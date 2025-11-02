Φωτιά τώρα σε μονοκατοικία στους Αγίους Αναργύρους – Συναγερμός στην Πυροσβεστική

Δύναμη της Πυροσβεστικής σπεύδει σε γειτονιά των Αγίων Αναργύρων, έπειτα από ειδοποίηση για πυρκαγιά σε διαμέρισμα

Φωτιά τώρα σε μονοκατοικία στους Αγίους Αναργύρους – Συναγερμός στην Πυροσβεστική
EUROKINISSI, φωτογραφία αρχείου.
Κινητοποίηση της Πυροσβεστικής το μεσημέρι της Κυριακής (02/11), ύστερα από ειδοποίηση για φωτιά σε διώροφη μονοκατοικία στην οδό Ούλωφ Πάλμε, στους Αγίους Αναργύρους.

Η εστία έχει τεθεί υπό έλεγχο, σύμφωνα με την τελευταία ενημέρωση της Πυροσβεστικής, ενώ στο σημείο μετέβησαν 9 πυροσβέστες με 3 οχήματα.

