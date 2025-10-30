7 άξονες για τη λειψυδρία - Μητσοτάκης: Η ΕΥΔΑΠ θα παραμείνει δημόσιου χαρακτήρα

«Η χώρα μας είναι 19η στον κόσμο σε κίνδυνο λειψυδρίας» ανέφερε ο υπουργός Περιβάλλοντος, Σταύρος Παπασταύρου

Newsbomb

7 άξονες για τη λειψυδρία - Μητσοτάκης: Η ΕΥΔΑΠ θα παραμείνει δημόσιου χαρακτήρα

Ομιλία του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στην εκδήλωση εορτασμού των 100 χρόνων της ΕΥΔΑΠ, στο Εθνικό Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Γουλανδρή

AP.
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
9'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Στην εκδήλωση εορτασμού των 100 χρόνων της ΕΥΔΑΠ έδωσε το παρών ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, στο Εθνικό Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Γουλανδρή.

Κατά την εκδήλωση έγιναν ανακοινώσεις για το μεγάλο πρόβλημα της λειψυδρίας, που συζητήθηκε πριν λίγες ημέρες στο Μέγαρο Μαξίμου.

«Η χώρα μας είναι 19η στον κόσμο σε κίνδυνο λειψυδρίας. Η Αττική και η Θεσσαλονίκη βρίσκονται στο επίκεντρο της κρίσης» ανέφερε στην εκδήλωση ο υπουργός Περιβάλλοντος, Σταύρος Παπασταύρου σημειώνοντας πως τα στοιχεία δείχνουν ότι η λειψυδρία εντείνεται κάνοντας λόγο για 7 άξονες, μέτρα που θωρακίζουν την ύδρευση. Ειδική αναφορά έκανε στο Έργο «Εύρητος», που προβλέπει τη μερική εκτροπή του Κρικελιώτη και του Καρπενησιώτη προς τον Εύηνο, με ορίζοντα ολοκλήρωσης το α' εξάμηνο του 2029.

Επιπλέον, προανήγγειλε διασύνδεση με αφαλάτωση και γεωγραφική επέκταση των ΕΥΔΑΠ και ΕΥΑΘ, αλλά και επέκταση της αρμοδιότητας στην άρδευση. Γι' αυτό θα υπάρξει εκσυγχρονισμός των διατάξεων. «Ο τρόπος λειτουργίας δεν μπορεί 45 χρόνια μετά να παραμένει ίδιος», είπε και έκανε λόγο για εργασιακές και μισθολογικές ευελιξίες, που θα προσελκύσουν στελέχη και θα δώσουν δυναμικές στους εργαζόμενους.

Παπασταύρου ευδαπ

Ο υπουργός Περιβάλλοντος, Σταύρος Παπασταύρου

Eurokinissi
1.jpg
2.jpg

Ο διευθύνων σύμβουλος της ΕΥΔΑΠ Χάρης Σαχίνης είπε ότι το δίκτυο ύδρευσης είναι ίσο περίπου με την απόσταση Ελλάδας και Αυστραλίας.

Σύμφωνα με τον ίδιο το 2028 θα έχουμε 20πλάσια απορρόφηση.

«Θα σκάψουμε όλη τη Δροσοπούλου για να πάμε νερό από το Γαλάτσι στα νότια προάστια. Θα κάνουμε νέο αγωγό στη λεωφόρο Βουλιαγμένης», ανέφερε. «Η ΕΥΔΑΠ έχει και σκοπεύει να έχει το φθηνότερο τιμολόγιο στην Ευρώπη. Σκοπεύουμε να το κρατήσουμε εκεί», πρόσθεσε.

σαχινης

Ο διευθύνων σύμβουλος της ΕΥΔΑΠ Χάρης Σαχίνης

Eurokinissi

Πέρυσι τα αποθέματα νερού ξεπερνούσαν τα 279.373.000 κυβικά μέτρα, σήμερα ανέρχονται σε μόλις 152.909.000. Η μείωση στη συνεχιζόμενη λειψυδρία, στις ελάχιστες βροχοπτώσεις και στις υψηλές θερμοκρασίες.

Μητσοτάκης: Η ΕΥΔΑΠ θα παραμείνει στο Δημόσιο

«Όλοι μας αισθανόμαστε μεγάλο το βάρος της ευθύνης, όταν αναλογιζόμαστε τις αποφάσεις που πήραν ηγέτες σε άλλους καιρούς για να εξασφαλίσουν ότι θα έχει η πρωτεύουσά μας επαρκές και φθηνό νερό», είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης ανεβαίνοτνας στο βήμα τονίζοντας πως η εταιρεία ανήκει κατά 51% στο Δημόσιο και έτσι θα παραμείνει.

«Η Αττική αντιμετωπίζει ένα ενδεχόμενο πολύ μεγάλο πρόβλημα υδροδότησης αν δεν πάρουμε μέτρα. Μπορεί η επόμενη χρονιά να είναι καλή, να χιονίσει, να βρέξει, αλλά η ελπίδα δεν είναι στρατηγική. Εμείς πρέπει να είμαστε έτοιμοι για το χειρότερο σενάριο», είπε ο πρωθυπουργός.

«Στόχος να εξασφαλίσουμε για τα επόμενα 30 χρόνια ότι η Αθήνα δεν θα έχει πρόβλημα υδροδότησης», πρόσθεσε αναφερόμενος στα έργα που παρουσίασε νωρίτερα ο υπουργός Περιβάλλοντος.

«Θα είμαστε πολύ αυστηροί στην υλοποίηση των χρονοδιαγραμμάτων», επισήμανε ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Οι σημαντικότερες επισημάνσεις του πρωθυπουργού ήταν οι εξής:

-Δέσμευσή μας η ασφαλής τροφοδοσία της Αττικής με το καλύτερο και το φθηνότερο νερό

-Η κυβέρνηση διασφαλίζει το δημόσιο χαρακτήρα της ΕΥΔΑΠ

- Η ΕΥΔΑΠ ανήκει κατά 51% στο Δημόσιο και αυτό δεν πρόκειται να αλλάξει

- Οι μετοχές της ΕΥΔΑΠ που επί ΣΥΡΙΖΑ είχαν μεταβιβαστεί στο Υπερταμείο, με απόφαση αυτής της κυβέρνησης επέστρεψαν στο Δημόσιο

-Στόχος μας να διασφαλίσουμε ότι η Αττική δεν θα έχει πρόβλημα νερού τα επόμενα 30 χρόνια

- Eπενδυτικό πρόγραμμα 2,5 δισ. ευρώ για τη λειψυδρία

Ακολουθεί ολόκληρη η ομιλία του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη:

Κύριε Υπουργέ, κ. Δήμαρχε, αγαπητά στελέχη και εργαζόμενοι της ΕΥΔΑΠ, κυρίες και κύριοι,

Με πολύ μεγάλη χαρά βρίσκομαι σήμερα μαζί σας για να τιμήσω τα 100 χρόνια ιστορίας μιας εταιρείας η οποία είναι συνυφασμένη, ταυτισμένη με την ίδια την ιστορία του ελληνικού κράτους και με την ύδρευση και την αποχέτευση της πρωτεύουσάς μας, της Αθήνας.

Πράγματι, νομίζω ότι όλοι μας αισθανόμαστε μεγάλο το βάρος της ευθύνης όταν αναλογιζόμαστε τις σημαντικές αποφάσεις που πήραν ηγέτες προηγούμενων γενεών προκειμένου σε άλλους καιρούς, θα έλεγα πιο δύσκολους, να εξασφαλίσουν ότι η πρωτεύουσά μας θα είχε πάντα επαρκές, ποιοτικό και φθηνό νερό.

Και η διαδρομή αυτή, την οποία παρακολουθήσαμε σε αυτό το όμορφο βίντεο, το οποίο είδαμε πριν από λίγο, καταδεικνύει ακριβώς τη μεγάλη σημασία των αποφάσεων οι οποίες παρουσιάστηκαν σήμερα και από τον Υπουργό αλλά και από τη διοίκηση της ΕΥΔΑΠ, ως προς τα επόμενα χρόνια αυτής της τόσο σημαντικής εταιρείας.

Μιας εταιρείας, που θέλω να θυμίσω και δεν θα κουραστώ να το επαναλαμβάνω, ανήκει κατά 51% στο Ελληνικό Δημόσιο και αυτό δεν πρόκειται να αλλάξει. Εταιρεία οι μετοχές της οποίας είχαν καταλήξει στο Υπερταμείο -για να τα θυμόμαστε και αυτά- το 2016. Με απόφαση αυτής της κυβέρνησης επέστρεψαν στον έλεγχο του Ελληνικού Δημοσίου, έτσι ώστε να εξασφαλίσουμε ότι για πάντα η ΕΥΔΑΠ θα παραμείνει μία κρατική εταιρεία.

Βρισκόμαστε, λοιπόν, σήμερα εδώ όχι μόνο για να πούμε ένα μεγάλο ευχαριστώ στη διοίκηση αλλά και στους εργαζόμενους της εταιρείας για όλα όσα έχουν προσφέρει, αλλά για να συζητήσουμε και να συνομιλήσουμε με όρους παρόντος, αλλά κυρίως με όρους μέλλοντος.

Τα στοιχεία τα οποία παρουσίασε ο Υπουργός αλλά και ο Διευθύνων Σύμβουλος της ΕΥΔΑΠ δεν επιδέχονται καμίας απολύτως αμφισβήτησης. Η Αττική αντιμετωπίζει ένα ενδεχόμενο πολύ μεγάλο πρόβλημα υδροδότησής της, εάν δεν πάρουμε απαραίτητα και δραστικά μέτρα. Θα μου πείτε, μπορεί η επόμενη χρονιά να είναι καλή. Μπορεί να χιονίσει. Μπορεί να βρέξει. Μπορεί οι ταμιευτήρες να ξαναγεμίσουν από τον φυσικό κύκλο των υδρολογικών δεδομένων.

Κυρίες και κύριοι, η ελπίδα δεν είναι στρατηγική. Αυτό μπορεί και να μην γίνει. Και εμείς πρέπει να είμαστε έτοιμοι ανά πάσα στιγμή για το χειρότερο σενάριο. Γι’ αυτό και το έργο το οποίο παρουσιάστηκε σήμερα, το νέο εμβληματικό έργο στην ιστορία των μεγάλων έργων της Αττικής, δεν είναι τίποτα άλλο από τη συνέχεια του Μαραθώνα, της Υλίκης, του Μόρνου, του φράγματος του Ευήνου.

Είναι ουσιαστικά η μεταφορά, με βαρύτητα και χωρίς αντλιοστάσια, κάτι το οποίο την κάνει εκ των πραγμάτων και πολύ πιο φτηνή, άνω των 200 εκατομμυρίων κυβικών μέτρων νερού από τον Κρικελιώτη και τον Καρπενησιώτη, δύο ποταμούς οι οποίοι τελικά καταλήγουν στη λίμνη των Κρεμαστών, έτσι ώστε να μπορούμε να τροφοδοτήσουμε σταθερά και προβλέψιμα τον ταμιευτήρα του Ευήνου και να εξασφαλίσουμε ότι για τα επόμενα 30 χρόνια η Αττική δεν θα έχει ποτέ πρόβλημα υδροδότησης.

Και για εμάς που μεγαλώσαμε και θυμόμαστε καλά -είμαστε, ναι, κ. Υπουργέ μου, αυτής της ηλικίας- τη μεγάλη κρίση ύδρευσης της Αττικής στις αρχές της δεκαετίας του ’90, οφείλουμε να λάβουμε υπόψη την πραγματικότητα των αποφάσεων που πάρθηκαν τότε και την ανάγκη να μην βρεθούμε ποτέ ξανά σε μια τέτοια κατάσταση, να τρέχουμε καμπάνιες, όπως το «Προσέχουμε για να Έχουμε», και να ζητάμε ουσιαστικά από τους πολίτες να περιορίσουν την κατανάλωση προκειμένου να μην ξεμείνει η Αττική από νερό.

Αυτό, λοιπόν, ακριβώς το σχέδιο υπηρετείται μέσα από τις σημαντικές επενδυτικές πρωτοβουλίες της ΕΥΔΑΠ. Είδατε στο γράφημα, το οποίο παρουσιάστηκε από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, μια κάθετη αύξηση των επενδύσεων τις οποίες πρέπει να κάνει η ΕΥΔΑΠ τα επόμενα χρόνια. Είναι οι επενδύσεις που δεν αφορούν μόνο το έργο για το οποίο σας μιλήσαμε, επενδύσεις που αφορούν την αποχέτευση, τον εκσυγχρονισμό της Ψυττάλειας -άλλο ένα εμβληματικό έργο στο χαρτοφυλάκιο, στη «φαρέτρα» των έργων υποδομής της ΕΥΔΑΠ-, αφορούν όμως και επενδύσεις που έχουν να κάνουν με την πολύ σημαντική γεωγραφική διεύρυνση της ΕΥΔΑΠ, πέραν των ορίων της Αττικής.

Να καλυφθεί πια όλη η Αττική, και η Ανατολική Αττική, η Εύβοια, η Βοιωτία και η Φωκίδα, με αποτέλεσμα για πρώτη φορά -και αυτό το θεωρώ εξαιρετικά σημαντικό- η ΕΥΔΑΠ να εισέρχεται και στον τομέα της διαχείρισης του αρδευτικού νερού. Είναι ένα πείραμα για τη διοίκηση της ΕΥΔΑΠ, για να μπορούμε να αποδείξουμε ότι αυτή η εταιρεία, η οποία έχει τόσο μεγάλη τεχνογνωσία, μπορεί να προσθέσει προστιθέμενη αξία και στη διαχείριση του αρδευτικού νερού, κάτι το οποίο αποτελεί μια άλλης τάξης πρόκληση, για την οποία δεν είμαστε σήμερα εδώ να μιλήσουμε, αλλά ένα ζήτημα το οποίο σίγουρα όλους μας απασχολεί πάρα πολύ.

Εν κατακλείδι, κυρίες και κύριοι, θέλω να γνωρίζετε ότι η δέσμευση της κυβέρνησης αφορά την προστασία του νερού ως του υπέρτατου δημοσίου αγαθού. Αφορά την απόλυτη και κατηγορική δέσμευσή μας ότι η ΕΥΔΑΠ θα παραμείνει εταιρεία δημόσιου χαρακτήρα. Αφορά, επίσης, τη δέσμευσή μας ότι οι επενδύσεις τις οποίες σχεδιάζουμε θα προχωρήσουν, εξετάζοντας και όλες τις δυνατές πηγές χρηματοδότησης, και με έναν τέτοιο τρόπο ώστε να εξασφαλίσουμε ότι πάντα στη χώρα μας θα έχουμε όχι μόνο το καλύτερο αλλά και το φθηνότερο δυνατό νερό.

Αυτό αποτελεί δέσμευση της κυβέρνησης, η οποία έχοντας τον απόλυτο έλεγχο της ΕΥΔΑΠ οφείλει να εποπτεύει, να καθοδηγεί και να δρομολογεί τις σημαντικές επενδύσεις τις οποίες παρουσιάσαμε σήμερα.

Εύχομαι, λοιπόν, πολύ σύντομα, κ. Διευθύνοντα Σύμβουλε, κ. Πρόεδρε, να ξαναβρεθούμε, όπου θα παρουσιάσουμε σε ακόμα μεγαλύτερη λεπτομέρεια όλες τις δράσεις προκειμένου αυτό το πολύ φιλόδοξο σχέδιο να υλοποιηθεί.

Θέλω να γνωρίζετε ότι θα είμαστε πολύ αυστηροί στην υλοποίηση και στον έλεγχο της τήρησης των σχετικών χρονοδιαγραμμάτων. Θα ξεπεράσουμε οποιαδήποτε εμπόδια μπορεί να βρεθούν μπροστά μας έτσι ώστε να εξασφαλίσουμε το υπέρτατο ζητούμενο, που δεν είναι άλλο από τη συνεχιζόμενη ασφαλή τροφοδοσία της Αττικής με φθηνό, καθαρό και ποιοτικό νερό.

Σας ευχαριστώ πολύ.

Αναλυτικά τα μέτρα για τη λειψυδρία έχουν ως εξής:

3.jpg
4.jpg
1761821344174-955836912-1.jpg
1761821355955-437088236-2.jpg
1761821368384-833111813-3.jpg
1761821378915-782035429-4.jpg
1761821547059-643933469-1.jpg
1761821557097-447045846-2.jpg
1761821571809-357311135-3.jpg
1761821586654-142144183-4.jpg

Διαβάστε επίσης

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
13:11LIFESTYLE

Anne Hathaway: Έκλεψε τις εντυπώσεις στο κόκκινο χαλί με vintage Valentino - Εικόνες

13:08ΚΟΣΜΟΣ

Σαρκοζί: Ο υπουργός Δικαιοσύνης τον επισκέφθηκε στη φυλακή - «Προσοχή στην ασφάλειά του»

13:05ΕΛΛΑΔΑ

Μπήκε το νερό στο αυλάκι για να μην διψάσουμε: Όλα τα μέτρα για τη λειψυδρία

13:04ΚΟΣΜΟΣ

Ρουμανία:«Το πιο στοιχειωμένο δάσος του κόσμου»: Παραμορφωμένα δέντρα, UFO και ανατριχιαστικές ιστορίες

12:54ΜΠΑΣΚΕΤ

Αταμάν: «Να κρατήσουμε ισορροπία αμυντικά σ’ όλο το παιχνίδι»

12:52ΚΟΣΜΟΣ

Ταξί χωρίς οδηγό στην Ευρώπη: «Πολύ πιο σύντομα από ό,τι περιμέναμε»

12:48ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Χειροπέδες σε 26χρονο που έτρεχε με 174 χιλιόμετρα την ώρα στην Περιφερειακή Υμηττού - Οδηγούσε χωρίς δίπλωμα

12:45ΕΘΝΙΚΑ

Κίμπερλι Γκίλφοϊλ: Το πολυτελές ελληνικό πάρτι με τον Αργυρό, καλλονές και δισεκατομμυριούχους και οι αντιδράσεις διπλωματών

12:43ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Τρεις ανήλικοι πήγαν στην Αστυνομία με τους κηδεμόνες τους και ομολόγησαν ότι έκλεψαν αυτοκίνητο

12:36ΚΟΣΜΟΣ

Γάζα: Τούρκοι διασώστες περιμένουν το «πράσινο φως» από το Ισραήλ για να εισέλθουν στον θύλακα

12:34LIFESTYLE

Τηλεθέαση: Τα 20άρια της Καινούργιου και η μάχη Σκορδά - Λιάγκα

12:33ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Ψήφος εμπιστοσύνης από Fitch και S&P στη συνένωση Allwyn – ΟΠΑΠ: Οι προοπτικές που δημιουργεί ο νέος παγκόσμιος κολοσσός

12:25ΚΟΣΜΟΣ

Κρυμμένο σε κοινή θέα - Το καταφύγιο του Τραμπ σε περίπτωση πυρηνικής καταστροφής

12:22LIFESTYLE

Συγκλονίζει ο Οδυσσέας Σταμούλης για την απώλεια του γιου του - «Δεν υπάρχει στιγμή που δεν σκέφτεσαι ενοχικά»

12:16ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Νέα έφοδος στον ΟΠΕΚΕΠΕ για το αρχείο αιτήσεων του 2025

12:05ΚΟΣΜΟΣ

Βατικανό: Σε χέρια ιδιωτών τo «σούπερ μάρκετ του Πάπα» - Εκπτώσεις σε πολύτεκνους και ηλικωμένους

12:02ΚΟΣΜΟΣ

Πώς να εξασφαλίσεις 63 μέρες άδεια το 2026 χρησιμοποιώντας μόνο 28 ημέρες

11:59ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Φοινικούντα: Στο φως οι νέες κλήσεις του 22χρονου στην πρώτη απόπειρα δολοφονίας - Πότε έρχονται νέα εντάλματα σύλληψης

11:58ΚΟΣΜΟΣ

Λούβρο: Ίχνη DNA συνδέουν έναν από τους πέντε συλληφθέντες με την κλοπή - Οι αρχές «ξετυλίγουν το νήμα της Αριάδνης»

11:58ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Παναθηναϊκός: Επίσημα «πράσινοι» οι Τεττέη και Παντελίδης

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
08:50ΚΟΣΜΟΣ

Νεκροί σε δρόμους του Ρίο μετά την πιο αιματηρή επιχείρηση κατά των καρτέλ στην ιστορία της Βραζιλίας, με 132 νεκρούς - Δεν ήξερε ο Λούλα - Ποια είναι η εγκληματική οργάνωση «Κόκκινη Διοίκηση»

11:35ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ανακοινώθηκαν 7 άξονες για τη λειψυδρία - Μητσοτάκης: Η ΕΥΔΑΠ θα παραμείνει εταιρεία δημόσιου χαρακτήρα - Σαχίνης: Θα σκάψουμε όλη τη Δροσοπούλου

10:58ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Σάλος με τον Μητροπολίτη Δωδώνης: Έκανε παρατήρηση σε δάσκαλο για ένα... πουκάμισο - «Θύελλα» αντιδράσεων από εκπαιδευτικούς - Βίντεο

12:48ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Χειροπέδες σε 26χρονο που έτρεχε με 174 χιλιόμετρα την ώρα στην Περιφερειακή Υμηττού - Οδηγούσε χωρίς δίπλωμα

12:45ΕΘΝΙΚΑ

Κίμπερλι Γκίλφοϊλ: Το πολυτελές ελληνικό πάρτι με τον Αργυρό, καλλονές και δισεκατομμυριούχους και οι αντιδράσεις διπλωματών

11:19ΕΛΛΑΔΑ

Αποκλειστικό: Η αδελφή του 50χρονου που ξυλοκοπήθηκε μέχρι θανάτου έξω από μπαρ στο Ναύπλιο μιλά στο Newsbomb.gr

11:59ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Φοινικούντα: Στο φως οι νέες κλήσεις του 22χρονου στην πρώτη απόπειρα δολοφονίας - Πότε έρχονται νέα εντάλματα σύλληψης

07:16ΕΛΛΑΔΑ

Νέες ταυτότητες: Επεκτείνεται το ωράριο λειτουργίας σε επιπλέον 33 Γραφεία της ΕΛΑΣ σε όλη τη χώρα

08:13ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Επίδομα 250 ευρώ σε συνταξιούχους και επιστροφή ενοικίου - Ανακοινώθηκε η ημερομηνία

11:13ΚΟΣΜΟΣ

Γιατί ο Τραμπ έδωσε εντολή να ξαναρχίσουν αμέσως οι δοκιμές πυρηνικών όπλων: Οι χώρες με τα μεγαλύτερα οπλοστάσια, η τελευταία δοκιμή των ΗΠΑ και ο νέος «Ψυχρός Πόλεμος»

07:42ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συντάξεις: Ποιοι θα πάρουν αναδρομικά - Τι ισχύει για όσους δεν έκαναν αγωγές

11:22ΕΛΛΑΔΑ

Κυρανάκης: Οι πρώτες κλήσεις για τροχαίες παραβάσεις από κάμερες μέσω του gov.gr αποστέλλονται τις επόμενες ημέρες  

08:02ΚΑΙΡΟΣ

Αυτός θα είναι ο καιρός του Νοεμβρίου: Έρχονται εκπλήξεις και αστάθεια

07:48ΚΟΣΜΟΣ

Η Κίνα έχει φτιάξει νέα δάση σε έκταση ίση με αυτή του Τέξας

11:06ΠΟΛΙΤΙΚΗ

«Το αμάρτημα της Εύας»: Βιβλίο Ιταλών δημοσιογράφων «αθωώνει» την Καϊλή για τη διαφθορά

06:32ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Νυχτερινό ρεύμα: Πότε τίθεται σε εφαρμογή το χειμερινό ωράριο - Πώς θα εξοικονομήσετε ενέργεια

06:24ΕΛΛΑΔΑ

Στο «κυνήγι» των δραχμών οι Έλληνες: Τα νομίσματα που μπορεί να πουληθούν έως και 97.000 ευρώ

10:30ΚΟΣΜΟΣ

Νιου Τζέρσεϊ: «Βιαστείτε, είναι όλοι νεκροί»... - Στο φως τα πρώτα τηλεφωνήματα από την παράσυρση της 17χρονης Μαρίας Νιώτη

12:02ΚΟΣΜΟΣ

Πώς να εξασφαλίσεις 63 μέρες άδεια το 2026 χρησιμοποιώντας μόνο 28 ημέρες

13:05ΕΛΛΑΔΑ

Μπήκε το νερό στο αυλάκι για να μην διψάσουμε: Όλα τα μέτρα για τη λειψυδρία

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ