SOS για τη λειψυδρία στην Αττική: Άμεσες πρωτοβουλίες αποφασίστηκαν σε σύσκεψη υπό τον Μητσοτάκη
Σχετικές ανακοινώσεις θα υπάρξουν από την κυβέρνηση στις επόμενες εβδομάδες
00.00/
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Προπαρασκευαστική σύσκεψη πραγματοποιήθηκε σήμερα στο Μέγαρο Μαξίμου, υπό τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη για την αντιμετώπιση του προβλήματος της λειψυδρίας στην Αττική.
Με βάση τα τελευταία υδρολογικά δεδομένα και με αδιαπραγμάτευτη προτεραιότητα την προστασία του δημόσιου αγαθού για όλους τους πολίτες, συζητήθηκε η λήψη άμεσων πρωτοβουλιών για την αντιμετώπιση των επικείμενων κινδύνων.
Σχετικές ανακοινώσεις θα υπάρξουν στις επόμενες εβδομάδες, σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές.
Διαβάστε επίσης
Σχόλια
Trending
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
18:07 ∙ ΕΛΛΑΔΑ
Κρήτη: 42 μετανάστες διασώθηκαν στο Αγιοφάραγγο
17:43 ∙ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
Ο Ράφα Μπενίτεθ στο «Γ. Καλαφάτης» και η πρώτη του προπόνηση
17:40 ∙ WHAT THE FACT
Γιατί ο 13ος όροφος απουσιάζει, από πολλά κτήρια της Νέας Υόρκης
17:28 ∙ ΕΛΛΑΔΑ
Viral το βίντεο με τα δύο κανό στο πλημμυρισμένο Μεσολόγγι
17:20 ∙ ΚΟΣΜΟΣ