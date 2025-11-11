Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Τι γράφουν σήμερα 11 Νοεμβρίου

Τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων σήμερα, Τρίτη 11 Νοεμβρίου

Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Τι γράφουν σήμερα 11 Νοεμβρίου
ΕΛΛΑΔΑ

Τα βασικά θέματα που κυριαρχούν στα πρωτοσέλιδα των σημερινών εφημερίδων:

Συνοπτικά:

Απογευματινή: "Γιατρός στο σπίτι" τώρα για 500.000 ξεχασμένους Έλληνες

Ελεύθερος Τύπος: Αιτήσεις για 1.303 προσλήψεις

Τα Νέα: Πρώτα η συνέντευξη και μετά το... δείπνο

Η Καθημερινή: Συστέγαση ΕΛΤΑ - ΚΕΠ

07:46ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Αύριο η ομιλία του μεγάλου Αμερικανού καθηγητή Νόρμαν Φίλκενσταϊν στο Πάντειο

07:40ΚΟΣΜΟΣ

Πούτιν: Φουντώνουν οι φήμες για την υγεία του - Εμφανίστηκε με πρησμένο χέρι

07:28ΕΛΛΑΔΑ

Χανιά: Καρχαριοειδές ξεβράστηκε στην ακτή του Σταυρού

07:25ΚΟΣΜΟΣ

O Τζουντ Λο υποδύεται τον Πούτιν: Κυκλοφόρησε το πρώτο τρέιλερ για την ταινία «Ο Μάγος του Κρεμλίνου»

07:24ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συντάξεις Δεκεμβρίου 2025: Πότε θα δουν λεφτά οι συνταξιούχοι – Οι οριστικές ημερομηνίες πληρωμής για όλα τα Ταμεία

07:22ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΕΦΚΑ – ΔΥΠΑ: Όλες οι πληρωμές έως 14 Νοεμβρίου - Νέα ημερομηνία για το επίδομα 250 ευρώ

07:10ΕΛΛΑΔΑ

Διακοπές νερού την Τρίτη στην Αττική - Δείτε τις περιοχές

06:57ΕΛΛΑΔΑ

Κληρονομιές: Τα κλειδιά για αποποίηση από ανήλικους - Παραδείγματα και εξαιρέσεις

06:52ΕΛΛΑΔΑ

06:40LIFESTYLE

Τα ριάλιτι σόου που «μαγειρεύονται» και αναζητούνται στην TV

06:36ΚΟΣΜΟΣ

Πρίγκιπας Ουίλιαμ: Η στιγμή που αποκάλυψαν στα παιδιά τους τη διάγνωση της Κέιτ Μίντλετον με καρκίνο - «Επιλέξαμε να μιλάμε ανοιχτά για όλα»

06:32ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Επίδομα θέρμανσης 2025: Ποιοι είναι οι δικαιούχοι - Πότε η πληρωμή της πρώτης δόσης

06:31ΣΕΙΣΜΟΙ

Σεισμοί στην Τουρκία: 15.000 δονήσεις στο ίδιο σημείο τους τελευταίους τρεις μήνες - Καθηγητής προειδοποιεί για 7 Ρίχτερ, τι λέει για το Αιγαίο

06:28ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ακρίβεια: «Αναστενάζουν» τα ελληνικά νοικοκυριά - «Κόβουμε από παντού για να τα βγάλουμε πέρα»

06:24ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Νέο «στοίχημα» για τον Τσίπρα η σύνθεση των πάνελ στις παρουσιάσεις της «Ιθάκης» - Ποια ονόματα ακούγονται

06:20ΚΟΣΜΟΣ

Eurofighter στην Τουρκία: Τι παίρνει η Άγκυρα - Ο πύραυλος Meteor και οι αέρος-εδάφους Brimstone

06:16ΕΛΛΑΔΑ

Βοιωτία: 27χρονος υπήκοος Αλβανίας, πατέρας ενός παιδιού, ο απανθρακωμένος μέσα στο αυτοκίνητο

06:12ΕΛΛΑΔΑ

Κύκλωμα διακίνησης ναρκωτικών: Αποκαλυπτικοί διάλογοι με «κεράκι», «καφεδάκι» και «φανουρόπιτα»

06:08ΕΛΛΑΔΑ

«Απόβαση» αγροτών και κτηνοτρόφων στην Αθήνα: Πανελλαδική κινητοποίηση για ΟΠΕΚΕΠΕ και ευλογιά

06:04ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Βορίζια: Τα μέλη της οικογένειας Καργάκη είχαν απειλήσει με όπλα αστυνομικούς πριν λίγους μήνες

06:16ΕΛΛΑΔΑ

08:13ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Πολικό ψύχος και χιόνια ακόμη και στη Μεσόγειο – Τι δείχνουν τα μοντέλα για την Ελλάδα

06:12ΕΛΛΑΔΑ

06:31ΣΕΙΣΜΟΙ

06:08ΕΛΛΑΔΑ

13:38WHAT THE FACT

Κομήτης 3I/ATLAS: Η τρομακτική πρόβλεψη του Στίβεν Χόκινγκ για τα διαστημικά αντικείμενα

17:22ΣΕΙΣΜΟΙ

Τούρκος σεισμολόγος προειδοποιεί: «Έρχονται 8 Ρίχτερ στο Αιγαίο - Αφύσικη η κατάσταση»

06:04ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

05:12ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 10 Νοεμβρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

07:24ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

07:40ΚΟΣΜΟΣ

19:50ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Βορίζια: Μέσα σε 2 λεπτά έγινε το μακελειό - «Κρατούσε γονυπετής το χέρι του δολοφονημένου Καργάκη»

06:57ΕΛΛΑΔΑ

16:41ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ο πολικός στρόβιλος εμφανίζεται στην Ευρώπη - Πώς θα επηρεάσει την Ελλάδα τον Δεκέμβριο

07:22ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

16:28WHAT THE FACT

Φεύγετε για λίγες ημέρες από το σπίτι; Το κόλπο με το ποτήρι στο νεροχύτη που πρέπει να κάνετε

21:17ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Βορίζια: Ένα προξενιό που χάλασε πίσω από την έκρηξη και το μακελειό

08:34WHAT THE FACT

Η βρετανική μέθοδος για να στεγνώνουν τα ρούχα όταν βρέχει

06:24ΠΟΛΙΤΙΚΗ

