H Coca-Cola Τρία Έψιλον αναλαμβάνει την αποκατάσταση πυρόπληκτων περιοχών στην Αχαΐα με δωρεά €1 εκ.

 Επιπλέον δωρεά $250.000 από το The Coca-Cola Foundation σε συνεργασία με το Ίδρυμα Μποδοσάκη για την υποστήριξη των πληγεισών κοινοτήτων της περιοχής  

Newsbomb

H Coca-Cola Τρία Έψιλον αναλαμβάνει την αποκατάσταση πυρόπληκτων περιοχών στην Αχαΐα με δωρεά €1 εκ.
ΕΛΛΑΔΑ
4'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Η Coca-Cola Τρία Έψιλον αναλαμβάνει ως Ανάδοχος την Αποκατάσταση & Αναγέννηση του φυσικού οικοσυστήματος στις πυρόπληκτες περιοχές της Πάτρας-Αχαΐας, σε συνέχεια της δωρεάς ύψους 1 εκατομμυρίου ευρώ που ανακοίνωσε το Ίδρυμα Coca-Cola HBC τον Αύγουστο. Η επίσημη αναδοχή του έργου πραγματοποιήθηκε σε συνάντηση στο Υπουργείο Περιβάλλοντος & Ενέργειας, την Παρασκευή 24 Οκτωβρίου, από τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας κ. Σταύρο Παπασταύρου, παρουσία του Γενικού Γραμματέα Δασών κ. Στάθη Σταθόπουλου, του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας κ. Νεκτάριου Φαρμάκη και εκπροσώπων της τοπικής αυτοδιοίκησης.

photo-3-1.jpg

Svetoslav Atanasov, Γενικός Διευθυντής της Coca-Cola Τρία Έψιλον για Ελλάδα και Κύπρο, Σταύρος Μουρελάτος, Γενικός Διευθυντής της Coca-Cola Hellas, Ιάσων Φωτήλας, Βουλευτής Αχαΐας

Η δωρεά θα αξιοποιηθεί για την άμεση κατασκευή αντιδιαβρωτικών και αντιπλημμυρικών έργων στις λεκάνες απορροής Πείρου και Μείλιχου. Στόχος είναι η συγκράτηση φερτών υλών, η σταθεροποίηση πρανών και η προστασία οικισμών, αγροτικών εκτάσεων και υποδομών από πλημμυρικά φαινόμενα. Παράλληλα, τα έργα θα συμβάλουν στην αντιμετώπιση της εδαφικής διάβρωσης και θα επιτρέψουν τη φυσική αναγέννηση του οικοσυστήματος. Η προεργασία για την έναρξη των έργων βρίσκεται σε εξέλιξη και σύντομα αναμένεται να ξεκινήσουν οι εργασίες αποκατάστασης, με στόχο την ταχεία υλοποίηση υπό την επίβλεψη των αρμόδιων δασικών υπηρεσιών.

Παράλληλα με τις δράσεις περιβαλλοντικής αποκατάστασης, το Ίδρυμα της Coca-Cola (The Coca-Cola Foundation) προσέφερε $250.000 στο Ίδρυμα Μποδοσάκη για την υποστήριξη ενός προγράμματος ανακούφισης των πληγεισών κοινοτήτων στις περιοχές της Πάτρας και της Δυτικής Αχαΐας. Το πρόγραμμα, το οποίο υλοποιείται από τους Γιατρούς του Κόσμου, θα αξιοποιεί Κινητές Μονάδες για την παροχή εξειδικευμένης βοήθειας, με προτεραιότητα στις ευάλωτες ομάδες. Οι δράσεις ανακούφισης θα καλύπτουν άμεσες ανάγκες με τη διάθεση ειδών προσωπικής υγιεινής, ιατροφαρμακευτικού υλικού, τροφίμων και βασικών ειδών οικιακής χρήσης, καθώς και την παροχή εξατομικευμένης ψυχοκοινωνικής υποστήριξης.

photo-2-1.jpg

Σταύρος Παπασταύρου, Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Svetoslav Atanasov, Γενικός Διευθυντής της Coca-Cola Τρία Έψιλον για Ελλάδα καιΚύπρο, Σταύρος Μουρελάτος, Γενικός Διευθυντής της Coca-Cola Hellas

O Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, κ. Σταύρος Παπασταύρου, δήλωσε: «Η άμεση αποκατάσταση των περιοχών που έχουν πληγεί από δασικές πυρκαγιές αποτελεί κεντρική προτεραιότητα της κυβέρνησης. Αυτό πράξαμε και στον Φενεό της Κορινθίας, στη φωτιά του Ιουλίου, στη Χίο και σήμερα στην Αχαΐα, όπως και σε κάθε πληγείσα περιοχή, στα Κύθηρα και σε όλες τις περιοχές που επλήγησαν φέτος το καλοκαίρι. Μετά τη μεγάλη πυρκαγιά της 12ης Αυγούστου εκπονήθηκαν σε χρόνο-ρεκόρ οι απαραίτητες μελέτες αποκατάστασης, ώστε να προλάβουμε όσο μπορούμε τον χειμώνα. Την αντιδιαβρωτική και αντιπλημμυρική θωράκιση ανέλαβε, ως ιδιώτης ανάδοχος, η Coca-Cola Τρία Έψιλον, την οποία και θέλω να ευχαριστήσω εκ μέρους του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας».

O κ. Svetoslav Atanasov, Γενικός Διευθυντής της Coca-Cola Τρία Έψιλον για Ελλάδα και Κύπρο, ανέφερε: «Με αίσθημα ευθύνης και δέσμευσης προς τις τοπικές κοινωνίες αναλαμβάνουμε ως Coca-Cola Τρία Έψιλον την αποκατάσταση και αναγέννηση του οικοσυστήματος στις πυρόπληκτες περιοχές της Πάτρας – Αχαΐας. Η πρωτοβουλία αυτή καθίσταται εφικτή χάρη στην υποστήριξη του Ιδρύματος Coca-Cola HBC, επιβεβαιώνοντας τη σταθερή μας δέσμευση να στεκόμαστε δίπλα στις κοινότητες και να ενισχύουμε την ανθεκτικότητά τους υλοποιώντας πρωτοβουλίες που μπορούν να κάνουν τη διαφορά, για ένα πιο βιώσιμο μέλλον για όλους».

Ο κ. Carlos Pagoaga, Πρόεδρος του The Coca-Cola Foundation, πρόσθεσε: «Ανταποκρινόμενοι στις ανάγκες των κατοίκων της Αχαΐας, διαθέσαμε στο Ίδρυμα Μποδοσάκη τη χρηματοδότηση για τον σχεδιασμό και την υλοποίηση ενός έκτακτου προγράμματος ανακούφισης. Στόχος μας είναι να προσφέρουμε ουσιαστική βοήθεια σε 1.900 ανθρώπους, συμβάλλοντας στην κάλυψη των άμεσων αναγκών των τοπικών κοινοτήτων» .

Η κα. Αθηνά Δεσύπρη, Πρόεδρος του Ιδρύματος Μποδοσάκη, δήλωσε: «Το Ίδρυμα Μποδοσάκη, πιστό στο όραμά του για μια κοινωνία ίσων ευκαιριών, δρα συστηματικά ως δίαυλος προσφοράς προς την ελληνική κοινωνία, ενώνοντας τις δυνάμεις του με φορείς που συμμερίζονται τη διαχρονική του δέσμευση στην κοινωνική προσφορά, ώστε να συνδιαμορφώνουμε προγράμματα με ουσιαστικό κοινωνικό αντίκτυπο. Μετά τις καταστροφικές πυρκαγιές στην Αχαΐα, συνεργαστήκαμε με τους Γιατρούς του Κόσμου για τη δημιουργία προγράμματος υποστήριξης των πληγέντων και της τοπικής κοινωνίας, με τη χρηματοδότηση του The Coca-Cola Foundation. Μέσα από το πρόγραμμα αυτό, θα συμβάλλουμε με ολιστικές παρεμβάσεις και έμφαση στις ανάγκες των πιο ευάλωτων ομάδων, στην κάλυψη των επειγουσών αναγκών των συνανθρώπων μας».

photo-1-1.jpg

Σταύρος Παπασταύρου, Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Svetoslav Atanasov, Γενικός Διευθυντής της Coca-Cola Τρία Έψιλον για Ελλάδα καιΚύπρο

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
17:48ΕΛΛΑΔΑ

Δήμος Αθηναίων: «Ουδεμία σχέση με την ιστοσελίδα QR Code Δήμος Αθηναίων – Για Καταστήματα, Περίπτερα & Οικοδομικά Έργα»

17:42ΕΛΛΑΔΑ

Ρόδος: Ένας χρόνος φυλάκισης σε οδηγό για δυστύχημα με γαϊδούρι που στοίχισε τη ζωή 24χρονης

17:39ΚΟΣΜΟΣ

Γάζα: Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε την παράδοση δύο σορών ομήρων στον Ερυθρό Σταυρό

17:31ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Παναθηναϊκός: Επιστρέφει ο Πελίστρι, θλάση ο Καλάμπρια

17:26ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Νέος ισχυρός αντικυκλώνας πάνω από την Ελλάδα - Τι φέρνει τις επόμενες ημέρες

17:25ΕΛΛΑΔΑ

Δολοφονία στην Κίσσαμο: «Φοβήθηκα ότι θα με σκοτώσει και τον πυροβόλησα», ισχυρίζεται ο 23χρονος

17:19ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: 9χρονος έσωσε τον πατέρα του από επιθετική μορφή λευχαιμίας, δωρίζοντας του βλαστοκύτταρα

17:13ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Συγκλονίζει ο Σκόουλς: Σταματά το σχολιασμό για να φροντίσει τον γιο του

17:12ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Θεσσαλονίκη: Ελεύθεροι με όρους οι 5 κατηγορούμενοι για το αιματηρό επεισόδιο στην Περαία

17:06ΚΑΙΡΟΣ

Ήπιο φθινόπωρο, αλλά πιθανή ψυχρή «έκπληξη» στην αρχή του χειμώνα για την Ευρώπη και την Ελλάδα

16:59ΚΟΣΜΟΣ

Βρετανία: Συντριβή ελικοπτέρου σε χωράφι κοντά στο Ντόνκαστερ

16:52ΚΥΠΡΟΣ

Σταύρος Δημοσθένους: Δύο ξαδέλφια συνελήφθησαν για τη δολοφονία του Κύπριου επιχειρηματία

16:51ΕΛΛΑΔΑ

Σοβαρό τροχαίο στην Εύβοια: Μοτοσικλέτα παρέσυρε παιδάκι - Εγκατέλειψε το σημείο ο οδηγός

16:48ΚΟΣΜΟΣ

Ερντογάν και Μερτς συγκρούστηκαν για Γάζα και συμφώνησαν για κοινά αμυντικά προγράμματα

16:41ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Κορωπί: «Δεν με έδειρε ο σύντροφός μου, δεν θυμάμαι πώς χτύπησα» - Τα πρώτα λόγια της Λιθουανής μέσα από το νοσοκομείο

16:35ΕΛΛΑΔΑ

Πέθανε ο πρώην βουλευτής της ΝΔ Γεώργιος Παπαδόπουλος

16:34ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Λαγκάρντ: «Βρισκόμαστε σε καλό σημείο, αλλά υπάρχουν ρίσκα» – Τι είπε για τα επιτόκια

16:28ΚΟΣΜΟΣ

Σουδάν: Μέσα στο μαιευτήριο της φρίκης με τους 460 νεκρούς - Σκληρές εικόνες

16:25ΕΛΛΑΔΑ

Κίνηση τώρα: Μποτιλιάρισμα στην Εθνική Οδό - Βλάβη σε ΙΧ στην Καλυφτάκη - Που υπάρχουν καθυστερήσεις

16:16ΕΛΛΑΔΑ

H Coca-Cola Τρία Έψιλον αναλαμβάνει την αποκατάσταση των πυρόπληκτων περιοχών στην Πάτρα-Αχαΐα με δωρεά €1 εκατ. από το Ίδρυμα Coca-Cola HBC

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
16:41ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Κορωπί: «Δεν με έδειρε ο σύντροφός μου, δεν θυμάμαι πώς χτύπησα» - Τα πρώτα λόγια της Λιθουανής μέσα από το νοσοκομείο

15:49ΕΛΛΑΔΑ

«Η Νάντια δεν θα γυρίσει ποτέ πίσω»: Γιατί καταδικάστηκε και ο συνοδηγός σε 15 χρόνια κάθειρξης για το τροχαίο που στοίχισε τη ζωή στην 38χρονη μητέρα στη Νέα Κίο

10:58ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Σάλος με τον Μητροπολίτη Δωδώνης: Έκανε παρατήρηση σε δάσκαλο για ένα... πουκάμισο - «Θύελλα» αντιδράσεων από εκπαιδευτικούς - Βίντεο

09:45ΚΟΣΜΟΣ

Το «Ξενοδοχείο της Καταστροφής»: Ξόδεψαν 700 εκατ. ευρώ για ένα κτίριο όπου δεν έμεινε ποτέ κανείς

17:06ΚΑΙΡΟΣ

Ήπιο φθινόπωρο, αλλά πιθανή ψυχρή «έκπληξη» στην αρχή του χειμώνα για την Ευρώπη και την Ελλάδα

15:10ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αλέξης Τσίπρας: Αυτό είναι το επιστημονικό συμβούλιο του Ινστιτούτου

18:42ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: «Άντε να δούμε πότε θα ξαναβρέξει» - Η πρόβλεψη Ζιακόπουλου

13:55ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κόντρα Ντόρας Μπακογιάνη - Κικίλια για τον Λιμενάρχη Χανίων: «Να μην είμαστε αλαζόνες» - «Είμαστε κράτος δικαίου, όχι καφενείο φίλων και γνωστών»

07:16ΕΛΛΑΔΑ

Νέες ταυτότητες: Επεκτείνεται το ωράριο λειτουργίας σε επιπλέον 33 Γραφεία της ΕΛΑΣ σε όλη τη χώρα

16:51ΕΛΛΑΔΑ

Σοβαρό τροχαίο στην Εύβοια: Μοτοσικλέτα παρέσυρε παιδάκι - Εγκατέλειψε το σημείο ο οδηγός

16:28ΚΟΣΜΟΣ

Σουδάν: Μέσα στο μαιευτήριο της φρίκης με τους 460 νεκρούς - Σκληρές εικόνες

06:24ΕΛΛΑΔΑ

Στο «κυνήγι» των δραχμών οι Έλληνες: Τα νομίσματα που μπορεί να πουληθούν έως και 97.000 ευρώ

13:54LIFESTYLE

Sydney Sweeney: Έκανε την πιο τολμηρή εμφάνισή της στο κόκκινο χαλί με διάφανη τουαλέτα γεμάτη κρύσταλλα

17:26ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Νέος ισχυρός αντικυκλώνας πάνω από την Ελλάδα - Τι φέρνει τις επόμενες ημέρες

12:45ΕΘΝΙΚΑ

Κίμπερλι Γκίλφοϊλ: Το πολυτελές ελληνικό πάρτι με τον Αργυρό, καλλονές και δισεκατομμυριούχους και οι αντιδράσεις διπλωματών

07:48ΚΟΣΜΟΣ

Η Κίνα έχει φτιάξει νέα δάση σε έκταση ίση με αυτή του Τέξας

16:52ΚΥΠΡΟΣ

Σταύρος Δημοσθένους: Δύο ξαδέλφια συνελήφθησαν για τη δολοφονία του Κύπριου επιχειρηματία

16:59ΚΟΣΜΟΣ

Βρετανία: Συντριβή ελικοπτέρου σε χωράφι κοντά στο Ντόνκαστερ

14:33ME TO N & ME TO Σ

Αίσχος είναι άλλα όχι το πουκάμισο έξω!

08:02ΚΑΙΡΟΣ

Αυτός θα είναι ο καιρός του Νοεμβρίου: Έρχονται εκπλήξεις και αστάθεια

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ