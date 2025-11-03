«Μετακόμιση» εργαζομένων: Η καινοτόμος λύση για απασχόληση όλον τον χρόνο στο Αίγιο

Το Εργατικό Κέντρο Αιγίου προτείνει την εναλλασσόμενη απασχόληση: Θέσεις εργασίας στην Αιγιάλεια το καλοκαίρι και στα Καλάβρυτα τον χειμώνα

«Μετακόμιση» εργαζομένων: Η καινοτόμος λύση για απασχόληση όλον τον χρόνο στο Αίγιο
Αρχείου - Eurokinissi
Μια ιδιαίτερα καινοτόμο πρόταση για την αναμόρφωση του εργασιακού χάρτη της περιοχής δρομολογεί το Εργατοϋπαλληλικό Κέντρο Αιγίου. Στόχος του Κέντρου, σε συνεργασία με όλους τους τοπικούς φορείς, είναι η δημιουργία ενός μοντέλου που θα επιτρέπει σε μεγάλο αριθμό εργαζομένων να απασχολούνται σχεδόν καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους στον τόπο τους. Το μοντέλο προβλέπει τη μετατόπιση των εργαζομένων:

  • Θερινή περίοδος: Απασχόληση στην Αιγιάλεια (τουρισμός, αγροτικός τομέας κ.ά.).

  • Χειμερινή περίοδος: Απασχόληση στα Καλάβρυτα (χειμερινός τουρισμός).

Εάν επιτευχθεί η πρακτική εφαρμογή αυτής της πρωτοβουλίας, θα πρόκειται για ένα μεγάλο εργασιακό επίτευγμα για την Αιγιάλεια και τα Καλάβρυτα, καθώς θα αντιμετωπίσει αποτελεσματικά την εποχική ανεργία (άνω του εξαμήνου) και το κύμα μετανάστευσης εργαζομένων σε άλλες περιοχές της χώρας.

Οι λεπτομέρειες του φιλόδοξου αυτού σχεδίου θα παρουσιαστούν σε ημερίδα που θα πραγματοποιηθεί αύριο, Τρίτη, 4 Νοεμβρίου, στις 6 μ.μ., στην αίθουσα του Εργατικού Κέντρου Αιγίου (Αριστείδου 4).

Ο πρόεδρος του Εργατικού Κέντρου Αιγίου, Παναγιώτης Καυκάς, εξήγησε ότι είναι πολύ σημαντικό να παρακολουθήσουν την εκδήλωση όσο πιο πολλοί γίνεται, για να καταλάβουν τον δίαυλο επικοινωνίας που δημιουργείται μεταξύ των δύο περιοχών.

«Ανοίγει ένας νέος δρόμος συνεργασίας ανάμεσα στην Αιγιάλεια και τα Καλάβρυτα, με στόχο να ενώσει τους εργαζόμενους της δικής μας περιοχής με τις επιχειρήσεις τουρισμού, εστίασης και φιλοξενίας των Καλαβρύτων, που έχουν αυξημένες ανάγκες προσωπικού τη χειμερινή περίοδο. Δημιουργείται για τους πολίτες στην Αιγιάλεια, και ειδικά τους άνεργους, μια πραγματική ευκαιρία για δουλειά, ενημέρωση και προοπτική. Θα γνωρίσουν τους επαγγελματίες του τουριστικού και επισιτιστικού τομέα των Καλαβρύτων, θα ενημερωθούν για τις ανάγκες της χειμερινής περιόδου και θα έχουν τη δυνατότητα να ενταχθούν σε μια οργανωμένη διαδικασία απασχόλησης. Ο στόχος μας είναι να υπάρξει κινητικότητα εργατικού δυναμικού μεταξύ των δύο περιοχών, να δημιουργηθεί ένας σταθερός κύκλος εποχικής απασχόλησης: οι εργαζόμενοι της Αιγιάλειας που δουλεύουν το καλοκαίρι σε τουριστικές και επισιτιστικές επιχειρήσεις στην Αιγιάλεια, να έχουν τη δυνατότητα να συνεχίσουν να εργάζονται τον χειμώνα στα Καλάβρυτα, χωρίς να αναγκάζονται να μετακινούνται σε άλλες περιοχές. Το Εργατικό Κέντρο έχει δημιουργήσει ψηφιακή πλατφόρμα διασύνδεσης, μέσω της οποίας οι επιχειρήσεις των Καλαβρύτων θα μπορούν να αναζητούν προσωπικό ανά ειδικότητα και περίοδο, ενώ εμείς θα διαχειριζόμαστε τη διαδικασία και θα φροντίζουμε για τη διαφάνεια και την ορθή αντιστοίχιση εργαζομένων και επιχειρήσεων.

Μέσα από τη θεσμική συνεργασία, μπορούμε να εξασφαλίσουμε σταθερή ροή εργασίας για τους ανθρώπους της Αιγιάλειας και αξιόπιστο εργατικό δυναμικό για τις επιχειρήσεις των Καλαβρύτων. Οι επαγγελματίες των Καλαβρύτων θα έχουν πλέον πρόσβαση σε έμπειρους εργαζόμενους με γνώση του τουριστικού και επισιτιστικού κλάδου, χωρίς να χρειάζεται να αναζητούν προσωπικό την τελευταία στιγμή ή από μακρινές περιοχές. Ταυτόχρονα, ενισχύεται η τοπική οικονομία και αποφεύγεται η ανεργία κατά τους χειμερινούς μήνες».

Οι εισηγητές στην ημερίδα του ΕΚΑ

Οι ομιλητές στην ημερίδα θα είναι: Π. Ανδριόπουλος δήμαρχος Αιγιαλείας, Αθ. Παπαδόπουλος δήμαρχος Καλαβρύτων, Τ. Βαρβιτσιώτης αντιδήμαρχος Τουρισμού Καλαβρύτων, Κ. Κακκαβάς πρόεδρος Εμπορικού Συλλόγου Καλαβρύτων, Κ. Δαφαλιάς, πρόεδρος Ξενοδόχων Καλαβρύτων, Αλ. Αγριος διευθυντής Χιονοδρομικού Κέντρου Καλαβρύτων, Π. Αγγελόπουλος βοηθός Δημάρχου Αιγιαλείας-εντεταλμένος σύμβουλος σε θέματα Τουρισμού, Χαρ. Παπαδόπουλος πρόεδρος Εμποροεπαγγελματικού Συλλόγου Αιγίου, Χρ. Κανελλής αντιπρόεδρος Ξενοδόχων Αχαΐας, Γ. Χριστόπουλος γραμματέας Τύπου της ΓΣΕΕ, Γ. Χότζογλου πρόεδρος Ομοσπονδίας Τουριστικών Επαγγελμάτων Ελλάδας.

*Με πληροφορίες από pelop.gr

