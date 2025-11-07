Φωτιά σε κατοικία της Πάτρας - Απεγκλωβίστηκε ηλικιωμένη γυναίκα
Η φωτιά ξέσπασε από άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία στον πρώτο όροφο του οικήματος, που βρίσκεται στην περιοχή του ιερού ναού Παντοκράτορος
Φωτιά σε διώροφη κατοικία στο κέντρο της Πάτρας ξέσπασε λίγο μετά τις 20:00 το βράδυ της Παρασκευής.
Σύμφωνα με την ΕΡΤ, στο σημείο έφτασαν αμέσως δύο οχήματα της πυροσβεστικής υπηρεσίας και άνδρες της ΔΙΑΣ, οι οποίοι απεγκλώβισαν από το σπίτι μια ηλικιωμένη γυναίκα, η οποία είναι καλά στην υγεία της.
Το σημείο αποκλείστηκε από την αστυνομία για να διευκολυνθεί το έργο της πυροσβεστικής.
