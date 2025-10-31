ΣτΕ: Αντισυνταγματική η εξομοίωση πτυχίων καλλιτεχνικών σχολών με τίτλους σπουδών δευτεροβάθμιας

Οι καλλιτεχνικές σχολές εντάχθηκαν στην τριτοβάθμια εκπαίδευση και κατά συνέπεια διαφοροποιούνται οι απόφοιτοί τους από εκείνους της δευτεροβάθμιας ή μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης

Άγγελος Βουράκης

ΣτΕ: Αντισυνταγματική η εξομοίωση πτυχίων καλλιτεχνικών σχολών με τίτλους σπουδών δευτεροβάθμιας
ΕΛΛΑΔΑ
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Αντισυνταγματικές έκρινε η Ολομέλεια του Συμβουλίου της Επικρατείας τις διατάξεις που εξομοίωναν τα πτυχία των καλλιτεχνικών σχολών με εκείνα των αποφοίτων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Με τις αποφάσεις υπ’ αριθμ. 1941-1942/2025, το Ανώτατο Δικαστήριο αποφάνθηκε ότι η παράλειψη πρόβλεψης, στο Προσοντολόγιο του Δημοσίου (π.δ. 85/2022), ξεχωριστής κατηγορίας για τους κατόχους τίτλων σπουδών των Ανώτερων Σχολών Καλλιτεχνικής Εκπαίδευσης — μεταξύ των κατηγοριών ΔΕ και ΤΕ ή ΠΕ — παραβιάζει το άρθρο 16 παρ. 1 και 7 του Συντάγματος.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του ΣτΕ, ο νομοθέτης οφείλει, κατ’ επιταγή της παραγράφου 7 του άρθρου 16 του Συντάγματος, να διαφοροποιεί τους αποφοίτους των Ανώτερων Καλλιτεχνικών Σχολών από εκείνους της δευτεροβάθμιας ή μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Αυτό διότι, με τον νόμο 1158/1981, οι εν λόγω σχολές χαρακτηρίστηκαν ρητά ως «ανώτερες» και εντάχθηκαν στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.

Οι σύμβουλοι Επικρατείας, αναπτύσσοντας το σκεπτικό τους, υπογράμμισαν ότι η κρίση αυτή βασίστηκε και στη συνταγματική αποστολή του Κράτους να προάγει και να αναπτύσσει την τέχνη.

Κατά πλειοψηφία, έκριναν ότι η ένταξη των αποφοίτων των ανώτερων καλλιτεχνικών σχολών — φοίτησης τουλάχιστον τριών ετών μετά το λύκειο — στην κατηγορία της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, όπως προέβλεπε το π.δ. 85/2022, αντίκειται στο Σύνταγμα.

Η εξομοίωση τίτλων που απονέμονται από σχολές τριτοβάθμιας εκπαίδευσης με εκείνους φορέων δευτεροβάθμιας ή μεταδευτεροβάθμιας βαθμίδας συνιστά, σύμφωνα με το ΣτΕ, παραβίαση της συνταγματικά κατοχυρωμένης βαθμίδας της ανώτερης εκπαίδευσης.

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
16:50ΕΛΛΑΔΑ

Ηλίας Κασιδιάρης: «Μαζί με τον Φύσσα δολοφονήθηκε και η Χρυσή Αυγή»

16:49ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Καταιγίδες προβλέπει το ECMWF - Πότε θα ξεκινήσει η αλλαγή - Ποιες περιοχές θα επηρεαστούν

16:45ΚΟΣΜΟΣ

Η Ρωσία αγοράζει χρυσό σαν να μην υπάρχει αύριο: 142 δισ. σε δύο χρόνια και η Δύση δεν ξέρει πώς να αντιδράσει

16:42ΚΟΣΜΟΣ

Κίνα: Σαφές προβάδισμα στην αιολική ενέργεια - Νέα «δικέφαλη» τουρμπίνα θα παράγει 50 ΜW

16:40ΕΛΛΑΔΑ

Ασπρόπυργος: Δεν αντιμετώπιζε πρόβλημα υγείας η 10χρονη - Πώς έγινε η τραγωδία

16:27ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

ΠΑΟΚ: Τη Δευτέρα συνάντηση ΠΑΕ – ΑΣ για τη Νέα Τούμπα

16:22LIFESTYLE

Το Σόι σου: Χαμπέοι και Τριαντάφυλλοι σε νέες περιπέτειες – Αναλυτικά τα δύο πρώτα επεισόδια

16:21ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Συνάντηση του Υπουργού Ανάπτυξης Τάκη Θεοδωρικάκου με τον Αρχιεπίσκοπο Ιερώνυμο

16:09ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Παρουσία Μητσοτάκη η ενθρόνιση του Αρχιεπισκόπου Σινά: «Εθνικό καθήκον η διαρκής στήριξη της Μονής Αγίας Αικατερίνης»

16:09ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Επιστροφή ενοικίου: Ανατροπή με τις πληρωμές - Νωρίτερα τα χρήματα στους λογαριασμούς

16:03ΕΛΛΑΔΑ

ΣτΕ: Αντισυνταγματική η εξομοίωση πτυχίων καλλιτεχνικών σχολών με τίτλους σπουδών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης

16:00ΑΘΛΗΜΑΤΑ

Hellenic Championship: Πλήγμα με Τσιτσιπά - Εκτός του τουρνουά της Αθήνας

15:59ΕΛΛΑΔΑ

Ασπρόπυργος: Σοκ από τον θάνατο της 10χρονης μαθήτριας - «Κλαίμε όλοι»

15:58ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Απόσυρση του iPhone 12 στην Ελλάδα λόγω υψηλής ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας

15:57ΚΟΣΜΟΣ

Συμμετοχή Τουρκίας στο SAFE: «Δεν υπάρχει σύσταση από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο» λέει η Κομισιόν

15:50ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μονή Σινά: Παρουσία Μητσοτάκη η τελετή ενθρόνισης του νέου Αρχιεπισκόπου - «Εθνικό καθήκον το διαρκές ενδιαφέρον για την αποστολή της Μονής»

15:47ΚΟΣΜΟΣ

Βρήκε ένα πορτοφόλι γεμάτο χρήματα το 1968: 57 χρόνια μετά, ένας 78χρονος ζητά συγχώρεση

15:43ΕΛΛΑΔΑ

Ασπρόπυργος: Κατέρρευσε 10χρονη στο προαύλιο δημοτικού σχολείου

15:39ΕΛΛΑΔΑ

Τι απαντούν τα ΕΛΤΑ για το «λουκέτο» σε 204 καταστήματα: «Κανένα νησί και κανένας Έλληνας χωρίς ταχυδρόμο» - Πώς θα εξυπηρετούνται οι πολίτες

15:35ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Χειροπέδες σε διάσημο τηλεοπτικό σεφ πέρασαν οι αστυνομικοί

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
17:26ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Νέος ισχυρός αντικυκλώνας πάνω από την Ελλάδα - Τι φέρνει τις επόμενες ημέρες

16:40ΕΛΛΑΔΑ

Ασπρόπυργος: Δεν αντιμετώπιζε πρόβλημα υγείας η 10χρονη - Πώς έγινε η τραγωδία

15:43ΕΛΛΑΔΑ

Ασπρόπυργος: Κατέρρευσε 10χρονη στο προαύλιο δημοτικού σχολείου

14:21ΕΛΛΑΔΑ

Φοινικούντα: Εξώδικο του ανιψιού του 68χρονου προς συγγενείς για την κηδεία και την ταφή

11:48ΕΛΛΑΔΑ

«Θέλω να έρθεις να τα βρούμε από κοντά και όλα καλά»: Τα μηνύματα που έστειλαν οι δράστες στον 13χρονο μετά τον ξυλοδαρμό στο Μοσχάτο - Αποκάλυψη Newsbomb.gr

15:35ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Χειροπέδες σε διάσημο τηλεοπτικό σεφ πέρασαν οι αστυνομικοί

09:16ΕΛΛΑΔΑ

Αμετανόητος ο Μητροπολίτης Δωδώνης για τον εκπαιδευτικό στη Ζάκυνθο: «Με ενόχλησε το ξεντύσιμό του» - Η ερώτηση για τον Χριστόδουλο που τον έβγαλε εκτός εαυτού

12:26ΕΛΛΑΔΑ

Κίμπερλι Γκιλφόιλ: Η οικία στο Κολωνάκι, οι αλλαγές στη διακόσμηση και ο Κωνσταντίνος Αργυρός

15:39ΕΛΛΑΔΑ

Τι απαντούν τα ΕΛΤΑ για το «λουκέτο» σε 204 καταστήματα: «Κανένα νησί και κανένας Έλληνας χωρίς ταχυδρόμο» - Πώς θα εξυπηρετούνται οι πολίτες

12:06ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Βαρομετρικό χαμηλό «σπάει» τον αντικυκλώνα - Κατεβαίνει «ρωσικό κρύο»

12:39ΚΟΣΜΟΣ

Πρίγκιπας Άντριου: Σε τέσσερις μέρες έφερε 40 ιερόδουλες σε πεντάστερο ξενοδοχείο - Οι φορολογούμενοι πλήρωσαν τον λογαριασμό

15:59ΕΛΛΑΔΑ

Ασπρόπυργος: Σοκ από τον θάνατο της 10χρονης μαθήτριας - «Κλαίμε όλοι»

13:15ΚΟΣΜΟΣ

Η στιγμή της ρήξης του Ουίλιαμ με τον Άντριου: Τα παγερά βλέμματα και η απόπειρα «κουβεντούλας» σε κηδεία, αποκάλυψαν την έχθρα

12:29ΚΟΣΜΟΣ

Αποκάλυψη για τη «ληστεία του αιώνα» στο Λούβρο: Οι δράστες προσπάθησαν να πουλήσουν τα κοσμήματα στο Darknet - Tι αποκάλυψε ισραηλινή εταιρεία

16:22LIFESTYLE

Το Σόι σου: Χαμπέοι και Τριαντάφυλλοι σε νέες περιπέτειες – Αναλυτικά τα δύο πρώτα επεισόδια

17:06ΚΑΙΡΟΣ

Ήπιο φθινόπωρο, αλλά πιθανή ψυχρή «έκπληξη» στην αρχή του χειμώνα για την Ευρώπη και την Ελλάδα

08:23ΕΛΛΑΔΑ

Η μεγάλη επιστροφή των λύκων: Πόσοι υπάρχουν, οι πραγματικοί κι οι «παρεξηγημένοι» κίνδυνοι και το πρώτο «υβρίδιο» - Ειδικός εξηγεί

14:20ΚΟΣΜΟΣ

Η NASA απάντησε στη θεωρία συνωμοσίας της Κιμ Καρντάσιαν: «Έχουμε πάει στη Σελήνη έξι φορές»

10:34ΚΟΣΜΟΣ

Νότια Κορέα: Τρεις δισεκατομμυριούχοι «τα «ήπιαν» σε φαστφουντάδικο και κέρασαν όλο το μαγαζί - Η έξοδος που έγινε viral

11:36ΕΛΛΑΔΑ

ΕΛΤΑ: Η λίστα με τα 204 καταστήματα που κλείνουν σε όλη την Ελλάδα – Αντιδράσεις από τις τοπικές κοινωνίες

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ