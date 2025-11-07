«Καρατομήθηκε» η γενική διευθύντρια του Βυζαντινού και Χριστιανικού Μουσείου

Σε ανάκληση του διορισμού της γενικής διευθύντριας του Βυζαντινού και Χριστιανικού Μουσείου, Κατερίνας Δελλαπόρτα, προχώρησε η υπουργός Πολιτισμού Λίνας Μενδώνη, με απόφασή της που δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης (ΦΕΚ 1449/ΥΟΔΔ/5-11-2025).

Στην υπουργική απόφαση αναφέρονται μια σειρά από παραλείψεις της τέως γενικής διευθύντριας.

Σε ανακοίνωσή του ο Σύλλογος Ελλήνων Αρχαιολόγων (ΣΕΑ) σημειώνει μεταξύ άλλων πως «η εξέλιξη αυτή αποτελεί δικαίωση του επίμονου αγώνα του Συλλόγου Ελλήνων Αρχαιολόγων, αγώνα που περιλάμβανε και την εμπεριστατωμένη καταγγελία την οποία αυτός κατέθεσε σε πολλούς αρμόδιους φορείς.... Ο Σύλλογος Ελλήνων Αρχαιολόγων συνεχίζει τον αγώνα του ενάντια στον Νόμο 5021, διεκδικώντας την επαναφορά των μεγάλων αρχαιολογικών Μουσείων στον κορμό της Αρχαιολογικής Υπηρεσίας. Μόνο αυτή η θεσμική επαναφορά μπορεί να εξασφαλίσει ότι τα Μουσεία δεν θα αποτελούν πεδίο άσκησης προσωπικής εξουσίας οποιουδήποτε εκλεκτού της πολιτικής ηγεσίας».

