Πήλιο: 51χρονος έστησε καρτέρι έξω από το σπίτι της πρώην συζύγου του - «Θα σε ξεκοιλιάσω»

Ένας 51χρονος άνδρας απειλούσε την πρώην σύζυγό του γιατί δεν την είχε ξεπεράσει στο Πήλιο. Ο χωρισμός ήρθε τον περασμένο Μάϊο όταν ο άνδρας σύμφωνα με το gegonotanews πήρε μαχαίρι και απείλησε να τη σκοτώσει, γεγονός που την οδήγησε στο να φύγει από το σπίτι όπου ζούσαν μαζί. Τον Ιούλιο, όταν πήγε να παραδώσει το αυτοκίνητο του που ήταν στην κατοχή της, εκείνος την έπιασε από τα μαλλιά και απείλησε ότι θα τη σκοτώσει.

Τον Αύγουστο, στο πάρκινγκ του σπιτιού της, την έπιασε από τον λαιμό επειδή αρνήθηκε να πάει για καφέ μαζί του. Σύμφωνα με την παθούσα, πολλές φορές εμφανιζόταν στη δουλειά της, της τηλεφωνούσε και την απειλούσε πως θα την σκοτώσει.

Την 28η Οκτωβρίου, γύρω στις 21:00 το βράδυ, την πήρε τηλέφωνο και τη ρώτησε πού βρίσκεται. Εκείνη είπε ότι ήταν βόλτα, ενώ εκείνος ισχυρίστηκε ότι βρισκόταν έξω από το σπίτι της και θα περίμενε, απειλώντας ότι θα τη «ξεκοιλιάσει» όταν επιστρέψει.

Η γυναίκα του δήλωσε ότι θα τον καταγγείλει στην αστυνομία και εκείνος συμφώνησε να πάνε μαζί στο Αστυνομικό Τμήμα Νοτίου Πηλίου στις Μηλιές, αλλά τελικά προσήλθε μόνος, ομολόγησε τις πράξεις του και συνελήφθη.

Το Αυτόφωρο Μονομελές Πλημμελειοδικείο επέβαλε ποινή φυλάκισης ενός έτους με αναστολή, με όρο μη προσέγγισης σε απόσταση μικρότερη των 50 μέτρων από την παθούσα, ενώ η έφεση διατηρεί το ανασταλτικό της αποτέλεσμα.



