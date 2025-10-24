SOS για τη λειψυδρία στην Αττική: Άμεσες πρωτοβουλίες αποφασίστηκαν σε σύσκεψη υπό τον Μητσοτάκη

Η τεχνητή λίμνη του Μόρνου, με εμφανείς τις γραμμές που σχηματίζονται από την υποχώρηση του νερού.

Προπαρασκευαστική σύσκεψη πραγματοποιήθηκε σήμερα στο Μέγαρο Μαξίμου, υπό τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη για την αντιμετώπιση του προβλήματος της λειψυδρίας στην Αττική.

Με βάση τα τελευταία υδρολογικά δεδομένα και με αδιαπραγμάτευτη προτεραιότητα την προστασία του δημόσιου αγαθού για όλους τους πολίτες, συζητήθηκε η λήψη άμεσων πρωτοβουλιών για την αντιμετώπιση των επικείμενων κινδύνων.

Σχετικές ανακοινώσεις θα υπάρξουν στις επόμενες εβδομάδες, σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές.

Διαβάστε επίσης