Κωνσταντέλλος: Η τοπική αυτοδιοίκηση χρειάζεται ουσιαστική χρηματοδότηση, όχι εξαγγελίες

Υπενθυμίζεται ότι αύριο, Τετάρτη 5 Νοεμβρίου, συνεδριάζει το Διοικητικό Συμβούλιο της ΚΕΔΕ

Κωνσταντέλλος: Η τοπική αυτοδιοίκηση χρειάζεται ουσιαστική χρηματοδότηση, όχι εξαγγελίες

 Ο Α΄ Αντιπρόεδρος της ΚΕΔΕ και δήμαρχος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης, Γρηγόρης Κωνσταντέλλος

Την έντονη αντίθεσή του για όσα αναφέρθηκαν έπειτα από τη συνάντηση της Εκτελεστικής Επιτροπής της ΚΕΔΕ υπό τον πρόεδρο κ. Λάζαρο Κυρίζογλου με την ηγεσία του υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών παρουσία και του υπουργού Εσωτερικών, εξέφρασε ο Α΄ Αντιπρόεδρος της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας, και δήμαρχος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης, Γρηγόρης Κωνσταντέλλος.

Ειδικότερα, σε σχετική ανακοίνωση, αναφερόμενος στα κρίσιμα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι Δήμοι, κάνει λόγο για «παραπειστική ανακοίνωση» της ΚΕΔΕ, όσον αφορά στα αποτελέσματα της συνάντησης με τον υπουργό Οικονομικών, τονίζοντας, μεταξύ άλλων, ότι κανένα από τα κρίσιμα αιτήματα των Δήμων δεν ικανοποιήθηκε και ότι, η θετική εκτίμηση που εξέφρασε ο πρόεδρος της ΚΕΔΕ, κ. Κυρίζογλου για το αποτέλεσμα της συνάντησης δεν αντιστοιχεί στην πραγματικότητα.

Ο κ. Κωνσταντέλλος προσθέτει δε, πως, «η Τοπική Αυτοδιοίκηση χρειάζεται περισσότερο από ποτέ ουσιαστική χρηματοδότηση και θεσμικές λύσεις, όχι επικοινωνιακές εξαγγελίες και φωτοβολίδες για να συνεχίσει να προσφέρει ποιοτικές υπηρεσίες στους πολίτες και να διατηρήσει τη βιωσιμότητά της».

Υπενθυμίζεται ότι αύριο, Τετάρτη 5 Νοεμβρίου, συνεδριάζει το Διοικητικό Συμβούλιο της ΚΕΔΕ.

Ολόκληρη η ανακοίνωση του Γρηγόρη Κωνσταντέλλου έχει ως εξής:

«Η πρόσφατη συνάντηση της ΚΕΔΕ με την ηγεσία του Υπουργείου Οικονομικών συνοδεύτηκε από ανακοινώσεις που παρουσιάζουν εικόνα ενίσχυσης της Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Στην πραγματικότητα, τα κρίσιμα προβλήματα των Δήμων παραμένουν στον μεγαλύτερο τους βαθμό άλυτα.

Τα λειτουργικά έξοδα των Δήμων έχουν αυξηθεί δραματικά τα τελευταία χρόνια, λόγω ενεργειακού κόστους, αύξησης τιμών και μισθοδοσίας, με το πρόσθετο βάρος ξεπερνά το 1,5 δισ. ευρώ σε σχέση με το 2019. Η πρόσθετη χρηματοδότηση του 1 δισ. ευρώ της τελευταίας 7ετίας (2019-2025) δεν επαρκεί για να καλύψει το κενό. Στην πραγματικότητα, η όποια έκτακτη ενίσχυση που προκύπτει, όπως η έκτακτη επιχορήγηση των 100 εκ που ανακοινώνει ο Υπουργός μετά τη συνάντηση για το 2025, αφορά χρήματα που ήδη έχουν προβλεφθεί στον κρατικό προϋπολογισμό για τους Δήμους (οριζόντιες γραμμές χρηματοδοτήσεων) και αφορούν πόρους που ανήκουν στην Τοπική Αυτοδιοίκηση. Δηλαδή μας ξαναδίνουν πόρους που ήδη έχουν προβλεφθεί για τους δήμους για το έτος 2025.

Όπως αποτυπώνεται και στο υπόμνημα που παραδόθηκε στον πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, η Τοπική Αυτοδιοίκηση ζητούσε μεταξύ άλλων την πλήρη εφαρμογή του Ν.3852/2010, κατάργηση περιοριστικών διατάξεων (γνωστοί ως κόφτες) στους ΚΑΠ, κάλυψη επιπλέον ενεργειακού κόστους, την επιτέλους απόδοση στους ΟΤΑ παρακρατηθέντων πόρων αλλά και τη δημιουργία ειδικών αναπτυξιακών προγραμμάτων για τους μικρούς, ορεινούς και νησιωτικούς Δήμους. Στην πράξη, κανένα από αυτά τα κρίσιμα αιτήματα δεν ικανοποιήθηκε.

Παραθέτουμε συγκεκριμένα τα αιτήματα της ΚΕΔΕ και το αποτέλεσμα της συνάντησης:

Πλήρης εφαρμογή Ν.3852/2010 και κατάργηση μνημονιακών περιορισμών: Δεν εφαρμόστηκε

Κατάργηση άρθρων 44 Ν.5071/23 & 31 Ν.5047/23: Δεν έγινε

Κάλυψη υπερβάλλοντος ενεργειακού κόστους Δήμων & ΔΕΥΑ: Δεν καλύφθηκε

Χρηματοδότηση αναβάθμισης υποδομών (Οδική Ασφάλεια. Πρόγραμμα Ηλέκτρα κτλ): Εκκρεμεί

Απόδοση παρακρατηθέντων / μη αποδοθέντων πόρων: Εκκρεμεί

Επαναφορά τελών που αφαιρέθηκαν: Εκκρεμεί

Δημιουργία ειδικού αναπτυξιακού προγράμματος Δήμων: Εκκρεμεί

Επιτάχυνση εκταμιεύσεων ΑΠΔΕ και συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων: Εκκρεμεί

Υλοποίηση έργων με επιχειρηματικό / αναπτυξιακό προσανατολισμό: Εκκρεμεί

Στήριξη έργων ΕΣΠΑ για μικρούς, νησιωτικούς, ορεινούς Δήμους: Εκκρεμεί

Απόδοση 60% εσόδων από αιγιαλούς: Νομοθετική δέσμευση Υπουργείου, δεν έχει αποδοθεί ακόμη

Τρεις έκτακτες δόσεις ΚΑΠ 2025: Δεν δόθηκαν

Αύξηση ΚΑΠ 2026 (2,7 → 2,8 δισ. €): Υπολείπεται για πλήρη κάλυψη κενού

Επιπλέον χρηματοδότηση Δήμων 100 εκ. € (2025) + 80 εκ. € (2026): Υπολείπεται ~500 εκ. € για πλήρη κάλυψη λειτουργικών εξόδων

ΔΕΥΑ – οικονομική ενίσχυση 200 εκ. € χωρίς δανεισμό. Μέτρα για ενεργειακή αυτονομία: Εκκρεμούν

Τακτικός διάλογος ΚΕΔΕ – Υπουργείου: Δεν θεσμοθετήθηκε

Η θετική εκτίμηση που εξέφρασε ο Πρόεδρος της ΚΕΔΕ κύριος Κυρίζογλου για το αποτέλεσμα της συνάντησης δεν αντιστοιχεί στην πραγματικότητα, πηγάζει δε, κυρίως από διοικητικές δεσμεύσεις και αόριστες γενικολογίες ευχολόγια και υποσχέσεις, όπως η νομοθετική δέσμευση για την απόδοση μετά από 2,5 χρόνια του 60% των εσόδων από την αξιόποινης η των αιγιαλών ή η αύξηση των ΚΑΠ το 2026. Ωστόσο, η βιωσιμότητα των Δήμων δεν διασφαλίζεται και η ουσιαστική οικονομική ενίσχυση παραμένει ανεπαρκής.

Η Τοπική Αυτοδιοίκηση χρειάζεται περισσότερο από ποτέ ουσιαστική χρηματοδότηση και θεσμικές λύσεις, όχι επικοινωνιακές εξαγγελίες και φωτοβολίδες για να συνεχίσει να προσφέρει ποιοτικές υπηρεσίες στους πολίτες και να διατηρήσει τη βιωσιμότητά της».

