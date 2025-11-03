Μαλεσίνα: Βαρύ πένθος στην οικογένεια της ΛΑΡΚΟ για τον πρόωρο χαμό 48χρονου πολύτεκνου πατέρα

Ο 48χρονος είχε τραυματιστεί σε εργατικό ατύχημα στο εργοστάσιο πριν 4 χρόνια

Μαλεσίνα: Βαρύ πένθος στην οικογένεια της ΛΑΡΚΟ για τον πρόωρο χαμό 48χρονου πολύτεκνου πατέρα
Στο πένθος βυθίστηκε το χωριό της Μαλεσίνας από τον πρόωρο χαμό του 48χρονου Γιώργου Τούντα, πατέρα 4 παιδιών που έφυγε πρόωρα από τη ζωή.

Οι συνάδελφοί του στη ΛΑΡΚΟ, τον αποχαιρέτισαν με ένα συλλυπητήριο μήνυμα υποσχόμενοι ότι θα συνεχίσουν τον αγώνα τους μέχρι να πάψει να υπάρχει αδικία.

Το συλλυπητήριο μήνυμα του Σωματείου Εργαζομένων ΛΑΡΚΟ Λάρυμνας:

«Το Διοικητικό Συμβούλιο του Σωματείου μας εκφράζει την βαθιά θλίψη για τον πρόωρο θάνατο του συναδέλφου μας Γιώργο Τούντα.

Ο Γιώργος ήταν 48 ετών, πατέρας 4 παιδιών. Εργάστηκε στα Καμίνια της ΛΑΡΚΟ ως αποσκοριωτής, ενώ η ευρύτερη περιοχή και ειδικότερα το χωριό της Μαλεσίνας τον γνώριζε και ως DJ σε κέντρα διασκέδασης της νεολαίας.

Πριν 4 χρόνια κάηκε στο πόδι σε εργατικό ατύχημα στην ΛΑΡΚΟ. Το έγκαυμα εξελίχθηκε σε καρκίνο. Παλικάρι ο ίδιος, 4 χρόνια πάλεψε, έως το τέλος, ακόμη και όταν η μάχη είχε μετατραπεί σε άνιση.

Σήμερα 2 Νοέμβρη, εδώ και 46 χρόνια σημαδιακή ημέρα για τα Λαρκοχώρια, ο Γιώργος «φεύγει» με το κεφάλι ψηλά από την ζωή.

«Καλό ταξίδι» αδερφέ. «Καλή αντάμωση» να έχεις με τους συναδέλφους που χάσαμε τόσο νέους και τόσο άδικα. Εμείς, έχοντας στην μνήμη μας για πάντα όλους εσάς, δεσμευόμαστε ότι θα συνεχίσουμε να αγωνιζόμαστε με όλες μας τις δυνάμεις, με οποιοδήποτε μέσο και τρόπο, μέχρι το τέλος, μέχρι να πάψει να υπάρχει αδικία.

Θερμά συλλυπητήρια στην μάνα, την σύζυγο, τα παιδιά και τα αδέλφια του Γιώργου.

Το τελευταίο αντίο θα πραγματοποιηθεί την Δευτέρα 03/11/2025 στον Ιερό Ναό του Αγίου Κωνσταντίνου στην Μαλεσίνα στις 16.00μμ».

Με πληροφορίες από lamiareport.gr

