Τραγωδία στον Ασπρόπυργο: Οι συγγενείς της 10χρονης απαιτούν την αλήθεια - «Πώς χάθηκε το παιδί;»

Η τοπική κοινωνία στον Ασπρόπυργο παραμένει σε κατάσταση σοκ μετά τον αιφνίδιο θάνατο της 10χρονης μαθήτριας, η οποία κατέρρευσε στο προαύλιο του σχολείου της. Την ίδια ώρα, οι αρχές διερευνούν τα αίτια, ενώ οι συγγενείς εκφράζουν την ανείπωτη θλίψη και την αγωνιώδη απορία τους για την τραγωδία.

Σε απόγνωση οι συγγενείς της 10χρονης

Σύμφωνα με τις πληροφορίες από το Υπουργείο Παιδείας και τις δηλώσεις του Γενικού Γραμματέα Γιάννη Παπαδομαρκάκη, το παιδί δεν συμμετείχε στο μάθημα της γυμναστικής, αλλά περπατούσε στον χώρο, όταν ξαφνικά έχασε τις αισθήσεις του. Επιπλέον, η ιατρική καρτέλα της 10χρονης ήταν «καθαρή», χωρίς καμία καταγραφή προϋπάρχοντος προβλήματος υγείας.

Αυτή ακριβώς η έλλειψη ιατρικού ιστορικού έχει προκαλέσει την απόγνωση στο συγγενικό περιβάλλον. Όπως δήλωσε συγγενής, ο οποίος βρέθηκε στο Θριάσιο Νοσοκομείο, «μιλήσαμε με τον γιατρό, με τους γονείς, παθολογικά δεν έχει τίποτα. Πώς έτσι ξαφνικά λιποθύμησε το παιδί;».

Τα βλέμματα στραμμένα στην ιατροδικαστική έρευνα

Στο προαύλιο, ο σχολικός νοσηλευτής και ο υπεύθυνος γυμναστής έσπευσαν να προσφέρουν τις πρώτες βοήθειες, εφαρμόζοντας ΚΑΡΠΑ. Οι προσπάθειες ανάνηψης συνεχίστηκαν για πάνω από μία ώρα στο Θριάσιο Νοσοκομείο, όμως η 10χρονη δυστυχώς κατέληξε.

Άλλο άτομο από το οικογενειακό περιβάλλον ζήτησε με πόνο την αλήθεια: «Από τι το έπαθε; Οι δάσκαλοι να μας το πούνε. Ας μας λένε την αλήθεια από τι το έπαθε, 10 χρονών μωρό χάσαμε».

Πλέον, όλα τα βλέμματα είναι στραμμένα στην ιατροδικαστική εξέταση, η οποία αναμένεται να ρίξει φως στα ακριβή αίτια του θανάτου, δίνοντας απαντήσεις στην οικογένεια της μικρής.

