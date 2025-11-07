Αμαλιάδα: Ένας μπούφος πίσω από το μπλακ άουτ που βύθισε την μισή πόλη στο σκοτάδι

Στο σκοτάδι βυθίστηκε η μισή πόλη της Αμαλιάδας το βράδυ της Τετάρτης 5/11/2025 μετά τις 22:00 το βράδυ και διήρκησε μέχρι τα μεσάνυχτα.

Άμεσα κινητοποιήθηκαν συνεργεία της ΔΕΔΔΗΕ, προκειμένου εντοπίσουν το σημείο της βλάβης. Παράλληλα, στην επιχείρηση συμμετείχε και κλιμάκιο της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Αμαλιάδας, προκειμένου να διασφαλιστεί ότι δεν υπήρχε κίνδυνος για πρόκληση πυρκαγιάς.

Όπως αναφέρει το ilianews.gr, η αιτία του μπλακ άουτ αποδείχθηκε ότι ήταν ένας μπούφος ο οποίος προσπάθησε να καθίσει στα καλώδια ρεύματος, έχοντας στα νύχια του έναν σκαντζόχοιρο με την προσπάθεια του ωστόσο να αποδεικνύεται μάταια με αποτέλεσμα να προκληθεί βλάβη στο δίκτυο και η μισή Αμαλιάδα να μείνει χωρίς ρεύμα για περίπου δύο ώρες.

Τα συνεργεία αφού εντόπισαν την βλάβη προχώρησαν στην συνέχεια στην αποκατάσταση της, με αποτέλεσμα ηλεκτροδότηση να επανέλθει σταδιακά στην πόλη της Αμαλιάδας.