Προσωπικός Αριθμός: Εως τις 5 Νοεμβρίου επιλέγουμε μόνοι μας - Βήμα βήμα η διαδικασία έκδοσης

Λήγει η προθεσμία για έκδοση του Προσωπικού Αριθμού από τους πολίτες στις 5 Νοεμβρίου 2025.

Υπενθυμίζεται πως η διαδικασία έκδοσης του Προσωπικού Αριθμού είχε πάρει παράταση δύο μηνών και πλέον όσοι πολίτες δεν εκδώσουν μόνοι τους έως τις 5 Νοεμβρίου, τότε ο Προσωπικός Αριθμός θα εκδοθεί αυτόματα.

Σημειώνεται πως οι πολίτες που θα επιλέξουν να κάνουν μόνοι τους τη διαδικασία θα έχουν τη δυνατότητα επιλογής των δύο πρώτων ψηφίων του προθέματος του ΑΦΜ, είτε μέσω της εφαρμογής myInfo στο pa.gov.gr, είτε μέσω ΚΕΠ και Προξενικών Αρχών. Η παράταση δόθηκε προκειμένου οι πολίτες να έχουν τη μέγιστη χρονική δυνατότητα επιλογής των δύο πρώτων ψηφίων του Προσωπικού Αριθμού, όπως προβλέπεται άλλωστε και από τις σχετικές νομοθετικές διατάξεις. Το τρίτο κατά σειρά ψηφίο είναι αλφαβητικό και παράγεται αυτόματα.

Η αναγραφή του ΠΑ είναι υποχρεωτική για την έκδοση νέας ταυτότητας και πρέπει να προηγείται του ραντεβού στα Αστυνομικά Τμήματα, προκειμένου να εξοικονομείται χρόνος για τους πολίτες.

Προσωπικός αριθμός - Βήμα βήμα η διαδικασία έκδοσης