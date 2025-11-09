Κυψέλη: Ζευγάρι αστέγων ζει σε αυτοκίνητο τα τελευταία 3 χρόνια

Μια συγκλονιστική ιστορία στην Ελλάδα του 2025...

Newsbomb

Κυψέλη: Ζευγάρι αστέγων ζει σε αυτοκίνητο τα τελευταία 3 χρόνια
ΕΛΛΑΔΑ
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Κοιμούνται και ξυπνούν μέσα σε ένα αυτοκίνητο δυο άστεγοι συμπολίτες μας. Εδώ και τρία ολόκληρα χρόνια περνούν τη μέρα και τη νύχτα τους στο πεζοδρόμιο. Πρόκειται για δύο συνταξιούχους στην Κυψέλη, που στην Ελλάδα του 2025 δεν μπορούν να βρουν έναν χώρο για να μείνουν αξιοπρεπώς.

«Ένα σπίτι να μπούμε μέσα, δεν μπορώ άλλο, κουράστηκα, απελπίστηκα».

«Μπορεί να είμαστε άστεγοι, αλλά είμαστε αξιοπρεπείς», είναι τα λόγια του 70χρονου κύριου Χρήστου που πάσχει από ζαχαρώδη διαβήτη. «Υπομονή, είναι αδιέξοδο».

Η γειτονιά τούς αγαπά, τους προσέχει, τους συνδράμει. Όμως εκείνοι δεν αντέχουν πλέον να μην έχουν ένα κρεμμύδι πάνω από το κεφάλι τους.

«Πολύ δύσκολα. Στεναχωριέμαι. Να βρούμε ένα φθηνό σπίτι. Μπορούμε να βρούμε ένα μικρό σπιτάκι».

Οι ώρες στο αμάξι κυλούν βασανιστικά. Για πόσο ακόμη θα κοιμούνται σε ένα κάθισμα; Για πόσο ακόμη θα παρακαλούν για τα αυτονόητα;

Δεν ζητούν πολλά, παρά μόνο μία στέγη για να μπορούν να επιβιώσουν με ασφάλεια και αξιοπρέπεια.

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
06:40ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Στο Άγιον Όρος ο υφυπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ - Η γεωπολιτική σημασία του Άθω αναβαθμίζεται

06:35ΕΛΛΑΔΑ

Κυψέλη: Ζευγάρι αστέγων ζει σε αυτοκίνητο τα τελευταία 3 χρόνια

06:25ΕΛΛΑΔΑ

Ημέρα του Αυθεντικού Μαραθωνίου: Αναλυτικά οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην Αθήνα

06:20ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Βροχές και καταιγίδες σε μεγάλο μέρος της χώρας - Τι καιρό θα βρουν οι μαραθωνοδρόμοι

06:16ΚΟΣΜΟΣ

Βορίζια: Που στρέφονται οι έρευνες της ΕΛ.ΑΣ. - Ο εντολέας της βόμβας και τα πιθανά κίνητρα

06:00ΕΛΛΑΔΑ

Εορτολόγιο 9 Νοεμβρίου: Ο θαυματουργός άγιος της Εκκλησίας μας γιορτάζει σήμερα

05:45ΕΛΛΑΔΑ

Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Τι γράφουν σήμερα Κυριακή 9 Νοεμβρίου

05:36ΚΟΣΜΟΣ

Σικάγο: Πυροβόλησαν στελέχη της υπηρεσίας για τους μετανάστες

04:58ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ανακαίνισεις:Πώς θα κερδίσετε έως 3.200 ευρώ τον χρόνο έως το 2031

04:29ΚΟΣΜΟΣ

Πορτογαλία: Γενική απεργία εναντίον μεταρρύθμισης του εργατικού δικαίου

03:59ΚΟΣΜΟΣ

Φιλιππίνες: Ο «Υπερτυφώνας» Φου Γουόνγκ απειλεί την χώρα που ήδη θρηνεί δεκάδες νεκρούς

03:39ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συντάξεις Δεκεμβρίου 2025: Πότε πληρώνονται οι δικαιούχοι

03:06ΚΟΣΜΟΣ

Ισραήλ: Επιβεβαίωσε ότι παρέλαβε σορό ομήρου - Επιστρέφει 15 λείψανα Παλαιστινίων

02:40ΚΟΣΜΟΣ

Ισπανία: Τρεις νεκροί από θαλασσοταραχή στην Τενερίφη

02:12ΚΟΣΜΟΣ

Βολιβία: Αποκαθιστά τις διπλωματικές σχέσεις με τις ΗΠΑ μετά από 17 χρόνια

01:45ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Επίδομα θέρμανσης 2025: Από την Δευτέρα 10 Νοεμβρίου οι αιτήσεις

01:17ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Ντόμινο ακυρώσεων πτήσεων στις αεροπορικές μεταφορές - Πάνω από 1000 δεν έγιναν

01:07ΚΟΣΜΟΣ

Στις ΗΠΑ ο Αλ-Σάρα: Ο πρώτος πρόεδρος της Συρίας που επισκέπτεται τον Λευκό Οίκο

00:23ΚΟΣΜΟΣ

Βραζιλία: Έξι νεκροί, πάνω από 750 τραυματίες από τον φονικό ανεμοστρόβιλο - «Ισοπέδωσε» κωμόπολη

00:12ΑΘΛΗΜΑΤΑ

Hellenic Champions ATP250: Ανάρτηση του Τζόκοβιτς για να ευχαριστήσει τους Έλληνες

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
06:00ΕΛΛΑΔΑ

Εορτολόγιο 9 Νοεμβρίου: Ο θαυματουργός άγιος της Εκκλησίας μας γιορτάζει σήμερα

21:30ΕΛΛΑΔΑ

Βορίζια: Η διαμάχη για τα βοσκοτόπια και την επιδότηση από τον ΟΠΕΚΕΠΕ - Το «οικογενειακό συμβούλιο» που άναψε το φυτίλι  της βόμβας

22:44ΕΛΛΑΔΑ

Φρίκη στον Βόλο: Συνελήφθη αξιωματικός του Λιμενικού - Ερευνάται για ερωτικές επαφές με ανήλικους έναντι αμοιβής

06:35ΕΛΛΑΔΑ

Κυψέλη: Ζευγάρι αστέγων ζει σε αυτοκίνητο τα τελευταία 3 χρόνια

06:16ΚΟΣΜΟΣ

Βορίζια: Που στρέφονται οι έρευνες της ΕΛ.ΑΣ. - Ο εντολέας της βόμβας και τα πιθανά κίνητρα

08:07WHAT THE FACT

Γυναίκα ισχυρίζεται ότι είναι εξωγήινη - Και ισχυρίζεται ότι έχει αποδείξεις

08:34WHAT THE FACT

Η βρετανική μέθοδος για να στεγνώνουν τα ρούχα όταν βρέχει

20:52ΚΟΣΜΟΣ

Mέσα στην υπόγεια φυλακή του Ισραήλ, όπου οι Παλαιστίνιοι κρατούνται χωρίς να βλέπουν ποτέ το φως του ήλιου

06:20ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Βροχές και καταιγίδες σε μεγάλο μέρος της χώρας - Τι καιρό θα βρουν οι μαραθωνοδρόμοι

22:17ΚΟΣΜΟΣ

Ο πρόεδρος της Ουγγαρίας βράβευσε τον 21χρονο Αναστάσιο Γκαρίπη - Διέσωσε έναν πατέρα και την κόρη του στη θάλασσα - «Υπόδειγμα ανθρωπιάς, ηρωισμού και ανιδιοτέλειας»

20:34ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αντώνης Σαμαράς: Ο Μητσοτάκης με διέγραψε άρον άρον - Υβρίδιο σημιτικού ΠΑΣΟΚ με μπλε χρώμα η ΝΔ

08:31ΕΛΛΑΔΑ

Καιρός: Έρχεται κακοκαιρία - Τι ώρα θα βρέξει σήμερα στην Αθήνα

12:04WHAT THE FACT

Η βροχή είναι ασταμάτητη; Μάθετε τη νορβηγική μέθοδο για να στεγνώσετε τα ρούχα σε πέντε λεπτά

16:49ΕΛΛΑΔΑ

Ιταλία: Παραδίδονται 200 αστικά λεωφορεία στην Αθήνα

20:59ΕΛΛΑΔΑ

Βορίζια: «Δεν μπορώ, δεν μπορώ» ήταν τα τελευταία λόγια της 56χρονης πριν ξεψυχήσει -Η κουνιάδα της περιγράφει πώς γλίτωσε από το μακελειό

21:54ΜΠΑΣΚΕΤ

Κορυφαίο στέλεχος της ΕΟΚ ερευνάται από την ΑΑΔΕ

15:31ΕΛΛΑΔΑ

Κίλι Σφακιανάκη: Σε κλίμα συγκίνησης το τελευταίο «αντίο» στη σύζυγο του τραγουδιστή

06:40ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Στο Άγιον Όρος ο υφυπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ - Η γεωπολιτική σημασία του Άθω αναβαθμίζεται

23:02ΕΛΛΑΔΑ

Η Κίμπερλι Γκιλφόιλ έλαβε τιμητικό μετάλλιο από τον Δήμο Ύδρας - Παρών και ο Κωνσταντίνος Αργυρός

16:58ΚΟΣΜΟΣ

«Πώς ξέφυγα από τη μανία αρκούδας γκρίζλι - Νόμιζε ότι ήμουν νεκρός και με φύλαγε για σνακ»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ