Ιταλία: Παραδίδονται 200 αστικά λεωφορεία στην Αθήνα

Διακόσια λεωφορεία 12 μέτρων συμπιεσμένου φυσικού αερίου παραδόθηκαν στον Οργανισμό Αστικών Συγκοινωνιών Αθηνών από την ιταλική εταιρεία Menarini ( πρώην ονομασία Industria Italiana Autobus S.p.A.), βάσει σχετικής παραγγελίας από το ελληνικό υπουργείο Μεταφορών και Υποδομών.

Με αυτόν τον τρόπο ολοκληρώνεται η παράδοση της πρώτης ξένης παραγγελίας της εταιρείας με έδρα την Καμπανία, στη νότια Ιταλία, συνολικής αξίας 74 εκατομμυρίων ευρώ, όπως μεταδίδει ο ιταλικός ενημερωτικός ιστότοπος ilsole24ore.

«Πρόκειται για ένα παραδοσιακό μοντέλο, ένα μοντέλο που χρησιμοποιείται πλέον, ευρύτερα, σε πόλεις τόσο στην Ιταλία όσο και στο εξωτερικό» αναφέρει η Menarini, όπως μεταδίδει ο ιταλικός ενημερωτικός ιστότοπος ilsole24ore.

«Ήταν μια σύνθετη παραγγελία, η οποία εποπτευόταν σε κάθε στάδιο», προσθέτει η εταιρεία, «από την κατασκευή του αμαξώματος έως τις τελικές δοκιμές. Τόσο σε Ελλάδα όσο και σε Ιταλία, σημειώθηκε το υψηλότερο επίπεδο προσοχής και ελέγχου που απαιτήθηκε ποτέ».

Η σχέση με την Ελλάδα δεν σταματά εδώ, καθώς η Menarini θα συνεχίσει να προσφέρει ένα δίκτυο ανταλλακτικών και τεχνικής υποστήριξης σε όλη τη χώρα, επισημαίνεται στο ίδιο δημοσίευμα.

