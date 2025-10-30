Νέα Κίος: «Όταν πάνε με 180 χλμ σε 2 δευτερόλεπτα τι θα προλάβαινε;» - Ξεσπά ο σύζυγος της 37χρονης

Σε 18 χρόνια κάθειρξης καταδικάστηκε σήμερα (29.10.2025) ο οδηγός που προκάλεσε το δυστύχημα στη Νέα Κίο, πέρσι, στο οποίο έχασε τη ζωή της μία 39χρονη μητέρα.

Οι εικόνες από το τροχαίο δυστύχημα που στέρησε τη ζωή σε μία νεαρή μητέρα δεν μπορούν να ξεχαστούν.

Το αυτοκίνητο που κινείται με ιλιγγιώδη ταχύτητα κόβει το νήμα της ζωής σε μια νεαρή γυναίκα που οδηγά αμέριμνη.

Ο οδηγός τρέχει τόσο πολύ που η γυναίκα είναι ανήμπορη να αντιδράσει, όπως και ο οδηγός του ΙΧ που είναι πίσω της.

«Πηγαίναμε προς Ναύπλιο εγώ με την συγχωρεμένη εγώ από πίσω, αυτή μπροστά. Με 60 χιλιόμετρα πηγαίναμε, δεξιά, δεξιά στην λωρίδα μας κανονικά. Εμείς πηγαίναμε για Ναύπλιο, αυτός ερχόταν από Ναύπλιο. Ερχόταν με πολλά χιλιόμετρα, ερχόταν με 160, 170 κάπου εκεί. Χάνει τον έλεγχο του αυτοκινήτου του, χάνει τον έλεγχο του αυτοκινήτου του, τρακάρει πρώτα στην μπροστινή μου και μετά σε εμένα», αναφέρει ο οδηγός του αυτοκινήτου πίσω από τη γυναίκα.

Ξεσπά ο σύζυγος της 39χρονης

Τραγική φιγούρα ο σύζυγος της αδικοχαμένης γυναίκας που έκανε αποστολή του στην ζωής την δικαίωση της μνήμης της και το δικαστήριο αυτή την φορά έστειλε στην φυλακή, όχι μόνο τον οδηγό αλλά και τον συνοδηγό, σε μια κίνηση πρωτοφανή στα ελληνικά δικαστικά χρονικά.

«Από την πλευρά της υπεράσπισης της κατηγορίας, ο ένας ο συνήγορος μας είπε ότι έπεσε η σύζυγος μου πάνω στους Ρομά και ότι θα μπορούσε να τους έχει αποφύγει, θα μπορούσε να είχε φρενάρει. Όταν πήγαινε με 180 και σε 2 δευτερόλεπτα είχε εμφανιστεί από το πουθενά τι να προλάβει να αποφύγει; Και το τελευταίο της υπόθεσης που μας είπε εκεί που εξοργιστήκαμε όλοι είναι ότι αν δεν υπήρχε το αμάξι της θανούσης στο συγκεκριμένο σημείο, δεν θα υπήρχε κίνδυνος να σκοτωθούν οι κατηγορούμενοι».

Ο συνοδηγός καταδικάστηκε ως άμεσος συνεργός στο αδίκημα της επικίνδυνης οδήγησης με συνέπεια το θάνατο. Πρόκειται για την πρώτη φορά που η ελληνική δικαιοσύνη επιβάλλει ποινή κάθειρξης 15 ετών σε συνοδηγό τροχαίου δυστυχήματος. Ο οδηγός καταδικάστηκε σε 18 χρόνια.

«Δικαίωση δεν θα υπάρχει ποτέ, η ποινή για κάποιους μπορεί να είναι αυστηρή για εμάς όποια και αν ήταν η ποινή, δεν απαλύνει τον πόνο μου. Τώρα ξεκινάμε, έχουμε συνέχεια από εδώ και πέρα. Αυτοί θέλουν να πάνε στο εφετείο τώρα, γιατί λένε, ισχυρίζονται για τον δεύτερο, τον συνοδηγό ότι δεν είχε υπαιτιότητα. Υπαιτιότητα είχε γιατί το αμάξι ήταν δικό του. Υπάρχει οργή, υπάρχει θυμός αλλά είναι και οι νόμοι τέτοιοι που δεν μπορείς να κάνεις κάτι άλλο. Η ποινή κατά τα λεγόμενα των γύρω, γύρω λένε είναι αυστηρή. Για εμάς είναι χαμηλή, ο άνθρωπος δεν γυρίζει πίσω όσα χρόνια και να τρώγανε. Μακάρι να μην τρώγανε μια μέρα και να ήταν πίσω ο άνθρωπος μας.

»Προκάλεσαν ένα θανατηφόρο, τρέχανε σε μια επαρχιακή οδό που το όριο είναι 50 και τρέχανε με 180, ισχυρίζονται αυτοί χίλια δύο. Καλά που υπήρχαν τα βίντεο, υπήρχαν μαρτυρίες και μπορέσαμε τα αντικρούσαμε όλα αυτά. Άλλοι λένε ότι ο χρόνος απαλύνει τον πόνο, για εμάς ο χρόνος χειροτερεύει την κατάσταση, κάθε μέρα που περνάει είναι και πιο δύσκολα, μας πονάει και πιο πολύ, δυστυχώς. Εννιά είναι ο γιος και έντεκα είναι η κόρη. Τρέχουμε από την πρώτη στιγμή σε ψυχολόγους, δεν έχουμε σταματήσει και θα έχουμε ακόμα για πολλά χρόνια. Είναι απώλεια μάνας, που τα κυοφόρησε, τα γέννησε, τα μεγάλωνε», προσθέτει ο σύζυγος της γυναίκας.

«Το είπαμε από την πρώτη στιγμή στα παιδιά και ξεκινήσαμε συνεδρίες με ψυχολόγο. Ο μικρός ήταν πιο δύσκολα, είχε τάσεις φυγής από το σχολείο. Τώρα είμαστε καλύτερα. Κάθε μέρα πονάμε και πιο πολύ εμείς», κατέληξε.