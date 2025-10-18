Λειψυδρία στην Κρήτη: Στο 10% τα αποθέματα του φράγματος Αποσελέμη

Η ανάγκη για εξοικονόμηση νερού και υπεύθυνη διαχείριση των φυσικών πόρων καθίσταται πιο επιτακτική από ποτέ

Στο 10% της συνολικής χωρητικότητάς του έχουν πέσει τα αποθέματα νερού στον ταμιευτήρα του Αποσελέμη, καθώς σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής στοιχεία (δεδομένα έως την Παρασκευή 17/10/25), όπως είπε ο κος Θ. Νίνος, πρόεδρος του ΟΑΚ, απομένουν μόλις 2.604.953 κυβικά μέτρα νερού.

Οι παρακάτω εικόνες είναι ενδεικτικές τη σοβαρής κατάστασης. Η στάθμη του νερού έχει υποχωρήσει σημαντικά, αποκαλύπτοντας τον παλιό οικισμό, το γνωστό Σφεντύλι, που είχε κατακλυστεί για τις ανάγκες κατασκευής του έργου.

Η στάθμη του νερού έχει υποχωρήσει δραματικά, αφήνοντας μάλιστα εκτεθειμένα μεγάλα τμήματα του πυθμένα.

Η παρατεταμένη ανομβρία, οι υψηλές θερμοκρασίες του φετινού καλοκαιριού και η αυξημένη κατανάλωση λόγω της έντονης τουριστικής δραστηριότητας έχουν οδηγήσει σε σημαντική μείωση των αποθεμάτων. Το γεγονός αυτό προκαλεί έντονη ανησυχία στις αρμόδιες υπηρεσίες, καθώς ο Αποσελέμης αποτελεί τη βασική πηγή υδροδότησης για το Ηράκλειο, τη Χερσόνησο, τα Μάλια και άλλες περιοχές του βόρειου άξονα της Κρήτης.

Οι ειδικοί προειδοποιούν ότι, εάν δεν υπάρξουν σημαντικές βροχοπτώσεις τους επόμενους μήνες, η κατάσταση μπορεί να γίνει οριακή ενόψει του χειμώνα. Με το απόθεμα αυτό να μας δίνει την επάρκεια για 100 ημέρες τουλάχιστον, όπως αναφέρει ο κος Νίνος, έως δηλαδή τις 15 Ιανουαρίου του 2026.

Η κλιματική κρίση και η λειψυδρία αποτυπώνονται πλέον με τον πιο ξεκάθαρο τρόπο στην καθημερινότητα του νησιού. Η ανάγκη για εξοικονόμηση νερού και υπεύθυνη διαχείριση των φυσικών πόρων καθίσταται πιο επιτακτική από ποτέ.

Αξίζει να αναφερθεί, πως το ιστορικό χαμηλό που έχει σημειωθεί στο απόθεμα του Αποσελέμη, ήταν 1.080.000 το 2018!

