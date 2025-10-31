Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Τι γράφουν σήμερα Παρασκευή 31 Οκτωβρίου
Τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων σήμερα, Παρασκευή 31 Οκτωβρίου
Τα βασικά θέματα που κυριαρχούν στα πρωτοσέλιδα των σημερινών εφημερίδων:
Συνοπτικά:
Απογευματινή: 7 άξονες και 2,5 δισ. για να μη διψάσει η Αθήνα
Ελεύθερος Τύπος: Οι τιμές ακινήτων για μικρά και μεγάλα σπίτια
Η Καθημερινή: Με ιδιώτες η μάχη κατά της γραφειοκρατίας
Τα Νέα: Η λειψυδρία απειλεί και την τσέπη μας
