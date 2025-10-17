Θεσσαλονίκη: Συνελήφθησαν δύο μέλη εγκληματικής οργάνωσης για διακίνηση παιδικής πορνογραφίας

Η σπείρα είχε έδρα χώρα του εξωτερικού και δρούσε σε ολόκληρο τον κόσμο μέσω διαδικτύου

Newsbomb

Θεσσαλονίκη: Συνελήφθησαν δύο μέλη εγκληματικής οργάνωσης για διακίνηση παιδικής πορνογραφίας
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Δύο μέλη σπείρας που δρούσε μέσω διαδικτύου με σκοπό την σεξουαλική εκμετάλλευση ευάλωτων ομάδων παιδιών και τη διακίνηση παιδικής πορνογραφίας συνελήφθησαν το πρωί της Πέμπτης στη Θεσσαλονίκη.

Σύμφωνα με την αστυνομία, πρόκειται για 21χρονο αλλοδαπό και 18χρονο ημεδαπό, σε βάρος των οποίων εκκρεμούσαν εντάλματα σύλληψης για ένταξη σε εγκληματική οργάνωση, βαριά σκοπούμενη σωματική βλάβη αδύναμων ατόμων με έμμεση αυτουργία κατά συρροή και από κοινού, πορνογραφία ανηλίκων και εκδικητική πορνογραφία.

Υπενθυμίζεται ότι, την 29-04-2025, αστυνομικοί του Τμήματος Αναζητήσεων της Διεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Θεσσαλονίκης, με τη συνδρομή συναδέλφων τους του Τμήματος Πρόληψης και Καταστολής Εγκληματικότητας της ίδιας Διεύθυνσης, είχαν προχωρήσει στη σύλληψη του προαναφερόμενου 21χρονου αλλοδαπού δράστη, καθώς σε βάρος του εκκρεμούσε Αγγελία Διεθνών Αναζητήσεων της INTERPOL Η.Π.Α., με σκοπό την έκδοσή του στις Αρχές των Η.Π.Α., προκειμένου να δικαστεί για παράβαση της νομοθεσίας που αφορά στην εκμετάλλευση παιδιών κατ’ επάγγελμα, πράξεις επίσης αξιόποινες και κατά την ελληνική ποινική νομοθεσία ως πορνογραφία ανηλίκων, οι οποίες τελέστηκαν κατά το χρονικό διάστημα Δεκεμβρίου 2023 – Απριλίου 2025.

Οι συλληφθέντες, θα οδηγηθούν στην αρμόδια δικαστική Αρχή.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
11:29LIFESTYLE

Τηλεθέαση: Ξεκάθαρη πρωτιά στην πρωινή αρένα – Οι «Αταίριαστοι» μπαίνουν σφήνα στη ψυχαγωγία

11:17ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αδωνις Γεωργιάδης κατά Τσίπρα για την «Ιθάκη» του: «Από γκάφα σε γκάφα»

11:16ΚΟΣΜΟΣ

Τομ Κρουζ - Άνα ντε Άρμας: Τίτλοι τέλους στη σχέση τους - Ο ρόλος της Σαϊεντολογίας

11:14ΕΛΛΑΔΑ

Φρίκη για 15χρονο στη Θεσσαλονίκη: Τον χτύπησε συνομήλικος του και τον παρενόχλησε μαζί με 13χρονη

10:50ΠΑΙΔΕΙΑ

«Σκουπιδότοπος» η Σχολή Καλών Τεχνών: Δεν γίνονται μαθήματα - «Εξαφανίζονται» οι καθηγητές

10:49ΚΟΣΜΟΣ

Πέθανε ο πρώην πρωθυπουργός της Ιαπωνίας, Τομίιτσι Μουραγιάμα, σε ηλικία 101 ετών

10:41ΚΟΣΜΟΣ

Financial Times: «Πώς το ιστορικό παραλήρημα του Πούτιν στην Αλάσκα ώθησε τον Τραμπ κοντά στην Ουκρανία»

10:36ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Σεφτσένκο: «Δεν είχαμε καμία συζήτηση με τον Ρεμπρόφ για τον Παναθηναϊκό»

10:30ΚΟΣΜΟΣ

«Το κόλπο του πλήκτρου»: Πώς αστυνομικοί στη Βρετανία προσποιούνταν ότι εργάζονταν από το σπίτι

10:27ΚΟΣΜΟΣ

Μαφιόζικη εκτέλεση στη Λεμεσό - Γάζωσαν μέσα στο αυτοκίνητο γνωστό επιχειρηματία και παράγοντα ποδοσφαίρου

10:21ΚΟΣΜΟΣ

Βρετανία: Πώς ο «πόλεμος» του Καρόλου και της Νταϊάνα συνέτριψε τους Ουίλιαμ και Χάρι - Η ερώτηση «φωτιά» και η ανησυχία της βασίλισσας

10:19ΚΟΣΜΟΣ

Πολικές αρκούδες κατέλαβαν ρωσικό νησί - Βίντεο

10:15ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Οι Αμερικανοί «βλέπουν» τρίτο κύμα κακοκαιρίας - Τα δεδομένα που «κλειδώνει» το GFS

10:09ΚΟΣΜΟΣ

Νέο Δελχί: «Δεν γνωρίζουμε τίποτα» για το μπλόκο στην εισαγωγή ρωσικού πετρελαίου

10:05LIFESTYLE

Συγκίνηση για τον Άκη Παυλόπουλο: Ο γιος του κατέκτησε το χρυσό στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Κουνγκ Φου

10:04ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Θεσσαλονίκη: Συνελήφθησαν δύο μέλη εγκληματικής οργάνωσης για διακίνηση παιδικής πορνογραφίας

10:02ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Πώς θα κάνουμε παρέλαση την 28η Οκτωβρίου - Η πρόγνωση του Κλέαρχου Μαρουσάκη

10:00ΚΟΣΜΟΣ

Αντίο στο Χριστουγεννιάτικο δέντρο: Η νέα τάση που κατακλύζει την Ευρώπη

10:00ΥΓΕΙΑ

Νόσος Graves: Η συχνότερη αιτία ενός υπερδραστήριου θυρεοειδή!

09:54ΜΠΑΣΚΕΤ

Ο Αθηναϊκός κάνει καταγγελία στη FIBA για προκλητική ανάρτηση της τουρκικής Μπεσίκτας

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
10:02ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Δυσάρεστα νέα για τον χειμώνα - Η μακροπρόθεσμη πρόβλεψη ECMWF και UKMO για την Ελλάδα

08:25ΕΛΛΑΔΑ

Φοινικούντα: Αυτό είναι το πρώτο τηλεφώνημα του ανιψιού μετά τη δολοφονία του θείου του

07:28ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Νέες ταυτότητες: Τι πρέπει να κάνετε αν δεν βρείτε ραντεβού - Το σχέδιο της ΕΛΑΣ

10:05LIFESTYLE

Συγκίνηση για τον Άκη Παυλόπουλο: Ο γιος του κατέκτησε το χρυσό στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Κουνγκ Φου

08:36ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδίες στην άσφαλτο: Τρεις νεκροί από καραμπόλα στις Αφίδνες - Απανθρακώθηκε οδηγός στην Κόρινθο

17:00ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Τι θα γίνει το τετραήμερο της 28ης Οκτωβρίου - Αλλαγή σκηνικού τα επόμενα 24ωρα

10:41ΚΟΣΜΟΣ

Financial Times: «Πώς το ιστορικό παραλήρημα του Πούτιν στην Αλάσκα ώθησε τον Τραμπ κοντά στην Ουκρανία»

10:27ΚΟΣΜΟΣ

Μαφιόζικη εκτέλεση στη Λεμεσό - Γάζωσαν μέσα στο αυτοκίνητο γνωστό επιχειρηματία και παράγοντα ποδοσφαίρου

12:38LIFESTYLE

Τηλεθέαση: Ποιος κρατά την πρωτιά στην πρωινή ζώνη

09:53ΚΟΣΜΟΣ

Τραγική μοίρα 26χρονης Λευκορωσίδας: «Παγίδα θανάτου» η δουλειά μοντέλου στην Ταϊλάνδη - Την σκότωσαν και πούλησαν τα όργανά της;

06:08ΕΛΛΑΔΑ

«Η σφαγή των αμνών» μετά την ευλογιά: Ολοκληρωτική καταστροφή για τους κτηνοτρόφους της Θεσσαλίας - Αποστολή του Newsbomb

08:34ΚΟΣΜΟΣ

Γάζα: Δημόσιες εκτελέσεις, εμπρησμοί και μάχες - Η Χαμάς, οι 4 ισχυρές πολιτοφυλακές και η στρατηγική «διαίρει και βασίλευε»

09:00ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

«Βροχή» τα επιδόματα τον Νοέμβριο: Πλήρης οδηγός για τα 250 ευρώ, το ενοίκιο και το επίδομα παιδιού

10:50ΠΑΙΔΕΙΑ

«Σκουπιδότοπος» η Σχολή Καλών Τεχνών: Δεν γίνονται μαθήματα - «Εξαφανίζονται» οι καθηγητές

06:36LIFESTYLE

Επιστρέφει το «Φως στο Τούνελ»: 7 υποθέσεις που εξιχνίασε η Αγγελική Νικολούλη

22:00WHAT THE FACT

Το μυστικό που κρύβει η «πόλη κάτω από τον πάγο» - Μυστική βάση κάτω από τους παγετώνες της Γροιλανδίας εντόπισαν επιστήμονες της NASA

11:17ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αδωνις Γεωργιάδης κατά Τσίπρα για την «Ιθάκη» του: «Από γκάφα σε γκάφα»

05:52ΕΛΛΑΔΑ

Νταλίκα έπεσε στις μπάρες στον Κηφισό – Κυκλοφοριακό κομφούζιο στο ρεύμα προς Πειραιά

10:15ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Οι Αμερικανοί «βλέπουν» τρίτο κύμα κακοκαιρίας - Τα δεδομένα που «κλειδώνει» το GFS

06:43ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Επιστρέφει το «καλοκαίρι του Άη Δημήτρη» - Θα φτάσει στους 30 η θερμοκρασία

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ