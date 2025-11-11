Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Τι γράφουν σήμερα 11 Νοεμβρίου
Τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων σήμερα, Τρίτη 11 Νοεμβρίου
Τα βασικά θέματα που κυριαρχούν στα πρωτοσέλιδα των σημερινών εφημερίδων:
Συνοπτικά:
Απογευματινή: "Γιατρός στο σπίτι" τώρα για 500.000 ξεχασμένους Έλληνες
Ελεύθερος Τύπος: Αιτήσεις για 1.303 προσλήψεις
Τα Νέα: Πρώτα η συνέντευξη και μετά το... δείπνο
Η Καθημερινή: Συστέγαση ΕΛΤΑ - ΚΕΠ
