Γαύδος: Σορός άνδρα σε προχωρημένη σήψη εντοπίστηκε στη θάλασσα

Αντιμέτωπος με ένα αποτρόπαιο θέαμα ήρθε ένας καπετάνιος αλιευτικού σκάφους καθώς εντόπισε τη σορό ενός άνδρα σε προχωρημένη σήψη ανοιχτά της παραλίας Τρυπητή στη Γαύδο.

Σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ, το αλιευτικό κατευθυνόταν προς την παραλία, όπου νωρίτερα είχε φτάσει βάρκα με μετανάστες, όταν ο καπετάνιος αντίκρισε το άψυχο σώμα. Αμέσως ειδοποίησε τις λιμενικές αρχές, ενώ στο σημείο έσπευσε ναυαγοσωστικό σκάφος της Αγίας Γαλήνης, το οποίο ανέσυρε τη σορό και τη μετέφερε στο λιμάνι της Γαύδου, Καραβέ.

Οι πρώτες εκτιμήσεις αναφέρουν πως ο άνδρας βρισκόταν στη θάλασσα τις τελευταίες δύο με τρεις ημέρες, ωστόσο τα ακριβή αίτια θανάτου και τυχόν στοιχεία ταυτοποίησης αναμένεται να προκύψουν από την ιατροδικαστική εξέταση, που θα πραγματοποιηθεί μετά τη μεταφορά της σορού στην Κρήτη.