Ξεκίνησε ο στολισμός: Το Ρέθυμνο φοράει τα χριστουγεννιάτικά του
Παρά τις αρχές Νοεμβρίου, το Ρέθυμνο ξεκινά να υιοθετεί τη γιορτινή του όψη – Τα πρώτα καταστήματα φόρεσαν τα καλά τους
00.00/
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Παρόλο που διανύουμε μόλις τις αρχές Νοεμβρίου, η ατμόσφαιρα στην πόλη του Ρεθύμνου αρχίζει να αποκτά έναν διαφορετικό, πιο γιορτινό τόνο. Σιγά -σιγά, τα πρώτα καταστήματα της πόλης έχουν ξεκινήσει να διακοσμούν τις βιτρίνες τους με χριστουγεννιάτικα στολίδια, σηματοδοτώντας την έναρξη της εορταστικής περιόδου.
Διαβάστε περισσότερα στο daynight
Σχόλια
Trending
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
23:20 ∙ LIFESTYLE
Η Κόρτνεϊ Κοξ σκηνοθετεί το θρίλερ «Evil Genius»
23:11 ∙ ΚΟΣΜΟΣ
Επιδρομές σε όλη τη Συρία κατά του Ισλαμικού Κράτους
22:19 ∙ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
Μπενίτεθ: «Είναι νωρίς για εμάς, έχουμε δείξει καλά δείγματα»
08:07 ∙ WHAT THE FACT
Γυναίκα ισχυρίζεται ότι είναι εξωγήινη - Και ισχυρίζεται ότι έχει αποδείξεις
08:34 ∙ WHAT THE FACT
Η βρετανική μέθοδος για να στεγνώνουν τα ρούχα όταν βρέχει
21:54 ∙ ΜΠΑΣΚΕΤ
Κορυφαίο στέλεχος της ΕΟΚ ερευνάται από την ΑΑΔΕ
18:12 ∙ LIFESTYLE