Διακοπές νερού την Τρίτη (11/11) στην Αττική - Δείτε τις περιοχές

Πού θα σημειωθούν σήμερα Τρίτη 11 Νοεμβρίου, διακοπές στην υδροδότηση.

Διακοπές νερού την Τρίτη (11/11) στην Αττική - Δείτε τις περιοχές
Διακοπές υδροδότησης σύμφωνα με τις ανακοινώσεις της ΕΥΔΑΠ θα πραγματοποιηθούν σήμερα Τρίτη, σε κάποιες περιοχές της Αττικής.

Δείτε στη λίστα του newsbomb.gr, τις περιοχές της Αττικής που θα σημειωθεί διακοπή υδροδότησης:

  • ΔΙΑΚΟΠΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ, ΑΓΙΑ ΒΑΡΒΑΡΑ, EKTAKTH
    ΑΓΙΑ ΒΑΡΒΑΡΑ
    Φιλικής Εταιρείας και Δεληγιάννη
  • ΔΙΑΚΟΠΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ, ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, EKTAKTH
    ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Α
    Ναυάρχου Νοταρά και Κλέαρχου
  • ΔΙΑΚΟΠΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ, ΑΘΗΝΑ, EKTAKTH
    Ν. ΚΟΣΜΟΣ
    Πραξαγόρου και Μίτρου Σαρκουδίνου
  • ΔΙΑΚΟΠΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ, ΓΑΛΑΤΣΙ, EKTAKTH
    ΠΕΡΙΒΟΛΙΑ
    Κέρκυρας και Μαραθώνος
  • ΔΙΑΚΟΠΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ, ΙΛΙΟΝ, EKTAKTH
    ΙΛΙΟΝ
    Σύρου και Αχιλλέως
  • ΔΙΑΚΟΠΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ, ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ, EKTAKTH
    Ν. ΣΜΥΡΝΗ Α
    Καλαβρύτων και Αίνου
  • ΔΙΑΚΟΠΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ, ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ, EKTAKTH
    ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ
    Θράκης και Κλεισούρας

