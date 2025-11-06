Ξεκίνησε ο στολισμός: Το Ρέθυμνο φοράει τα χριστουγεννιάτικά του

Παρά τις αρχές Νοεμβρίου, το Ρέθυμνο ξεκινά να υιοθετεί τη γιορτινή του όψη – Τα πρώτα καταστήματα φόρεσαν τα καλά τους

Newsbomb

Ξεκίνησε ο στολισμός: Το Ρέθυμνο φοράει τα χριστουγεννιάτικά του
ΕΛΛΑΔΑ
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Παρόλο που διανύουμε μόλις τις αρχές Νοεμβρίου, η ατμόσφαιρα στην πόλη του Ρεθύμνου αρχίζει να αποκτά έναν διαφορετικό, πιο γιορτινό τόνο. Σιγά -σιγά, τα πρώτα καταστήματα της πόλης έχουν ξεκινήσει να διακοσμούν τις βιτρίνες τους με χριστουγεννιάτικα στολίδια, σηματοδοτώντας την έναρξη της εορταστικής περιόδου.

Διαβάστε περισσότερα στο daynight

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
00:23ΚΟΣΜΟΣ

Βραζιλία: Έξι νεκροί, πάνω από 750 τραυματίες από τον φονικό ανεμοστρόβιλο - «Ισοπέδωσε» κωμόπολη

00:12ΑΘΛΗΜΑΤΑ

Hellenic Champions ATP250: Ανάρτηση του Τζόκοβιτς για να ευχαριστήσει τους Έλληνες

23:56ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Ο Λευκός Πύργος το πρώτο ελληνικό μνημείο στους «Θησαυρούς της Ευρωπαϊκής Κινηματογραφικής Κληρονομιάς»

23:47ΕΛΛΑΔΑ

Κινητές κάμερες σε λεωφορεία κατέγραψαν παραβάτες οδηγούς στη Λεωφόρο Μεσογείων

23:38ΚΟΣΜΟΣ

Το Ισραήλ σφυροκοπά ξανά τον νότιο Λίβανο - Τρεις νεκροί, «πρόκειται για τρομοκράτες»

23:29ΕΛΛΑΔΑ

Πτώση σοβάδων σε δημοτικό στην Ηγουμενίτσα: Οι γονείς δεν θα στείλουν τα παιδιά τους στο σχολείο τη Δευτέρα

23:20LIFESTYLE

Η Κόρτνεϊ Κοξ σκηνοθετεί το θρίλερ «Evil Genius»

23:11ΚΟΣΜΟΣ

Επιδρομές σε όλη τη Συρία κατά του Ισλαμικού Κράτους

23:02ΕΛΛΑΔΑ

Η Κίμπερλι Γκιλφόιλ έλαβε τιμητικό μετάλλιο από τον Δήμο Ύδρας - Παρών και ο Κωνσταντίνος Αργυρός

22:55ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Ακινητοποιήθηκε αμαξοστοιχία της Hellenic Train με 230 επιβάτες

22:53ΚΟΣΜΟΣ

Δυτική Όχθη: Ισραηλινοί έποικοι επιτέθηκαν σε Παλαιστίνιους και δημοσιογράφους που μάζευαν ελιές

22:47ΑΘΛΗΜΑΤΑ

Hellenic Championship ATP 250: Οριστικό! Εκτός ATP Finals ο Νόβακ Τζόκοβιτς – Πάει Τορίνο ο Μουζέτι

22:44ΕΛΛΑΔΑ

Φρίκη στον Βόλο: Συνελήφθη αξιωματικός του Λιμενικού - Ερευνάται για ερωτικές επαφές με ανήλικους έναντι αμοιβής

22:35ΕΛΛΑΔΑ

Ταχιάος: Σε εξέλιξη οι εργασίες στις πληγείσες από τον «Daniel» γέφυρες της Θεσσαλίας

22:26ΕΛΛΑΔΑ

Σοβαρό τροχαίο στην Πάτρα: Ο συνοδηγός εκσφενδονίστηκε μετά τη σύγκρουση και έπεσε σε γκρεμό

22:19ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Μπενίτεθ: «Είναι νωρίς για εμάς, έχουμε δείξει καλά δείγματα»

22:17ΚΟΣΜΟΣ

Ο πρόεδρος της Ουγγαρίας βράβευσε τον 21χρονο Αναστάσιο Γκαρίπη - Διέσωσε έναν πατέρα και την κόρη του στη θάλασσα - «Υπόδειγμα ανθρωπιάς, ηρωισμού και ανιδιοτέλειας»

22:17ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Συνελήφθησαν με περιπετειώδη τρόπο δύο αλλοδαποί για τη δολοφονία 31χρονου στην Αττική

22:08ΚΟΣΜΟΣ

Σουδάν: Τρόμος στο Ελ Ομπέιντ, εν όψει επίθεσης από τους παραστρατιωτικούς

22:01ΜΠΑΣΚΕΤ

Greek Basketball League: Σπουδαίο «διπλό» το Μαρούσι, νίκη «ανάσα» ο Άρης

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
21:30ΕΛΛΑΔΑ

Βορίζια: Η διαμάχη για τα βοσκοτόπια και την επιδότηση από τον ΟΠΕΚΕΠΕ - Το «οικογενειακό συμβούλιο» που άναψε το φυτίλι  της βόμβας

20:34ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αντώνης Σαμαράς: Ο Μητσοτάκης με διέγραψε άρον άρον - Υβρίδιο σημιτικού ΠΑΣΟΚ με μπλε χρώμα η ΝΔ

08:07WHAT THE FACT

Γυναίκα ισχυρίζεται ότι είναι εξωγήινη - Και ισχυρίζεται ότι έχει αποδείξεις

20:52ΚΟΣΜΟΣ

Mέσα στην υπόγεια φυλακή του Ισραήλ, όπου οι Παλαιστίνιοι κρατούνται χωρίς να βλέπουν ποτέ το φως του ήλιου

16:58ΚΟΣΜΟΣ

«Πώς ξέφυγα από τη μανία αρκούδας γκρίζλι - Νόμιζε ότι ήμουν νεκρός και με φύλαγε για σνακ»

08:34WHAT THE FACT

Η βρετανική μέθοδος για να στεγνώνουν τα ρούχα όταν βρέχει

22:17ΚΟΣΜΟΣ

Ο πρόεδρος της Ουγγαρίας βράβευσε τον 21χρονο Αναστάσιο Γκαρίπη - Διέσωσε έναν πατέρα και την κόρη του στη θάλασσα - «Υπόδειγμα ανθρωπιάς, ηρωισμού και ανιδιοτέλειας»

22:44ΕΛΛΑΔΑ

Φρίκη στον Βόλο: Συνελήφθη αξιωματικός του Λιμενικού - Ερευνάται για ερωτικές επαφές με ανήλικους έναντι αμοιβής

15:31ΕΛΛΑΔΑ

Κίλι Σφακιανάκη: Σε κλίμα συγκίνησης το τελευταίο «αντίο» στη σύζυγο του τραγουδιστή

23:47ΕΛΛΑΔΑ

Κινητές κάμερες σε λεωφορεία κατέγραψαν παραβάτες οδηγούς στη Λεωφόρο Μεσογείων

23:02ΕΛΛΑΔΑ

Η Κίμπερλι Γκιλφόιλ έλαβε τιμητικό μετάλλιο από τον Δήμο Ύδρας - Παρών και ο Κωνσταντίνος Αργυρός

21:54ΜΠΑΣΚΕΤ

Κορυφαίο στέλεχος της ΕΟΚ ερευνάται από την ΑΑΔΕ

19:06ΚΟΣΜΟΣ

Η θαρραλέα 11χρονη που στάθηκε μπροστά στον Πούτιν για τον τραυματισμένο θείο της στον πόλεμο της Ουκρανίας

18:12LIFESTYLE

Να μ’αγαπάς-επόμενα επεισόδια: Ορφέας και Άννα παντρεύονται

20:24ΕΛΛΑΔΑ

42ος Αυθεντικός Μαραθώνιος: Πλήθος κόσμου στους αγώνες των 5 χλμ – Δείτε φωτογραφίες

21:23ΚΟΣΜΟΣ

Οι ρωσικές δυνάμεις έτοιμες να καταλάβουν το Ποκρόφσκ - Νίκη με μεγάλο συμβολισμό και βαρύ κόστος

12:04WHAT THE FACT

Η βροχή είναι ασταμάτητη; Μάθετε τη νορβηγική μέθοδο για να στεγνώσετε τα ρούχα σε πέντε λεπτά

19:14ΕΛΛΑΔΑ

Βορίζια: «Άρωμα αρχαιοκαπηλίας» στο μακελειό; Το νέο σενάριο για τα όπλα που χρησιμοποιήθηκαν

05:46ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: «Ανάπαυλα» των έντονων φαινομένων την Παρασκευή – Διαδοχικά κύματα κακοκαιρίας από το Σάββατο

11:29ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Χατζηδάκης για ΕΛΤΑ: Θα μπορούσε να γίνει καλύτερος επικοινωνιακός σχεδιασμός - Σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες, τα ταχυδρομεία κλείνουν το ένα μετά το άλλο

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ