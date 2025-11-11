Διακοπές νερού την Τρίτη (11/11) στην Αττική - Δείτε τις περιοχές
Πού θα σημειωθούν σήμερα Τρίτη 11 Νοεμβρίου, διακοπές στην υδροδότηση.
Διακοπές υδροδότησης σύμφωνα με τις ανακοινώσεις της ΕΥΔΑΠ θα πραγματοποιηθούν σήμερα Τρίτη, σε κάποιες περιοχές της Αττικής.
Δείτε στη λίστα του newsbomb.gr, τις περιοχές της Αττικής που θα σημειωθεί διακοπή υδροδότησης:
- ΔΙΑΚΟΠΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ, ΑΓΙΑ ΒΑΡΒΑΡΑ, EKTAKTH
ΑΓΙΑ ΒΑΡΒΑΡΑ
Φιλικής Εταιρείας και Δεληγιάννη
- ΔΙΑΚΟΠΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ, ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, EKTAKTH
ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Α
Ναυάρχου Νοταρά και Κλέαρχου
- ΔΙΑΚΟΠΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ, ΑΘΗΝΑ, EKTAKTH
Ν. ΚΟΣΜΟΣ
Πραξαγόρου και Μίτρου Σαρκουδίνου
- ΔΙΑΚΟΠΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ, ΓΑΛΑΤΣΙ, EKTAKTH
ΠΕΡΙΒΟΛΙΑ
Κέρκυρας και Μαραθώνος
- ΔΙΑΚΟΠΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ, ΙΛΙΟΝ, EKTAKTH
ΙΛΙΟΝ
Σύρου και Αχιλλέως
- ΔΙΑΚΟΠΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ, ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ, EKTAKTH
Ν. ΣΜΥΡΝΗ Α
Καλαβρύτων και Αίνου
- ΔΙΑΚΟΠΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ, ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ, EKTAKTH
ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ
Θράκης και Κλεισούρας
08:34 ∙ WHAT THE FACT
