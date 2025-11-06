Χανιά: Νεκρός άνδρας στη θάλασσα της Γαύδου κινητοποίησε τις Αρχές

Ένα άψυχο σώμα ενός άνδρα εντοπίστηκε το πρωί της Πέμπτης (6/11) στη Γαύδο. H δήμαρχος Γαύδου Λίλιαν Στεφανάκη μιλώντας στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ανέφερε ότι από το πλήρωμα αλιευτικού που βρισκόταν στην θαλάσσια περιοχή της Τρυπητής και το σώμα πρέπει να βρισκόταν στην θάλασσα για μέρες δεδομένης και της κατάστασης στην οποία ήταν.

Σκάφος του Λιμενικού Σώματος έφτασε στο σημείο, όπου ανέσυρε και μετέφερε το πτώμα στο λιμάνι Καραβέ της Γαύδου.

Η αιτία θανάτου και τα στοιχεία ταυτότητας θα εξεταστούν από τον ιατροδικαστή που θα αναλάβει την υπόθεση, όταν φτάσει η σορός στα Χανιά.

Η δήμαρχος Γαύδου δήλωσε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ότι αισθάνεται μεγάλη απογοήτευση «...για την κατάσταση που επικρατεί στο νησί της Γαύδου. Απογοήτευση διότι δε βλέπω να γίνεται κάτι ουσιαστικό σχετικά με τις ροές μεταναστών, που σίγουρα και ο άτυχος άνδρας που εντοπίστηκε σήμερα ήταν από κάποιο πλοιάριο με μετανάστες. Η όλη κατάσταση δυστυχώς θεωρείται κανονική κατάσταση, η αντιμετώπιση έχει την εικόνα μιας κανονικότητας, δηλαδή, πλοιάριο μετανάστες αποβίβαση στη Γαύδο, μεταφορά τους στην Αγυιά Χανίων, φύλαξη από τους λιμενικούς. Και όλο αυτό αντιμετωπίζεται, έχω την εντύπωση, ως μία κανονικότητα. Ακούω τους άλλους δημάρχους να κάνουν λόγο για έλλειψη χρηματοδότησης, ώστε να ανταποκριθούν στις ανάγκες. Εμείς ως δημοτική αρχή θέλουμε να πάψει αυτό το δεδομένο ως συνθήκη, το οποίο έχει δημιουργήσει τεράστιο πρόβλημα στο μικρό ακριτικό νησί μας. Η Γαύδος αλλοιώνεται και εμείς εγκλωβιζόμαστε σε μία κατάσταση που αφορά και το αύριο της Γαύδου.

Την ίδια ώρα όμως βιώνουμε και συναισθήματα έντονα, με όλους μας να στεναχωριόμαστε για τη δυστυχία των ανθρώπων αυτών και μία ελπίδα που πολλές φορές είναι τρύπιο σωσίβιο με τραγικό τέλος. Προχθές γινόταν ένα μικρό πανηγύρι σε ένα εκκλησάκι από μία οικογένεια, προσκυνητές που φιλοξενήθηκαν και κάθισαν στο τραπέζι. Εμείς τσουγκρίζαμε τα ποτήρια και τρώγαμε και ακριβώς δίπλα μας έφτασε η βάρκα με τους ταλαιπωρημένους ανθρώπους. Συναισθήματα ανάμεικτα που πραγματικά έχουν απλώσει ένα πέπλο θλίψης και αγωνίας στο νησί».