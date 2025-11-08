Σοκ στην Πάτρα: Χειροπέδες σε 40χρονο εκπαιδευτικό για πορνογραφία ανηλίκων

Στη σύλληψη ενός 40χρονου εκπαιδευτικού στην Πάτρα προχώρησαν οι αστυνομικές αρχές, ύστερα από καταγγελία που αφορούσε κατοχή υλικού παιδικής πορνογραφίας.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Tempo24.News, ο συλληφθείς διδάσκει σε ειδικό σχολείο της πόλης. Η υπόθεση αποκαλύφθηκε μετά την καταγγελία πατέρα 15χρονης μαθήτριας, ο οποίος ανέφερε ότι ο εκπαιδευτικός έδειξε στην κόρη του άσεμνες φωτογραφίες ανήλικων παιδιών από το κινητό του τηλέφωνο.

Οι αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Ασφαλείας Πατρών κινητοποιήθηκαν άμεσα, προχωρώντας στην κατάσχεση του κινητού τηλεφώνου του 40χρονου, μέσα στο οποίο εντοπίστηκαν οι επίμαχες φωτογραφίες.

Ακολούθησε έρευνα στο σπίτι του στην Κορινθία, όπου κατασχέθηκαν ηλεκτρονικός υπολογιστής και σκληροί δίσκοι για περαιτέρω εργαστηριακό έλεγχο.

Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία κακουργηματικού χαρακτήρα για πορνογραφία ανηλίκων, ενώ ο εκπαιδευτικός αναμένεται να οδηγηθεί σήμερα ενώπιον του εισαγγελέα.