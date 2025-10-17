Θεσσαλονίκη: Συνελήφθησαν δύο μέλη εγκληματικής οργάνωσης για διακίνηση παιδικής πορνογραφίας

Δύο μέλη σπείρας που δρούσε μέσω διαδικτύου με σκοπό την σεξουαλική εκμετάλλευση ευάλωτων ομάδων παιδιών και τη διακίνηση παιδικής πορνογραφίας συνελήφθησαν το πρωί της Πέμπτης στη Θεσσαλονίκη.

Σύμφωνα με την αστυνομία, πρόκειται για 21χρονο αλλοδαπό και 18χρονο ημεδαπό, σε βάρος των οποίων εκκρεμούσαν εντάλματα σύλληψης για ένταξη σε εγκληματική οργάνωση, βαριά σκοπούμενη σωματική βλάβη αδύναμων ατόμων με έμμεση αυτουργία κατά συρροή και από κοινού, πορνογραφία ανηλίκων και εκδικητική πορνογραφία.

Υπενθυμίζεται ότι, την 29-04-2025, αστυνομικοί του Τμήματος Αναζητήσεων της Διεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Θεσσαλονίκης, με τη συνδρομή συναδέλφων τους του Τμήματος Πρόληψης και Καταστολής Εγκληματικότητας της ίδιας Διεύθυνσης, είχαν προχωρήσει στη σύλληψη του προαναφερόμενου 21χρονου αλλοδαπού δράστη, καθώς σε βάρος του εκκρεμούσε Αγγελία Διεθνών Αναζητήσεων της INTERPOL Η.Π.Α., με σκοπό την έκδοσή του στις Αρχές των Η.Π.Α., προκειμένου να δικαστεί για παράβαση της νομοθεσίας που αφορά στην εκμετάλλευση παιδιών κατ’ επάγγελμα, πράξεις επίσης αξιόποινες και κατά την ελληνική ποινική νομοθεσία ως πορνογραφία ανηλίκων, οι οποίες τελέστηκαν κατά το χρονικό διάστημα Δεκεμβρίου 2023 – Απριλίου 2025.

Οι συλληφθέντες, θα οδηγηθούν στην αρμόδια δικαστική Αρχή.

