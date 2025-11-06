Ιταλία: Παραδίδονται 200 αστικά λεωφορεία στην Αθήνα
Πρόκειται για 200 λεωφορεία αστικών μεταφορών, μήκους 12 μέτρων
Διακόσια λεωφορεία 12 μέτρων συμπιεσμένου φυσικού αερίου παραδόθηκαν στον Οργανισμό Αστικών Συγκοινωνιών Αθηνών από την ιταλική εταιρεία Menarini ( πρώην ονομασία Industria Italiana Autobus S.p.A.), βάσει σχετικής παραγγελίας από το ελληνικό υπουργείο Μεταφορών και Υποδομών.
Με αυτόν τον τρόπο ολοκληρώνεται η παράδοση της πρώτης ξένης παραγγελίας της εταιρείας με έδρα την Καμπανία, στη νότια Ιταλία, συνολικής αξίας 74 εκατομμυρίων ευρώ, όπως μεταδίδει ο ιταλικός ενημερωτικός ιστότοπος ilsole24ore.
«Πρόκειται για ένα παραδοσιακό μοντέλο, ένα μοντέλο που χρησιμοποιείται πλέον, ευρύτερα, σε πόλεις τόσο στην Ιταλία όσο και στο εξωτερικό» αναφέρει η Menarini, όπως μεταδίδει ο ιταλικός ενημερωτικός ιστότοπος ilsole24ore.
«Ήταν μια σύνθετη παραγγελία, η οποία εποπτευόταν σε κάθε στάδιο», προσθέτει η εταιρεία, «από την κατασκευή του αμαξώματος έως τις τελικές δοκιμές. Τόσο σε Ελλάδα όσο και σε Ιταλία, σημειώθηκε το υψηλότερο επίπεδο προσοχής και ελέγχου που απαιτήθηκε ποτέ».
Η σχέση με την Ελλάδα δεν σταματά εδώ, καθώς η Menarini θα συνεχίσει να προσφέρει ένα δίκτυο ανταλλακτικών και τεχνικής υποστήριξης σε όλη τη χώρα, επισημαίνεται στο ίδιο δημοσίευμα.