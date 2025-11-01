Άνοιξαν κι άλλα νοσηλευτικά ιδρύματα στο Ηράκλειο για τη διακομιδή τραυματιών

Εκτός από το Βενιζέλειο, το εφημερεύον νοσοκομείο στο Ηράκλειο, τόσο το ΠΑΓΝΗ όσο και μια ιδιωτική κλινική άνοιξαν για τη διακομιδή των τραυματιών του μακελειού που διαδραματίστηκε στα Βορίζια.

Τα μέτρα της ΕΛ.ΑΣ είναι δρακόντεια, για την αποφυγή νέου γύρου αιματοκυλίσματος. Στο Βενιζέλειο, άλλωστε, έξω από τα ΤΕΠ συγκεντρώθηκαν διμοιρίες αστυνομικών δυνάμεων, που δέχθηκαν μπαράζ φραστικών επιθέσεων από συγγενείς θυμάτων.

Σε κάθε περίπτωση, οι υπηρεσίες Υγείας του νομού βρίσκονται σε διαρκή επικοινωνία και κατάσταση αυξημένης επιφυλακής.