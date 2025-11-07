Βίντεο ντοκουμέντο: Οδηγός με McLaren «έσπασε τα κοντέρ» σε αυτοκινητόδρομο

Ο οδηγός μαζί με τον συνοδηγό του κατέγραψαν σε βίντεο την πορεία τους με το πολυτελές όχημα και στη συνέχεια το ανήρτησαν στα social media

Επιμέλεια - Ειρήνη Κοστιούκ

Βίντεο ντοκουμέντο: Οδηγός με McLaren «έσπασε τα κοντέρ» σε αυτοκινητόδρομο
Ένα σοκαριστικό βίντεο είδε το φως της δημοσιότητας, στο οποίο φαίνεται ένας οδηγός να κινείται με ιλιγγιώδη ταχύτητα οδηγώντας μια McLaren, με τον αστυνομικό της Τροχαίας που τον σταματά να τον αφήνει να φεύγει λέγοντας του «πάτα το».

Ο οδηγός μαζί με τον συνοδηγό του κατέγραψαν σε βίντεο την πορεία τους με το πολυτελές όχημα και στη συνέχεια το ανήρτησαν στα social media.

Αυτό όμως που προκάλεσε περισσότερο σοκ είναι ότι στο βίντεο φαίνεται ότι ενώ η Τροχαία σταματάει το αμάξι, ακούγεται στη συνέχεια ένας αστυνομικός να αφήνει τους δύο νεαρούς να φύγουν, ενώ λέει στον οδηγό «πάτα το».

Δείτε το βίντεο ντοκουμέντο του OPEN:

Την ίδια ώρα, ταυτοποιήθηκαν δύο άτομα που απεικονίζονταν σε βίντεο στα social media να οδηγούν με επικίνδυνο τρόπο δίκυκλες μοτοσικλέτες μεγάλου κυβισμού στην Αττική Οδό, με ταχύτητες που ξεπερνούσαν τα 250 km/h, πραγματοποιώντας «σούζες» και συνεχείς ελιγμούς.

Πρόκειται για 27χρονο και 21χρονο, οι οποίοι κατηγορούνται για επικίνδυνη οδήγηση κατ’ εξακολούθηση, καθώς με τις πράξεις τους έθεσαν σε κίνδυνο την ασφάλεια των συγκοινωνιών και τη ζωή και τη σωματική ακεραιότητα των χρηστών του οδικού δικτύου.

