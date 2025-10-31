Διακοπές ρεύματος την Παρασκευή (31/10) στην Αττική - Δείτε τις περιοχές

Πού θα σημειωθούν σήμερα Παρασκευή 31 Οκτωβρίου, διακοπές στην ηλεκτροδότηση.

Διακοπή Ρεύματος
ΕΛΛΑΔΑ

Διακοπές ρεύματος σύμφωνα με τις ανακοινώσεις του ΔΕΔΔΗΕ θα πραγματοποιηθούν σήμερα Παρασκευή, σε αρκετές περιοχές της Αττικής.

Δείτε στον πίνακα του newsbomb.gr, τις περιοχές της Αττικής και τις ώρες που θα σημειωθεί διακοπή ρεύματος:

Από ημ/νία και ώρα

Έως ημ/νία και ώρα

Δήμος/κοινότητα

Περιγραφή περιοχής

Αριθμός Σημειώματος

Σκοπός διακοπής

31/10/2025 6:30:00 πμ

31/10/2025 5:30:00 μμ

ΑΧΑΡΝΩΝ

ΦΩΚΑΙΑΣ - ΒΑΡΕΛ - ΕΡΑΤΟΥΣ - ΜΑΔΥΤΟΥ - ΦΘΙΑΣ - ΣΕΒΑΣΤΟΥΠΟΛΕΩΣ - ΑΜΑΡΑΝΤΩΝ - ΧΑΡΙΛΑΟΥ ΤΡΙΚΟΥΠΗ - ΜΑΥΡΟΜΙΧΑΛΗ - ΦΗΜΗΣ - Δ.ΔΕΔΕ - ΚΟΚΟΤΡΩΝΗ - ΕΥΖΩΝΩΝ - ΚΙΑΧΙΔΟΥ

485

Κατασκευές

31/10/2025 6:30:00 πμ

31/10/2025 5:30:00 μμ

ΑΧΑΡΝΩΝ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΖΑΧΟΥ - ΑΓΝΑΝΤΩΝ - ΣΦΑΓΗΣ ΧΙΟΥ - ΟΛΥΜΠΙΑΔΩΝ - ΟΥΡΑΝΙΑΣ - ΜΑΚΡΟΝΗΣΟΥ - ΣΙΣΥΦΟΥ - ΜΕΛΗΤΟΣ - ΖΕΑΣ - ΕΙΣ.ΘΕΟΤΟΚΟΥ - ΤΥΡΤΑΙΟΥ - ΕΥΒΟΙΑΣ - ΠΕΛΟΠΙΔΑ - ΣΠΥΡΟΥ ΚΙΟΥΣΗ - ΛΙΟΣΗ ΘΕΟΔΩΡΟΥ - ΣΤ.ΓΚΙΚΑ - ΕΘΝ.ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ - ΜΕΘΑΝΩΝ - ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ

491

Κατασκευές

31/10/2025 8:00:00 πμ

31/10/2025 10:30:00 πμ

ΑΘΗΝΑΙΩΝ

Μονά οδός:ΒΑΛΑΩΡΙΤΟΥ 1 από: 08:00 πμ έως: 10:30 πμ

1223

Λειτουργία

31/10/2025 8:00:00 πμ

31/10/2025 10:30:00 πμ

ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ

Μονά/Ζυγά οδός:ΣΟΦΟΚΕΛΟΥΣ απο κάθετο: ΙΦΙΓΕΝΕΙΑΣ έως κάθετο: ΑΓ.ΠΑΝΤΩΝ από: 08:00 πμ έως: 10:30 πμ Μονά/Ζυγά οδός:ΝΑΥΣΙΚΑΣ απο κάθετο: ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ έως κάθετο: ΝΑΥΣΙΚΑΣ ΝΟ 3 από: 08:00 πμ έως: 10:30 πμ Μονά/Ζυγά οδός:ΜΕΝΕΛΑΟΥ απο κάθετο: ΜΙΑΟΥΛΗ έως κάθετο: ΑΡΙΣΤΕΙΔΟΥ από: 08:00 πμ έως: 10:30 πμ Μονά/Ζυγά οδός:ΑΡΚΑΔΙΟΥ απο κάθετο: ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ έως κάθετο: ΑΡΚΑΔΙΟΥ ΝΟ 4 από: 08:00 πμ έως: 10:30 πμ Μονά οδός:ΑΓ.ΠΑΝΤΩΝ απο κάθετο: ΣΟΦΟΚΕΛΟΥΣ έως κάθετο: ΜΙΑΟΥΛΗ από: 08:00 πμ έως: 10:30 πμ Μονά/Ζυγά οδός:ΑΡΙΣΤΕΙΔΟΥ απο κάθετο: ΜΕΝΕΛΑΟΥ έως κάθετο: ΑΡΙΣΤΕΙΔΟΥ ΝΟ 87 από: 08:00 πμ έως: 10:30 πμ

1382

Κατασκευές

31/10/2025 8:00:00 πμ

31/10/2025 11:00:00 πμ

ΚΡΩΠΙΑΣ

ΚΟΡΩΠΙ - ΑΓΙΑ ΜΑΡΙΝΑ - ΧΑΝΙΩΝ - ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - Ν.ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ - ΠΟΝΤΟΥ - ΣΑΜΟΥ - ΜΥΚΟΝΟΥ - ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΕΟΥΣ - ΠΛΑΤΩΝΟΣ - ΚΟΙΜ.ΘΕΟΤΟΚΟΥ - ΘΗΒΩΝ - ΤΑΞΙΑΡΧΩΝ - ΚΡΗΤΗΣ - ΓΑΛΗΝΗΣ - ΨΗΛΟΡΕΙΤΗ - ΕΙΡΗΝΗΣ - ΜΕΓΑΛΟΥΠΟΛΕΩΣ - ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ - ΛΑΜΠΡΟΥ - ΘΗΒΩΝ - ΑΓ.ΜΑΓΔΑΛΗΝΗΣ - ΚΑΝΑΚΑΡΗ - ΑΛΟΝΝΗΣΟΥ - ΚΑΡΔΑΜΥΛΛΙΩΝ - ΠΗΓΑΔΙ ΚΩΝΣΤΑ - ΣΙΚΙΝΟΥ - ΤΑΞΙΑΡΧΩΝ - ΣΙΦΝΟΥ - ΔΩΔΩΝΗΣ - ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ - ΔΟΛΙΑΝΩΝ - ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ - ΚΡΗΤΗΣ - ΙΜΙΑΣ - ΣΟΥΛΙΟΥ - ΧΙΟΥ - ΜΕΓ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ - ΒΑΛΤΟΥ - ΠΛΗΘΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΟΔΩΝ

1438

Λειτουργία

31/10/2025 8:00:00 πμ

31/10/2025 11:00:00 πμ

ΓΛΥΦΑΔΑΣ

Ζυγά οδός:ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ ΝΟ 4 από: 08:00 πμ έως: 11:00 πμ

1311

Κατασκευές

31/10/2025 8:00:00 πμ

31/10/2025 11:00:00 πμ

ΑΘΗΝΑΙΩΝ

Μονά οδός:ΣΕΙΡΗΝΩΝ απο κάθετο: ΑΝΔΡΟΜΕΔΑΣ έως κάθετο: ΑΝΑΛΗΨΕΩΣ από: 08:00 πμ έως: 11:00 πμ

1198

Λειτουργία

31/10/2025 8:00:00 πμ

31/10/2025 11:00:00 πμ

ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ

Ζυγά οδός:ΛΑΣΚΑΡΙΔΟΥ απο κάθετο: ΜΕΝΕΛΑΟΥ έως κάθετο: ΑΓ.ΠΑΝΤΩΝ από: 08:00 πμ έως: 11:00 πμ Ζυγά οδός:ΛΑΣΚΑΡΙΔΟΥ ΝΟ 52 από: 08:00 πμ έως: 03:00 μμ Ζυγά οδός:ΛΑΣΚΑΡΙΔΟΥ ΝΟ 48 από: 08:00 πμ έως: 03:00 μμ

1388

Κατασκευές

31/10/2025 8:00:00 πμ

31/10/2025 11:00:00 πμ

ΖΩΓΡΑΦΟΥ

Μονά οδός:ΔΑΒΆΚΗ ΠΊΝΔΟΥ απο κάθετο: ΞΕΝΟΦΡΟΝΟΣ έως κάθετο: ΧΡΥΣΊΠΠΟΥ από: 08:00 πμ έως: 11:00 πμ Μονά οδός:ΧΡΥΣΊΠΠΟΥ απο κάθετο: ΧΡΥΣΊΠΠΟΥ έως κάθετο: ΔΗΜ. ΜΠΈΗ από: 08:00 πμ έως: 11:00 πμ

1235

Λειτουργία

31/10/2025 8:00:00 πμ

31/10/2025 11:30:00 πμ

ΑΘΗΝΑΙΩΝ

Ζυγά οδός:ΑΜΥΝΤΑ απο κάθετο: ΑΡΡΙΑΝΟΥ έως κάθετο: ΙΩΆΝΝΟΥ ΦΩΚΙΑΝΟΎ από: 08:00 πμ έως: 11:30 πμ

1224

Λειτουργία

31/10/2025 8:00:00 πμ

31/10/2025 11:30:00 πμ

ΑΘΗΝΑΙΩΝ

Ζυγά οδός:ΑΝΑΠΉΡΩΝ ΠΟΛΈΜΟΥ απο κάθετο: ΕΛΛΉΝΩΝ ΠΑΤΡΙΩΤΏΝ έως κάθετο: Π. ΜΕΛΆ από: 08:00 πμ έως: 11:30 πμ

1225

Λειτουργία

31/10/2025 8:00:00 πμ

31/10/2025 12:00:00 μμ

ΑΘΗΝΑΙΩΝ

ΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΠΑΡΟΧΕΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΔΗΜ.ΡΑΛΛΗ, ΣΤ.ΒΥΖΑΝΤΙΟΥ ΚΑΙ ΣΑΜΑΡΑ.

866

Κατασκευές

31/10/2025 8:00:00 πμ

31/10/2025 12:30:00 μμ

ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ

Ζυγά οδός:ΚΡΕΜΟΥ ΝΟ 48 από: 08:00 πμ έως: 12:30 μμ

1384

Κατασκευές

31/10/2025 8:00:00 πμ

31/10/2025 4:00:00 μμ

ΚΡΩΠΙΑΣ

ΚΟΡΩΠΙ - ΑΓΙΑ ΜΑΡΙΝΑ - ΜΥΚΟΝΟΥ - ΠΛΑΤΩΝΟΣ - ΚΟΙΜ.ΘΕΟΤΟΚΟΥ - ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΕΟΥΣ - ΑΝΩΝΥΜΕΣ - ΑΔΙΕΞΟΔΑ

279

Λειτουργία

31/10/2025 8:00:00 πμ

31/10/2025 4:00:00 μμ

ΚΡΩΠΙΑΣ

ΚΟΡΩΠΙ - ΑΓΙΑ ΜΑΡΙΝΑ - ΜΥΚΟΝΟΥ - ΚΑΘΕΤΗ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΕΟΥΣ

279

Λειτουργία

31/10/2025 8:00:00 πμ

31/10/2025 4:00:00 μμ

ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ

ΛΕΩΝΙΔΟΥ - ΠΛΑΠΟΥΤΑ - ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΥ - Κ.ΠΑΛΑΜΑ - ΑΝΑΤ.ΡΩΜΥΛΙΑΣ - Β.ΗΠΕΙΡΟΥ - ΑΘ.ΔΙΑΚΟΥ

486

Κατασκευές

31/10/2025 8:00:00 πμ

31/10/2025 4:00:00 μμ

ΑΘΗΝΑΙΩΝ

ΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΠΑΡΟΧΕΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΤΣΙΛΛΕΡ ΚΑΙ ΙΑΚΩΒΊΔΟΥ.

868

Κατασκευές

31/10/2025 8:00:00 πμ

31/10/2025 6:00:00 μμ

ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ

Μονά/Ζυγά οδός:ΨΙΛΗ ΑΜΜΟΣ απο κάθετο: έως κάθετο: από: 08:00 πμ έως: 06:00 μμ

Κατασκευές

31/10/2025 9:00:00 πμ

31/10/2025 1:00:00 μμ

ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

Μονά/Ζυγά οδός:Λ.ΑΚΡΙΤΑ απο κάθετο: ΜΥΡΩΝΟΣ έως κάθετο: ΛΕΩΦ.ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ από: 09:00 πμ έως: 01:00 μμ

1387

Κατασκευές

31/10/2025 9:30:00 πμ

31/10/2025 12:00:00 μμ

ΠΑΛ.ΦΑΛΗΡΟΥ

Μονά/Ζυγά οδός:ΠΡΙΑΜΟΥ απο κάθετο: ΤΥΡΤΑΙΟΥ έως κάθετο: ΑΧΑΙΩΝ από: 09:30 πμ έως: 12:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΑΧΑΙΩΝ απο κάθετο: ΠΡΙΑΜΟΥ έως κάθετο: ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ από: 09:30 πμ έως: 12:00 μμ

1378

Κατασκευές

31/10/2025 10:00:00 πμ

31/10/2025 12:00:00 μμ

ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ

Ζυγά οδός:ΜΕΝΕΛΑΟΥ ΝΟ 110 από: 10:00 πμ έως: 12:00 μμ Ζυγά οδός:ΣΑΠΦΟΥΣ ΝΟ 66 από: 08:00 πμ έως: 03:00 μμ

1386

Κατασκευές

31/10/2025 10:00:00 πμ

31/10/2025 12:00:00 μμ

ΠΑΛ.ΦΑΛΗΡΟΥ

Μονά/Ζυγά οδός:ΑΜΦΙΤΡΙΤΗΣ απο κάθετο: ΠΡΩΤΕΩΣ έως κάθετο: ΝΗΡΗΙΔΩΝ από: 10:00 πμ έως: 12:00 μμ Ζυγά οδός:ΝΗΡΗΙΔΩΝ απο κάθετο: ΑΛΚΥΟΝΗΣ έως κάθετο: ΝΗΡΗΙΔΩΝ ΝΟ 18 από: 10:00 πμ έως: 12:00 μμ Ζυγά οδός:ΝΗΡΗΙΔΩΝ ΝΟ 18 από: 08:00 πμ έως: 03:00 μμ

1383

Κατασκευές

31/10/2025 10:30:00 πμ

31/10/2025 1:30:00 μμ

ΠΑΛ.ΦΑΛΗΡΟΥ

Μονά/Ζυγά οδός:ΕΥΕΡΓΕΤΩΝ απο κάθετο: ΛΥΚΟΥΡΓΟΥ έως κάθετο: ΛΕΩΦ.ΑΓ.ΒΑΡΒΑΡΑΣ από: 10:30 πμ έως: 01:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΛΕΩΦ.ΑΓ.ΒΑΡΒΑΡΑΣ απο κάθετο: ΕΥΕΡΓΕΤΩΝ έως κάθετο: ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ από: 10:30 πμ έως: 01:30 μμ

1379

Κατασκευές

31/10/2025 11:00:00 πμ

31/10/2025 2:00:00 μμ

ΚΡΩΠΙΑΣ

ΚΟΡΩΠΙ - Λ.ΚΟΡΩΠΙΟΥ ΑΓ.ΜΑΡΙΝΑΣ ΣΤΟ ΥΨΟΣ ΤΟΥ ΞΕΡΕΑ(ΠΗΓΑΔΙ) - ΟΔΟΣ ΔΑΦΝΗΣ - ΟΔΟΣ ΘΕΡΜΟΠΥΛΩΝ - ΛΑΜΠΡΙΚΑ

1493

Λειτουργία

31/10/2025 11:00:00 πμ

31/10/2025 2:30:00 μμ

ΑΘΗΝΑΙΩΝ

Ζυγά οδός:ΚΑΡΑΜΗΤΣΑ απο κάθετο: ΔΡΟΣΟΠΟΥΛΟΥ έως κάθετο: ΝΑΞΟΥ από: 11:00 πμ έως: 02:30 μμ

1226

Λειτουργία

31/10/2025 11:00:00 πμ

31/10/2025 4:00:00 μμ

ΑΘΗΝΑΙΩΝ

ΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΠΑΡΟΧΕΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΤΡΑΛΛΕΩΝ, ΤΕΩ ΚΑΙ ΥΡΚΑΝΙΑΣ.

867

Κατασκευές

31/10/2025 11:30:00 πμ

31/10/2025 2:00:00 μμ

ΑΘΗΝΑΙΩΝ

Ζυγά οδός:ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 12 - 14 από: 11:30 πμ έως: 02:00 μμ

1200

Λειτουργία

31/10/2025 12:00:00 μμ

31/10/2025 2:00:00 μμ

ΑΘΗΝΑΙΩΝ

Μονά/Ζυγά οδός:ΑΡΙΣΤΟΚΛΕΟΥΣ απο κάθετο: ΑΡΩΝΗ έως κάθετο: ΑΔΙΕΞΟΔΟ από: 12:00 μμ έως: 02:00 μμ Ζυγά οδός:ΑΡΩΝΗ απο κάθετο: ΑΡΙΣΤΟΚΛΕΟΥΣ έως κάθετο: ΑΝΑΛΉΨΕΩΣ από: 12:00 μμ έως: 02:00 μμ

1227

Λειτουργία

31/10/2025 12:00:00 μμ

31/10/2025 2:00:00 μμ

ΑΛΙΜΟΥ

Μονά/Ζυγά οδός:ΚΡΗΤΗΣ απο κάθετο: ΤΟΜΠΑΖΗ έως κάθετο: Γ.ΦΡΑΓΚΟΥΛΗ από: 12:00 μμ έως: 02:00 μμ

1380

Κατασκευές

31/10/2025 12:00:00 μμ

31/10/2025 2:00:00 μμ

ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ

Μονά/Ζυγά οδός:ΚΡΕΜΟΥ απο κάθετο: ΚΙΡΚΗΣ έως κάθετο: ΑΓ.ΠΑΝΤΩΝ από: 12:00 μμ έως: 02:00 μμ Ζυγά οδός:ΚΡΕΜΟΥ ΝΟ 62 από: 11:00 πμ έως: 04:00 μμ

1385

Κατασκευές

31/10/2025 1:30:00 μμ

31/10/2025 3:30:00 μμ

ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΕΩΣ

Μονά/Ζυγά οδός:ΕΠΤΑΝΗΣΟΥ απο κάθετο: ΜΙΛΗΤΟΥ έως κάθετο: ΑΡΙΣΤΑΡΧΟΥ από: 01:30 μμ έως: 03:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΜΙΛΗΤΟΥ απο κάθετο: ΕΠΤΑΝΗΣΟΥ έως κάθετο: ΑΝΑΞΑΓΟΡΑ από: 01:30 μμ έως: 03:30 μμ

1381

Κατασκευές

