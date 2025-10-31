Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Τι γράφουν σήμερα Παρασκευή 31 Οκτωβρίου

Τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων σήμερα, Παρασκευή 31 Οκτωβρίου

Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Τι γράφουν σήμερα Παρασκευή 31 Οκτωβρίου
ΕΛΛΑΔΑ

Τα βασικά θέματα που κυριαρχούν στα πρωτοσέλιδα των σημερινών εφημερίδων:

Συνοπτικά:

Απογευματινή: 7 άξονες και 2,5 δισ. για να μη διψάσει η Αθήνα

Ελεύθερος Τύπος: Οι τιμές ακινήτων για μικρά και μεγάλα σπίτια

Η Καθημερινή: Με ιδιώτες η μάχη κατά της γραφειοκρατίας

Τα Νέα: Η λειψυδρία απειλεί και την τσέπη μας

07:30ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Σαν σήμερα: Οι Queen περνούν στην αιωνιότητα με το Bohemian Rhapsody – Η ιστορία του μυθικού τραγουδιού

07:28ΕΛΛΑΔΑ

Διακοπές ρεύματος την Παρασκευή στην Αττική - Δείτε τις περιοχές

07:17ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Επιστροφή ενοικίου: Πότε θα λάβουν οι δικαιούχοι έως 800 ευρώ – Η οριστική ημερομηνία

07:16ΕΛΛΑΔΑ

Τροχαίο δυστύχημα με ένα νεκρό στον Κολωνό - Προσέκρουσε σε τέσσερα ακινητοποιημένα αυτοκίνητα

07:12ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Άμεσα σε εφαρμογή ο «κόφτης» στη Βουλή - Γιατί αντιδρά έντονα η Πλεύση Ελευθερίας

07:09ΕΛΛΑΔΑ

Χωρίς ταξί 5 και 6 Νοεμβρίου - Τι ζητά ο ΣΑΤΑ

07:07ΚΟΣΜΟΣ

Καταφύγιο για γατάκια προς υιοθεσία μετατρέπεται σε… επίγειο παράδεισο

06:58ΕΛΛΑΔΑ

Διακοπές νερού την Παρασκευή στην Αττική - Δείτε τις περιοχές

06:54ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Θάνος Πλεύρης για Ζωή Κωνσταντοπούλου: «Και για αναπαραγωγή πέστροφας να μιλούσαμε θα πήγαινε κόντρα»

06:46ΕΛΛΑΔΑ

06:41ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Halloween: Ο Αντετοκούνμπο ντύθηκε… minion και οι Μπακς τον «τρολάρουν» – Δείτε εικόνες

06:40ΜΠΑΣΚΕΤ

Euroleague: Μετράει δυνάμεις στο Μονακό, αναζητώντας «διπλό» δήλωση

06:36LIFESTYLE

Η Σοφία Πανάγου για το «Σόι σου» στο Newsbomb: «Νιώθουμε σαν να μην πέρασε μια μέρα»

06:32ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Μάστιγα οι κλοπές οχημάτων στη Δυτική Αττική: Βίντεο ντοκουμέντο αποκαλύπτει δράστες

06:28ΚΟΣΜΟΣ

Ληστεία στο Λούβρο: Μπορούσε ένα μαθηματικό πρόβλημα 50 ετών να προστατέψει το μουσείο;

06:27ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Το επόμενο κεφάλαιο του Call of Duty: Το θρυλικό videogame γίνεται ταινία – Η λεπτομέρεια που προμηνύει υπερπαραγωγή

06:24ΚΟΣΜΟΣ

Halloween: Πέντε πραγματικές τρομακτικές ιστορίες για να μπείτε στο κλίμα της γιορτής

06:20ΠΟΛΙΤΙΚΗ

«Χειμώνας» στο ΠΑΣΟΚ: Οι νέες αιχμές κατά Ανδρουλάκη και η απουσία Δούκα από την ΚΟΕΣ

06:16ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Όλα τα βλέμματα στο επιστημονικό συμβούλιο του Τσίπρα - Τα μηνύματα και το χρονοδιάγραμμα για το κόμμα

06:12ΚΟΣΜΟΣ

Ποια χώρα έχει κάνει τις περισσότερες πυρηνικές δοκιμές - Πότε σταμάτησαν - Infographic

17:26ΚΑΙΡΟΣ

10:26ΕΛΛΑΔΑ

06:04ΚΟΣΜΟΣ

11:51ΕΛΛΑΔΑ

09:45ΚΟΣΜΟΣ

12:06ΚΑΙΡΟΣ

06:28ΚΟΣΜΟΣ

05:46ΚΑΙΡΟΣ

07:17ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

05:32ΕΚΚΛΗΣΙΑ

06:24ΕΛΛΑΔΑ

17:06ΚΑΙΡΟΣ

06:24ΚΟΣΜΟΣ

06:12ΚΟΣΜΟΣ

16:13ΠΟΛΙΤΙΚΗ

21:12ΚΟΣΜΟΣ

06:16ΠΟΛΙΤΙΚΗ

07:16ΕΛΛΑΔΑ

19:58ΕΛΛΑΔΑ

15:49ΕΛΛΑΔΑ

