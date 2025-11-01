Προσωπικός Αριθμός: Εως τις 5 Νοεμβρίου επιλέγουμε μόνοι μας - Βήμα βήμα η διαδικασία έκδοσης

Η αναγραφή του ΠΑ είναι υποχρεωτική για την έκδοση νέας ταυτότητας και πρέπει να προηγείται του ραντεβού στα Αστυνομικά Τμήματα, προκειμένου να εξοικονομείται χρόνος για τους πολίτες

Προσωπικός Αριθμός: Εως τις 5 Νοεμβρίου επιλέγουμε μόνοι μας - Βήμα βήμα η διαδικασία έκδοσης
Λήγει η προθεσμία για έκδοση του Προσωπικού Αριθμού από τους πολίτες στις 5 Νοεμβρίου 2025.

Υπενθυμίζεται πως η διαδικασία έκδοσης του Προσωπικού Αριθμού είχε πάρει παράταση δύο μηνών και πλέον όσοι πολίτες δεν εκδώσουν μόνοι τους έως τις 5 Νοεμβρίου, τότε ο Προσωπικός Αριθμός θα εκδοθεί αυτόματα.

Σημειώνεται πως οι πολίτες που θα επιλέξουν να κάνουν μόνοι τους τη διαδικασία θα έχουν τη δυνατότητα επιλογής των δύο πρώτων ψηφίων του προθέματος του ΑΦΜ, είτε μέσω της εφαρμογής myInfo στο pa.gov.gr, είτε μέσω ΚΕΠ και Προξενικών Αρχών. Η παράταση δόθηκε προκειμένου οι πολίτες να έχουν τη μέγιστη χρονική δυνατότητα επιλογής των δύο πρώτων ψηφίων του Προσωπικού Αριθμού, όπως προβλέπεται άλλωστε και από τις σχετικές νομοθετικές διατάξεις. Το τρίτο κατά σειρά ψηφίο είναι αλφαβητικό και παράγεται αυτόματα.

Η αναγραφή του ΠΑ είναι υποχρεωτική για την έκδοση νέας ταυτότητας και πρέπει να προηγείται του ραντεβού στα Αστυνομικά Τμήματα, προκειμένου να εξοικονομείται χρόνος για τους πολίτες.

Προσωπικός αριθμός - Βήμα βήμα η διαδικασία έκδοσης

  • Eισέρχονται στην εφαρμογή myinfo με χρήση των κωδικών TaxisNet και χρήση δεύτερου παράγοντα ταυτοποίησης (OTP), που λαμβάνουν στο κινητό που έχουν καταχωρίσει στο Εθνικό Μητρώο Επικοινωνίας (ΕΜΕπ - emep.gov.gr).
  • Μέσω της εφαρμογής, αποκτούν μια ολοκληρωμένη εικόνα των στοιχείων τους με βάση το Μητρώο Πολιτών και επιβεβαιώνουν τους αναγνωριστικούς αριθμούς που συνδέονται με τα μητρώα: α) Μητρώο Πολιτών του Υπουργείου Εσωτερικών, β) Φορολογικό Μητρώο της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.), γ) Ενιαίο Μητρώο Α.Μ.Κ.Α.-Ε.Μ.Α.Ε.Σ. της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Κοινωνικής Ασφάλισης (Η.Δ.ΙΚ.Α.) Α.Ε., δ) Μητρώο Δελτίων Ταυτότητας Ελλήνων Πολιτών που τηρεί η Ελληνική Αστυνομία (ΕΛ.ΑΣ.), ε) ΕΜΕπ (emep.gov.gr) που τηρεί η Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης.
  • Στη συνέχεια, επιλέγουν «Επεξεργασία στοιχείων» και επιβεβαιώνουν, επιλέγοντας «σωστό» και «λάθος» για τα παρακάτω: Ονοματεπώνυμο και ημερομηνία γέννησης, όπως αντλούνται από Δημοτολόγιο, Δήμο στον οποίο είναι εγγεγραμμένος, ΑΜΚΑ, ΑΔΤ, ΑΦΜ, στοιχεία επικοινωνίας (αριθμό κινητού τηλεφώνου, email και διεύθυνση) που μπορούν να μεταβληθούν μόνο μέσω ΕΜΕπ
  • Σε περίπτωση που επιλέξουν «λάθος» για κάποιο στοιχείο, συμπληρώνουν το διορθωμένο στο αντίστοιχο πεδίο.

  • Ο πολίτης επιβεβαιώνει τα ορθά ονοματεπωνυμικά στοιχεία του και ημερομηνία γέννησης, Δήμο, ΑΜΚΑ και ΑΔΤ και στην συνέχεια ενημερώνονται τα βασικά μητρώα της Δημόσιας Διοίκησης. Σε περίπτωση όμως που τα στοιχεία που υποδεικνύει δεν ταυτίζονται με αυτά στο Μητρώο Πολιτών και ο πολίτης θεωρεί ότι δεν έχουν καταγραφεί εκεί ορθά, θα πρέπει να απευθυνθεί στο Δημοτολόγιο του Δήμου που ανήκει για να τα διορθώσει.

  • Ακολούθως, προκειμένου να εκδώσουν τον Π.Α. επιλέγουν «Έκδοση Π.Α.» και ύστερα διαλέγουν τα δύο πρώτα ψηφία σε αναδυόμενο πεδίο (drop down). Επιλέγουν μεταξύ 24 αλφαριθμητικών ψηφίων, 10 αριθμητικά (0-9) και 14 κεφαλαία γράμματα του ελληνικού αλφαβήτου που έχουν ομόγραφα στο λατινικό αλφάβητο. Το τρίτο κατά σειρά ψηφίο είναι αλφαβητικό και παράγεται αυτόματα και χρησιμοποιείται για τον έλεγχο της εγκυρότητας του Προσωπικού Αριθμού (check digit).

  • Η διαδικασία ολοκληρώνεται με τους πολίτες να επιλέγουν «Έκδοση Π.Α.». Σημειώνεται ότι ο Προσωπικός Αριθμός χορηγείται μόνο μία φορά σε κάθε φυσικό πρόσωπο, είναι μοναδικός και δεν μεταβάλλεται. Από 5 Σεπτεμβρίου ο Προσωπικός Αριθμός θα αποδοθεί αυτόματα σε όλους τους πολίτες που δεν έχουν μεριμνήσει για την έκδοσή του.

