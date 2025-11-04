Κίνηση τώρα: Σημειωτόν στον Κηφισό - 30΄ καθυστερήσεις στην Αττική Οδό

Επιβαρυμένη είναι για ακόμη ένα πρωινό η κίνηση στους δρόμους του λεκανοπεδίου της Αττικής.

Την κατάσταση επιδεινώνουν και δύο τροχαία ατυχήματα:

-το πρώτο στη διασταύρωση Θηβών και Αργυροκάστρου

-το δεύτερο με ακινητοποιημένο όχοημα στη λεωφορειολωρίδα στην κάθοδο της λεωφόρου Κηφισίας

Κατά τα λοιπά πολλά προβλήματα καταγράφονται στον Κηφισό, στη λεωφόρο Κηφισίας, στη Μεσογείων σταδιακά, στο κέντρο της Αθήνας και στο λιμάνι του Πειραιά.

Μεγάλες καθυστερήσεις καταγράφονται και στην Αττική οδό:

Καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο 25'-30' από κόμβο Φυλής έως κόμβο Κηφισίας.

Καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Ελευσίνα 5΄-10΄από κόμβο Πλακεντίας έως κόμβο Κηφισίας.