνων της ΕΥΔΑΠ, στο Εθνικό Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Γουλανδρή

Το…νερό στο αυλάκι βάζει η κυβέρνηση προκειμένου να αντιμετωπίσει το ολοένα και αυξανόμενο πρόβλημα της λειψυδρίας, κυρίως για την Αθήνα, αλλά και για άλλες περιοχές της χώρας.

Σήμερα σε εκδήλωση για τα 100 χρόνια της ΕΥΔΑΠ ανακοινώθηκαν 7 βασικές κυβερνητικές πρωτοβουλίες προκειμένου να θωρακιστεί η Ελλάδα και να εξασφαλιστούν τα απαραίτητα αποθέματα νερού για τα επόμενα χρόνια.

«Η χώρα μας είναι 19η στον κόσμο σε κίνδυνο λειψυδρίας. Η Αττική και η Θεσσαλονίκη βρίσκονται στο επίκεντρο της κρίσης» ανέφερε στην εκδήλωση ο υπουργός Περιβάλλοντος, Σταύρος Παπασταύρου σημειώνοντας πως τα στοιχεία δείχνουν ότι η λειψυδρία εντείνεται κάνοντας λόγο για 7 άξονες, μέτρα που θωρακίζουν την ύδρευση. Ειδική αναφορά έκανε στο Έργο «Εύρητος», που προβλέπει τη μερική εκτροπή του Κρικελιώτη και του Καρπενησιώτη προς τον Εύηνο, με ορίζοντα ολοκλήρωσης το α' εξάμηνο του 2029.

Επιπλέον, προανήγγειλε διασύνδεση με αφαλάτωση και γεωγραφική επέκταση των ΕΥΔΑΠ και ΕΥΑΘ, αλλά και επέκταση της αρμοδιότητας στην άρδευση. Γι' αυτό θα υπάρξει εκσυγχρονισμός των διατάξεων. «Ο τρόπος λειτουργίας δεν μπορεί 45 χρόνια μετά να παραμένει ίδιος», είπε και έκανε λόγο για εργασιακές και μισθολογικές ευελιξίες, που θα προσελκύσουν στελέχη και θα δώσουν δυναμικές στους εργαζόμενους.

Ο υπουργός Περιβάλλοντος, Σταύρος Παπασταύρου Eurokinissi

Ο διευθύνων σύμβουλος της ΕΥΔΑΠ Χάρης Σαχίνης είπε ότι το δίκτυο ύδρευσης είναι ίσο περίπου με την απόσταση Ελλάδας και Αυστραλίας.

Σύμφωνα με τον ίδιο το 2028 θα έχουμε 20πλάσια απορρόφηση.

«Θα σκάψουμε όλη τη Δροσοπούλου για να πάμε νερό από το Γαλάτσι στα νότια προάστια. Θα κάνουμε νέο αγωγό στη λεωφόρο Βουλιαγμένης», ανέφερε. «Η ΕΥΔΑΠ έχει και σκοπεύει να έχει το φθηνότερο τιμολόγιο στην Ευρώπη. Σκοπεύουμε να το κρατήσουμε εκεί», πρόσθεσε.

Ο διευθύνων σύμβουλος της ΕΥΔΑΠ Χάρης Σαχίνης Eurokinissi

Μητσοτάκης: Η ΕΥΔΑΠ θα παραμείνει στο Δημόσιο

«Όλοι μας αισθανόμαστε μεγάλο το βάρος της ευθύνης, όταν αναλογιζόμαστε τις αποφάσεις που πήραν ηγέτες σε άλλους καιρούς για να εξασφαλίσουν ότι θα έχει η πρωτεύουσά μας επαρκές και φθηνό νερό», είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης ανεβαίνοντας στο βήμα τονίζοντας πως η εταιρεία ανήκει κατά 51% στο Δημόσιο και έτσι θα παραμείνει.

«Η Αττική αντιμετωπίζει ένα ενδεχόμενο πολύ μεγάλο πρόβλημα υδροδότησης αν δεν πάρουμε μέτρα. Μπορεί η επόμενη χρονιά να είναι καλή, να χιονίσει, να βρέξει, αλλά η ελπίδα δεν είναι στρατηγική. Εμείς πρέπει να είμαστε έτοιμοι για το χειρότερο σενάριο», είπε ο πρωθυπουργός.

«Στόχος να εξασφαλίσουμε για τα επόμενα 30 χρόνια ότι η Αθήνα δεν θα έχει πρόβλημα υδροδότησης», πρόσθεσε αναφερόμενος στα έργα που παρουσίασε νωρίτερα ο υπουργός Περιβάλλοντος.

«Θα είμαστε πολύ αυστηροί στην υλοποίηση των χρονοδιαγραμμάτων», επισήμανε ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Οι σημαντικότερες επισημάνσεις του πρωθυπουργού ήταν οι εξής:

-Δέσμευσή μας η ασφαλής τροφοδοσία της Αττικής με το καλύτερο και το φθηνότερο νερό

-Η κυβέρνηση διασφαλίζει το δημόσιο χαρακτήρα της ΕΥΔΑΠ

- Η ΕΥΔΑΠ ανήκει κατά 51% στο Δημόσιο και αυτό δεν πρόκειται να αλλάξει

- Οι μετοχές της ΕΥΔΑΠ που επί ΣΥΡΙΖΑ είχαν μεταβιβαστεί στο Υπερταμείο, με απόφαση αυτής της κυβέρνησης επέστρεψαν στο Δημόσιο

-Στόχος μας να διασφαλίσουμε ότι η Αττική δεν θα έχει πρόβλημα νερού τα επόμενα 30 χρόνια

- Eπενδυτικό πρόγραμμα 2,5 δισ. ευρώ για τη λειψυδρία

Αναλυτικά τα μέτρα για τη λειψυδρία έχουν ως εξής:

Διαβάστε επίσης