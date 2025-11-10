Φωτιά σε εγκαταλελειμμένο κτήριο στη Σοφοκλέους - Διακοπή κυκλοφορίας από την Αθηνάς
Μεγάλη η κινητοποίηση της Πυροσβεστικής
Συναγερμός σήμανε τα ξημερώματα της Δευτέρας (10/11) στην Πυροσβεστική Υπηρεσία, ύστερα από πυρκαγιά που ξέσπασε σε εγκαταλελειμμένο χώρο στον δεύτερο όροφο οικοδομής επί της οδού Σοφοκλέους, στο κέντρο της Αθήνας.
Στο σημείο επιχείρησαν 12 πυροσβέστες με έξι οχήματα, ενώ σύμφωνα με την Πυροσβεστική, δεν υπάρχει κίνδυνος για τα παρακείμενα κτήρια.
Λόγω της φωτιάς, διακόπηκε προσωρινά η κυκλοφορία των οχημάτων στη Σοφοκλέους, από το ύψος της οδού Αθηνάς.
