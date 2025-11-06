Κίνηση στους δρόμους: Έντονα προβλήματα στο κέντρο της Αθήνας

Κίνηση οχημάτων στο κέντρο της Αθήνας

Με υπομονή πρέπει να οπλιστούν οι οδηγοί καθώς το μεσημέρι της Πέμπτης παρατηρούνται έντονα προβλήματα στην κίνηση στους δρόμους στο κέντρο της Αθήνας.

Συγκεκριμένα το τρίγωνο που περικλείεται από την οδό Αρδητού και τις λεωφόρους Αμαλίας και βασιλίσσης Σοφίας είναι απροσπέλαστο.

Μεγάλα προβλήματα αυτή την ώρα σε Αλεξάνδρας, Μεσογείων, Κατεχάκη (ρεύμα από και προς Ηλιούπολη ), Λ. Κηφισίας (άνοδος)

Βασ. Σοφίας (άνοδος), Βασ. Κωνσταντίνου, Καλλιρρόης και αυξημένη ροή στη

Λ. Συγγρού στην άνοδο.

Υπενθυμίζεται ότι οι δρόμοι στο κέντρο της Αθήνας είναι αυτή την ώρα κλειστοί λόγω του πανεκπαιδευτικού συλλαλητηρίου που βρίσκεται σε εξέλιξη, ενώ στο Ζάππειο πραγματοποιείται η Διατλαντική σύνοδος.

Επίσης λόγω του 42ου Αυθεντικού Μαραθωνίου Αθηνών, σταδιακά από την Πέμπτη 6-11-2025 μέχρι και την Κυριακή 9-11-2025 θα πραγματοποιηθούν οι παρακάτω ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ και ΣΤΑΔΙΑΚΕΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ κατά μήκος της Μαραθώνιας διαδρομής, περιοχής των Δήμων Μαραθώνος, Ραφήνας -Πικερμίου, Παλλήνης – Γέρακα, Παιανίας – Γλυκών Νερών, Αγίας Παρασκευής, Παπάγου – Χολαργού, Χαλανδρίου, Φιλοθέης – Ψυχικού και Αθηναίων, ως εξής:

ΠΕΜΠΤΗ 6 -11-202 5 :

Διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων από την 08.00΄ ώρα της Πέμπτης 6 -11-202 5 έως την 22.00΄ ώρα της Κυριακής 9 -11-202 5 :

Ηρώδου Αττικού, σε όλο το μήκος της και στις καθέτους αυτής έως την πρώτη παράλληλη οδό.

σε όλο το μήκος της και στις καθέτους αυτής έως την πρώτη παράλληλη οδό. Βασ. Γεωργίου Β΄, στο τμήμα της μεταξύ των οδών Ρηγίλλης και Ηρ. Αττικού και στις καθέτους αυτής έως την πρώτη παράλληλη οδό.

Απαγόρευση της στάσης και στάθμευσης των οχημάτων:

Ηρώδου Αττικού, σε όλο το μήκος της και τις καθέτους αυτής έως την πρώτη παράλληλη οδό, από την 00΄ ώρα της Πέμπτης 6-11-2025 έως την 21.00΄ της Κυριακής 9-11-2025.

σε όλο το μήκος της και τις καθέτους αυτής έως την πρώτη παράλληλη οδό, Περιμετρικά Πλατείας Αγάλματος Δισκοβόλου (συμβολή Ηρώδου Αττικού και Λ. Βασ. Κωνσταντίνου), από την 06.00΄ ώρα Πέμπτης 6-11-2025 έως την 21.00΄ της Κυριακής 9-11-2025.

Καθυστερήσεις και στην Αττική οδό

Καθυστερήσεις στην κίνηση των οχημάτων έως 15΄ παρατηρούνται αυτή την ώρα στης Αττική οδό. Συγκεκριμένα:

Καθυστερήσεις 10’-15΄ στην έξοδο για Λαμία στο ρεύμα προς Ελευσίνα.



Καθυστερήσεις 10’-15΄ στην έξοδο για Πειραιά στο ρεύμα προς Ελευσίνα.