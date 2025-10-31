Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Τι γράφουν σήμερα Παρασκευή 31 Οκτωβρίου

Τα βασικά θέματα που κυριαρχούν στα πρωτοσέλιδα των σημερινών εφημερίδων:

Συνοπτικά:

Απογευματινή: 7 άξονες και 2,5 δισ. για να μη διψάσει η Αθήνα

Ελεύθερος Τύπος: Οι τιμές ακινήτων για μικρά και μεγάλα σπίτια

Η Καθημερινή: Με ιδιώτες η μάχη κατά της γραφειοκρατίας

Τα Νέα: Η λειψυδρία απειλεί και την τσέπη μας

