Συναγερμός στην Αιτωλοακαρνανία: Πυρπόλησε το αμάξι του και απειλούσε τους πυροσβέστες με μαχαίρι

Συναγερμός σήμανε τις απογευματινές ώρες της Δευτέρας 10 Νοεμβρίου στην περιοχή της Νέας Αβώρανης στην Αιτωλοακαρνανία, καθώς η πυροσβεστική ενημερώθηκε για πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σε αυτοκίνητο.

Ωστόσο, όταν οι πυροσβέστες έφτασαν στο σημείο στην αυλή ενός σπιτιού, βρέθηκαν να απειλούνται από άνδρα που κρατούσε μαχαίρι. Επίσης, σύμφωνα με πληροφορίες του agriniopress.gr όπως αποδείχθηκε ο ίδιος είχε πυρπολήσει το αυτοκίνητό του.

Στο σημείο κλήθηκε και η αστυνομία που συνέλαβε τον άνδρα. Το αυτοκίνητο καταστράφηκε ολοκληρωτικά, με την Πυροσβεστική ενεργεί την σχετική προανάκριση.