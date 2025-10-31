Γενικός γραμματέας Παιδείας στο Newsbomb για τη 10χρονη: Καμία αναφορά για προβλήματα υγείας

Ανείπωτη θλίψη έχει προκαλέσει ο ξαφνικός θάνατος μιας 10χρονης μαθήτριας σε σχολείο του Ασπροπύργου, το πρωί της Τρίτης.

Σύμφωνα με δηλώσεις του γενικού γραμματέα του υπουργείου Παιδείας, Γιάννη Παπαδομαρκάκη στο Newsbomb.gr, το παιδί βρισκόταν στο προαύλιο του σχολείου, χωρίς να συμμετέχει στο μάθημα της γυμναστικής. Με το που κατέρρευσε, ο σχολικός νοσηλευτής που βρισκόταν στο σχολείο έσπευσε άμεσα και της προσέφερε τις πρώτες βοήθειες. Όπως ανέφερε ο κ. Παπαδομαρκάκης, έπειτα από επικοινωνία που είχε με τη διευθύντρια του σχολείου, στην ιατρική καρτέλα της 10χρονης δεν υπήρχε καμία αναφορά για προβλήματα υγείας, ενώ στη σχετική βεβαίωση σημειωνόταν ότι μπορούσε να ασκείται χωρίς περιορισμούς.

Το τραγικό περιστατικό που σημειώθηκε στο σχολείο του Ασπροπύργου έχει συγκλονίσει την τοπική κοινωνία, καθώς η 10χρονη μαθήτρια κατέρρευσε απροσδόκητα στο προαύλιο, μπροστά σε συμμαθητές και εκπαιδευτικούς. Το συμβάν εκτυλίχθηκε κατά τη διάρκεια του μαθήματος της γυμναστικής, όταν η μαθήτρια, που δεν συμμετείχε στη δραστηριότητα, περπατούσε στον χώρο του σχολείου και ξαφνικά έχασε τις αισθήσεις της.

Ο υπεύθυνος γυμναστής αντιλήφθηκε αμέσως τι συνέβη και ειδοποίησε τον σχολικό νοσηλευτή, ο οποίος έσπευσε να προσφέρει βοήθεια, εφαρμόζοντας καρδιοαναπνευστική αναζωογόνηση (ΚΑΡΠΑ). Παράλληλα, κλήθηκε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ για τη διακομιδή της στο Θριάσιο νοσοκομείο.

Παρά τις προσπάθειες τόσο του νοσηλευτή όσο και του ιατρικού προσωπικού του νοσοκομείου, που επί ώρα προσπαθούσαν να την επαναφέρουν, η 10χρονη δυστυχώς δεν τα κατάφερε.

Οι Αρχές έχουν ξεκινήσει έρευνα για να διαπιστωθούν τα ακριβή αίτια του θανάτου, ενώ το σχολείο συνεργάζεται με τις αρμόδιες υπηρεσίες. Σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία, δεν υπήρχε καμία ένδειξη για προϋπάρχοντα προβλήματα υγείας στην ιατρική της καρτέλα και η μαθήτρια είχε λάβει άδεια να συμμετέχει σε όλες τις αθλητικές δραστηριότητες.

Η κοινότητα παραμένει σε κατάσταση σοκ, αναμένοντας τα αποτελέσματα της ιατροδικαστικής εξέτασης που θα δώσουν απαντήσεις για το τραγικό αυτό γεγονός.

