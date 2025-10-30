7 άξονες για τη λειψυδρία - Μητσοτάκης: Η ΕΥΔΑΠ θα παραμείνει δημόσιου χαρακτήρα

Στην εκδήλωση εορτασμού των 100 χρόνων της ΕΥΔΑΠ έδωσε το παρών ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, στο Εθνικό Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Γουλανδρή.

Κατά την εκδήλωση έγιναν ανακοινώσεις για το μεγάλο πρόβλημα της λειψυδρίας, που συζητήθηκε πριν λίγες ημέρες στο Μέγαρο Μαξίμου.

«Η χώρα μας είναι 19η στον κόσμο σε κίνδυνο λειψυδρίας. Η Αττική και η Θεσσαλονίκη βρίσκονται στο επίκεντρο της κρίσης» ανέφερε στην εκδήλωση ο υπουργός Περιβάλλοντος, Σταύρος Παπασταύρου σημειώνοντας πως τα στοιχεία δείχνουν ότι η λειψυδρία εντείνεται κάνοντας λόγο για 7 άξονες, μέτρα που θωρακίζουν την ύδρευση. Ειδική αναφορά έκανε στο Έργο «Εύρητος», που προβλέπει τη μερική εκτροπή του Κρικελιώτη και του Καρπενησιώτη προς τον Εύηνο, με ορίζοντα ολοκλήρωσης το α' εξάμηνο του 2029.

Επιπλέον, προανήγγειλε διασύνδεση με αφαλάτωση και γεωγραφική επέκταση των ΕΥΔΑΠ και ΕΥΑΘ, αλλά και επέκταση της αρμοδιότητας στην άρδευση. Γι' αυτό θα υπάρξει εκσυγχρονισμός των διατάξεων. «Ο τρόπος λειτουργίας δεν μπορεί 45 χρόνια μετά να παραμένει ίδιος», είπε και έκανε λόγο για εργασιακές και μισθολογικές ευελιξίες, που θα προσελκύσουν στελέχη και θα δώσουν δυναμικές στους εργαζόμενους.

Ο υπουργός Περιβάλλοντος, Σταύρος Παπασταύρου Eurokinissi

Ο διευθύνων σύμβουλος της ΕΥΔΑΠ Χάρης Σαχίνης είπε ότι το δίκτυο ύδρευσης είναι ίσο περίπου με την απόσταση Ελλάδας και Αυστραλίας.

Σύμφωνα με τον ίδιο το 2028 θα έχουμε 20πλάσια απορρόφηση.

«Θα σκάψουμε όλη τη Δροσοπούλου για να πάμε νερό από το Γαλάτσι στα νότια προάστια. Θα κάνουμε νέο αγωγό στη λεωφόρο Βουλιαγμένης», ανέφερε. «Η ΕΥΔΑΠ έχει και σκοπεύει να έχει το φθηνότερο τιμολόγιο στην Ευρώπη. Σκοπεύουμε να το κρατήσουμε εκεί», πρόσθεσε.

Ο διευθύνων σύμβουλος της ΕΥΔΑΠ Χάρης Σαχίνης Eurokinissi

Πέρυσι τα αποθέματα νερού ξεπερνούσαν τα 279.373.000 κυβικά μέτρα, σήμερα ανέρχονται σε μόλις 152.909.000. Η μείωση στη συνεχιζόμενη λειψυδρία, στις ελάχιστες βροχοπτώσεις και στις υψηλές θερμοκρασίες.

Μητσοτάκης: Η ΕΥΔΑΠ θα παραμείνει στο Δημόσιο

«Όλοι μας αισθανόμαστε μεγάλο το βάρος της ευθύνης, όταν αναλογιζόμαστε τις αποφάσεις που πήραν ηγέτες σε άλλους καιρούς για να εξασφαλίσουν ότι θα έχει η πρωτεύουσά μας επαρκές και φθηνό νερό», είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης ανεβαίνοτνας στο βήμα τονίζοντας πως η εταιρεία ανήκει κατά 51% στο Δημόσιο και έτσι θα παραμείνει.

«Η Αττική αντιμετωπίζει ένα ενδεχόμενο πολύ μεγάλο πρόβλημα υδροδότησης αν δεν πάρουμε μέτρα. Μπορεί η επόμενη χρονιά να είναι καλή, να χιονίσει, να βρέξει, αλλά η ελπίδα δεν είναι στρατηγική. Εμείς πρέπει να είμαστε έτοιμοι για το χειρότερο σενάριο», είπε ο πρωθυπουργός.

«Στόχος να εξασφαλίσουμε για τα επόμενα 30 χρόνια ότι η Αθήνα δεν θα έχει πρόβλημα υδροδότησης», πρόσθεσε αναφερόμενος στα έργα που παρουσίασε νωρίτερα ο υπουργός Περιβάλλοντος.

«Θα είμαστε πολύ αυστηροί στην υλοποίηση των χρονοδιαγραμμάτων», επισήμανε ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Οι σημαντικότερες επισημάνσεις του πρωθυπουργού ήταν οι εξής:

-Δέσμευσή μας η ασφαλής τροφοδοσία της Αττικής με το καλύτερο και το φθηνότερο νερό

-Η κυβέρνηση διασφαλίζει το δημόσιο χαρακτήρα της ΕΥΔΑΠ

- Η ΕΥΔΑΠ ανήκει κατά 51% στο Δημόσιο και αυτό δεν πρόκειται να αλλάξει

- Οι μετοχές της ΕΥΔΑΠ που επί ΣΥΡΙΖΑ είχαν μεταβιβαστεί στο Υπερταμείο, με απόφαση αυτής της κυβέρνησης επέστρεψαν στο Δημόσιο

-Στόχος μας να διασφαλίσουμε ότι η Αττική δεν θα έχει πρόβλημα νερού τα επόμενα 30 χρόνια

- Eπενδυτικό πρόγραμμα 2,5 δισ. ευρώ για τη λειψυδρία

Ακολουθεί ολόκληρη η ομιλία του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη:

Κύριε Υπουργέ, κ. Δήμαρχε, αγαπητά στελέχη και εργαζόμενοι της ΕΥΔΑΠ, κυρίες και κύριοι,

Με πολύ μεγάλη χαρά βρίσκομαι σήμερα μαζί σας για να τιμήσω τα 100 χρόνια ιστορίας μιας εταιρείας η οποία είναι συνυφασμένη, ταυτισμένη με την ίδια την ιστορία του ελληνικού κράτους και με την ύδρευση και την αποχέτευση της πρωτεύουσάς μας, της Αθήνας.

Πράγματι, νομίζω ότι όλοι μας αισθανόμαστε μεγάλο το βάρος της ευθύνης όταν αναλογιζόμαστε τις σημαντικές αποφάσεις που πήραν ηγέτες προηγούμενων γενεών προκειμένου σε άλλους καιρούς, θα έλεγα πιο δύσκολους, να εξασφαλίσουν ότι η πρωτεύουσά μας θα είχε πάντα επαρκές, ποιοτικό και φθηνό νερό.

Και η διαδρομή αυτή, την οποία παρακολουθήσαμε σε αυτό το όμορφο βίντεο, το οποίο είδαμε πριν από λίγο, καταδεικνύει ακριβώς τη μεγάλη σημασία των αποφάσεων οι οποίες παρουσιάστηκαν σήμερα και από τον Υπουργό αλλά και από τη διοίκηση της ΕΥΔΑΠ, ως προς τα επόμενα χρόνια αυτής της τόσο σημαντικής εταιρείας.

Μιας εταιρείας, που θέλω να θυμίσω και δεν θα κουραστώ να το επαναλαμβάνω, ανήκει κατά 51% στο Ελληνικό Δημόσιο και αυτό δεν πρόκειται να αλλάξει. Εταιρεία οι μετοχές της οποίας είχαν καταλήξει στο Υπερταμείο -για να τα θυμόμαστε και αυτά- το 2016. Με απόφαση αυτής της κυβέρνησης επέστρεψαν στον έλεγχο του Ελληνικού Δημοσίου, έτσι ώστε να εξασφαλίσουμε ότι για πάντα η ΕΥΔΑΠ θα παραμείνει μία κρατική εταιρεία.

Βρισκόμαστε, λοιπόν, σήμερα εδώ όχι μόνο για να πούμε ένα μεγάλο ευχαριστώ στη διοίκηση αλλά και στους εργαζόμενους της εταιρείας για όλα όσα έχουν προσφέρει, αλλά για να συζητήσουμε και να συνομιλήσουμε με όρους παρόντος, αλλά κυρίως με όρους μέλλοντος.

Τα στοιχεία τα οποία παρουσίασε ο Υπουργός αλλά και ο Διευθύνων Σύμβουλος της ΕΥΔΑΠ δεν επιδέχονται καμίας απολύτως αμφισβήτησης. Η Αττική αντιμετωπίζει ένα ενδεχόμενο πολύ μεγάλο πρόβλημα υδροδότησής της, εάν δεν πάρουμε απαραίτητα και δραστικά μέτρα. Θα μου πείτε, μπορεί η επόμενη χρονιά να είναι καλή. Μπορεί να χιονίσει. Μπορεί να βρέξει. Μπορεί οι ταμιευτήρες να ξαναγεμίσουν από τον φυσικό κύκλο των υδρολογικών δεδομένων.

Κυρίες και κύριοι, η ελπίδα δεν είναι στρατηγική. Αυτό μπορεί και να μην γίνει. Και εμείς πρέπει να είμαστε έτοιμοι ανά πάσα στιγμή για το χειρότερο σενάριο. Γι’ αυτό και το έργο το οποίο παρουσιάστηκε σήμερα, το νέο εμβληματικό έργο στην ιστορία των μεγάλων έργων της Αττικής, δεν είναι τίποτα άλλο από τη συνέχεια του Μαραθώνα, της Υλίκης, του Μόρνου, του φράγματος του Ευήνου.

Είναι ουσιαστικά η μεταφορά, με βαρύτητα και χωρίς αντλιοστάσια, κάτι το οποίο την κάνει εκ των πραγμάτων και πολύ πιο φτηνή, άνω των 200 εκατομμυρίων κυβικών μέτρων νερού από τον Κρικελιώτη και τον Καρπενησιώτη, δύο ποταμούς οι οποίοι τελικά καταλήγουν στη λίμνη των Κρεμαστών, έτσι ώστε να μπορούμε να τροφοδοτήσουμε σταθερά και προβλέψιμα τον ταμιευτήρα του Ευήνου και να εξασφαλίσουμε ότι για τα επόμενα 30 χρόνια η Αττική δεν θα έχει ποτέ πρόβλημα υδροδότησης.

Και για εμάς που μεγαλώσαμε και θυμόμαστε καλά -είμαστε, ναι, κ. Υπουργέ μου, αυτής της ηλικίας- τη μεγάλη κρίση ύδρευσης της Αττικής στις αρχές της δεκαετίας του ’90, οφείλουμε να λάβουμε υπόψη την πραγματικότητα των αποφάσεων που πάρθηκαν τότε και την ανάγκη να μην βρεθούμε ποτέ ξανά σε μια τέτοια κατάσταση, να τρέχουμε καμπάνιες, όπως το «Προσέχουμε για να Έχουμε», και να ζητάμε ουσιαστικά από τους πολίτες να περιορίσουν την κατανάλωση προκειμένου να μην ξεμείνει η Αττική από νερό.

Αυτό, λοιπόν, ακριβώς το σχέδιο υπηρετείται μέσα από τις σημαντικές επενδυτικές πρωτοβουλίες της ΕΥΔΑΠ. Είδατε στο γράφημα, το οποίο παρουσιάστηκε από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, μια κάθετη αύξηση των επενδύσεων τις οποίες πρέπει να κάνει η ΕΥΔΑΠ τα επόμενα χρόνια. Είναι οι επενδύσεις που δεν αφορούν μόνο το έργο για το οποίο σας μιλήσαμε, επενδύσεις που αφορούν την αποχέτευση, τον εκσυγχρονισμό της Ψυττάλειας -άλλο ένα εμβληματικό έργο στο χαρτοφυλάκιο, στη «φαρέτρα» των έργων υποδομής της ΕΥΔΑΠ-, αφορούν όμως και επενδύσεις που έχουν να κάνουν με την πολύ σημαντική γεωγραφική διεύρυνση της ΕΥΔΑΠ, πέραν των ορίων της Αττικής.

Να καλυφθεί πια όλη η Αττική, και η Ανατολική Αττική, η Εύβοια, η Βοιωτία και η Φωκίδα, με αποτέλεσμα για πρώτη φορά -και αυτό το θεωρώ εξαιρετικά σημαντικό- η ΕΥΔΑΠ να εισέρχεται και στον τομέα της διαχείρισης του αρδευτικού νερού. Είναι ένα πείραμα για τη διοίκηση της ΕΥΔΑΠ, για να μπορούμε να αποδείξουμε ότι αυτή η εταιρεία, η οποία έχει τόσο μεγάλη τεχνογνωσία, μπορεί να προσθέσει προστιθέμενη αξία και στη διαχείριση του αρδευτικού νερού, κάτι το οποίο αποτελεί μια άλλης τάξης πρόκληση, για την οποία δεν είμαστε σήμερα εδώ να μιλήσουμε, αλλά ένα ζήτημα το οποίο σίγουρα όλους μας απασχολεί πάρα πολύ.

Εν κατακλείδι, κυρίες και κύριοι, θέλω να γνωρίζετε ότι η δέσμευση της κυβέρνησης αφορά την προστασία του νερού ως του υπέρτατου δημοσίου αγαθού. Αφορά την απόλυτη και κατηγορική δέσμευσή μας ότι η ΕΥΔΑΠ θα παραμείνει εταιρεία δημόσιου χαρακτήρα. Αφορά, επίσης, τη δέσμευσή μας ότι οι επενδύσεις τις οποίες σχεδιάζουμε θα προχωρήσουν, εξετάζοντας και όλες τις δυνατές πηγές χρηματοδότησης, και με έναν τέτοιο τρόπο ώστε να εξασφαλίσουμε ότι πάντα στη χώρα μας θα έχουμε όχι μόνο το καλύτερο αλλά και το φθηνότερο δυνατό νερό.

Αυτό αποτελεί δέσμευση της κυβέρνησης, η οποία έχοντας τον απόλυτο έλεγχο της ΕΥΔΑΠ οφείλει να εποπτεύει, να καθοδηγεί και να δρομολογεί τις σημαντικές επενδύσεις τις οποίες παρουσιάσαμε σήμερα.

Εύχομαι, λοιπόν, πολύ σύντομα, κ. Διευθύνοντα Σύμβουλε, κ. Πρόεδρε, να ξαναβρεθούμε, όπου θα παρουσιάσουμε σε ακόμα μεγαλύτερη λεπτομέρεια όλες τις δράσεις προκειμένου αυτό το πολύ φιλόδοξο σχέδιο να υλοποιηθεί.

Θέλω να γνωρίζετε ότι θα είμαστε πολύ αυστηροί στην υλοποίηση και στον έλεγχο της τήρησης των σχετικών χρονοδιαγραμμάτων. Θα ξεπεράσουμε οποιαδήποτε εμπόδια μπορεί να βρεθούν μπροστά μας έτσι ώστε να εξασφαλίσουμε το υπέρτατο ζητούμενο, που δεν είναι άλλο από τη συνεχιζόμενη ασφαλή τροφοδοσία της Αττικής με φθηνό, καθαρό και ποιοτικό νερό.

Σας ευχαριστώ πολύ.

Αναλυτικά τα μέτρα για τη λειψυδρία έχουν ως εξής:

